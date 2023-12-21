Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рецепты arrow Рецепт идеальной кутьи на Святвечер и Рождество arrow

Рецепт идеальной кутьи на Святвечер и Рождество

21 декабря 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Рецепт кутьи, который получится у всех — видео рецепт
Кутья с сухофруктами. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Семейный рецепт кутьи на Святвечер и Рождество. Вкусная, сочная кутья из перловой крупы с изюмом, маком, медом и грецкими орехами. По желанию ее можно разбавить насыщенным ароматным узваром. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

Читайте также:

Вам понадобится: 

  • перловка 200 г (1 стакан 200 мл);
  • мак 100 г;
  • орехи 100 г;
  • изюм 100 г;
  • мёд по вкусу;
  • соль 1 ч.л. без горки.

Для узвара:

  • вода 1,5 л;
  • сушенные яблоки и груши 300 г;
  • чернослив 100 г;
  • изюм 50 г;
  • мед или сахар по вкусу. 

Способ приготовления

Перловую крупу желательно замочить в воде на 6 часов или на ночь, предварительно хорошо промыв. 

null
Перловая крупа. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потом снова хорошо помыть, залить водой в соотношении 1 часть крупы 2 часты воды и варить 20-25 минут до мягкости. После закипания посолить. 

null
Сухофрукты в кастрюле. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Если нет времени на замачивание, то тогда нужно увеличить количество воды и время варки. Сваренную крупу отбросить на дуршлаг, чтобы с нее стекла все лишняя жидкость, если такая осталась.

null
Мак в кастрюле. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для узвара хорошо промыть сухофрукты, залить водой и варить 30 минут. Дать настояться 2-3 часа. Сахар можно добавлять в любой момент, а вот мед  только в теплый узвар, в горячем он потеряет свои полезные свойства. 

null
Замоченный мак. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Мак залить 200 мл воды и варить на умеренном огне без кипения 20 минут. Если в маке осталась жидкость, тоже отбросить его на дуршлаг, чтобы она стекла. 

null
Каша с сухофруктами. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перебить мак блендером или пропустить через мясорубку, или растолочь с сахаром в ступке.

null
Добавление мака. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Изюм запарить кипятком на 10 минут. Обсушить бумажными полотенцами. Орехи крупно порубить, обжарить на сковородке. По желанию очистить от шелухи, после обжаривания она хорошо отходит. 

null
Готовая кутья. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В большой миске смешать крупу, изюм, мед и орехи. Часть изюма и орехов оставить для украшения. Добавить мед или сахар по вкусу. Кутью можно подавать с узваром, а можно и без, кто как больше любит. 

Радимо ознайомитися з традиційним карпатським рецептом узвару до Різдва.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

В Мелитополе началась массовая мобилизация в ряды армии РФ, — мэр Федоров - 80x80

В Мелитополе началась массовая мобилизация в ряды армии РФ, — мэр Федоров

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Актуальное по теме