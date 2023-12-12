Как приготовить торт суши — видео рецепт

Суши торт. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Суши торт "ленивые роллы" – очень вкусный закусочный салат, по вкусу такой же как роллы, только приготовить намного проще. Такой вариант блюда точно украсит новогодний стол.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

рис 300 г;

вода 400 г (кипяток);

уксус яблочный 6% 2 ст.л;

сахар 1 ч.л;

соль;

рыба красная 300 г;

сливочный сыр 300 г;

огурец 1 шт;

нори 2 шт;

кунжут.

Способ приготовления

Отварить рис в кипящей воде 15 минут. Снять с огня и дать настояться 15 минут.

Нарезанный огурцы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить к рису уксус, сахар и щепотку соли. Перемешать. Переложить рис на тарелку и дать полностью остыть.

Красная рыба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарезать огурец тонкими полосками. Центральная часть не нужна. Рыбу тоже нарезать.

Сваренный рис. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Размер формы 19 см на 21 см. Выложить один лист нори, сверху половину риса. Хорошо утрамбовать рис мокрыми руками. Смазать половиной сливочного сыра.

Огурцы и рис. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить на сыр огурец. Сверху положить еще один лист нори, на него половину риса, хорошо утрамбовывая его. Смазать сливочным сыром и выложить кусочки рыбы.

Рыба и сливочный сыр. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Слегка обжарить кунжут на сухой сковороде. Посыпать торт кунжутом и измельченные листами нори.

Готовый торт. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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