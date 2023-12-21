Рецепт кутьи, который получится у всех — видео рецепт

Кутья с сухофруктами. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Семейный рецепт кутьи на Святвечер и Рождество. Вкусная, сочная кутья из перловой крупы с изюмом, маком, медом и грецкими орехами. По желанию ее можно разбавить насыщенным ароматным узваром.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

перловка 200 г (1 стакан 200 мл);

мак 100 г;

орехи 100 г;

изюм 100 г;

мёд по вкусу;

соль 1 ч.л. без горки.

Для узвара:

вода 1,5 л;

сушенные яблоки и груши 300 г;

чернослив 100 г;

изюм 50 г;

мед или сахар по вкусу.

Способ приготовления

Перловую крупу желательно замочить в воде на 6 часов или на ночь, предварительно хорошо промыв.

Перловая крупа. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потом снова хорошо помыть, залить водой в соотношении 1 часть крупы 2 часты воды и варить 20-25 минут до мягкости. После закипания посолить.

Сухофрукты в кастрюле. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Если нет времени на замачивание, то тогда нужно увеличить количество воды и время варки. Сваренную крупу отбросить на дуршлаг, чтобы с нее стекла все лишняя жидкость, если такая осталась.

Мак в кастрюле. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для узвара хорошо промыть сухофрукты, залить водой и варить 30 минут. Дать настояться 2-3 часа. Сахар можно добавлять в любой момент, а вот мед только в теплый узвар, в горячем он потеряет свои полезные свойства.

Замоченный мак. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Мак залить 200 мл воды и варить на умеренном огне без кипения 20 минут. Если в маке осталась жидкость, тоже отбросить его на дуршлаг, чтобы она стекла.

Каша с сухофруктами. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перебить мак блендером или пропустить через мясорубку, или растолочь с сахаром в ступке.

Добавление мака. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Изюм запарить кипятком на 10 минут. Обсушить бумажными полотенцами. Орехи крупно порубить, обжарить на сковородке. По желанию очистить от шелухи, после обжаривания она хорошо отходит.

Готовая кутья. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В большой миске смешать крупу, изюм, мед и орехи. Часть изюма и орехов оставить для украшения. Добавить мед или сахар по вкусу. Кутью можно подавать с узваром, а можно и без, кто как больше любит.

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