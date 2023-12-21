Рецепт кутьи, который получится у всех — видео рецепт

Рецепт идеальной кутьи на Святвечер и Рождество
Семейный рецепт кутьи на Святвечер и Рождество. Вкусная, сочная кутья из перловой крупы с изюмом, маком, медом и грецкими орехами. По желанию ее можно разбавить насыщенным ароматным узваром.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- перловка 200 г (1 стакан 200 мл);
- мак 100 г;
- орехи 100 г;
- изюм 100 г;
- мёд по вкусу;
- соль 1 ч.л. без горки.
Для узвара:
- вода 1,5 л;
- сушенные яблоки и груши 300 г;
- чернослив 100 г;
- изюм 50 г;
- мед или сахар по вкусу.
Способ приготовления
Перловую крупу желательно замочить в воде на 6 часов или на ночь, предварительно хорошо промыв.
Потом снова хорошо помыть, залить водой в соотношении 1 часть крупы 2 часты воды и варить 20-25 минут до мягкости. После закипания посолить.
Если нет времени на замачивание, то тогда нужно увеличить количество воды и время варки. Сваренную крупу отбросить на дуршлаг, чтобы с нее стекла все лишняя жидкость, если такая осталась.
Для узвара хорошо промыть сухофрукты, залить водой и варить 30 минут. Дать настояться 2-3 часа. Сахар можно добавлять в любой момент, а вот мед только в теплый узвар, в горячем он потеряет свои полезные свойства.
Мак залить 200 мл воды и варить на умеренном огне без кипения 20 минут. Если в маке осталась жидкость, тоже отбросить его на дуршлаг, чтобы она стекла.
Перебить мак блендером или пропустить через мясорубку, или растолочь с сахаром в ступке.
Изюм запарить кипятком на 10 минут. Обсушить бумажными полотенцами. Орехи крупно порубить, обжарить на сковородке. По желанию очистить от шелухи, после обжаривания она хорошо отходит.
В большой миске смешать крупу, изюм, мед и орехи. Часть изюма и орехов оставить для украшения. Добавить мед или сахар по вкусу. Кутью можно подавать с узваром, а можно и без, кто как больше любит.
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