Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рецепты arrow Рецепт идеального торта на закуску "суши" — гости будут в восторге arrow

Рецепт идеального торта на закуску "суши" — гости будут в восторге

12 декабря 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить торт суши — видео рецепт
Суши торт. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Суши торт "ленивые роллы" – очень вкусный закусочный салат, по вкусу такой же как роллы, только приготовить намного проще. Такой вариант блюда точно украсит новогодний стол. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

Читайте также:

Вам понадобится: 

  • рис 300 г;
  • вода 400 г (кипяток);
  • уксус яблочный 6% 2 ст.л;
  • сахар 1 ч.л;
  • соль;
  • рыба красная 300 г;
  • сливочный сыр 300 г;
  • огурец 1 шт;
  • нори 2 шт;
  • кунжут. 

Способ приготовления 

Отварить рис в кипящей воде 15 минут. Снять с огня и дать настояться 15 минут.

null
Нарезанный огурцы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить к рису уксус, сахар и щепотку соли. Перемешать. Переложить рис на тарелку и дать полностью остыть.

null
Красная рыба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарезать огурец тонкими полосками. Центральная часть не нужна. Рыбу тоже нарезать.

null
Сваренный рис. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Размер формы 19 см на 21 см. Выложить один лист нори, сверху половину риса. Хорошо утрамбовать рис мокрыми руками. Смазать половиной сливочного сыра.

null
Огурцы и рис. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить на сыр огурец. Сверху положить еще один лист нори, на него половину риса, хорошо утрамбовывая его. Смазать сливочным сыром и выложить кусочки рыбы. 

null
Рыба и сливочный сыр. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Слегка обжарить кунжут на сухой сковороде. Посыпать торт кунжутом и измельченные листами нори.

null
Готовый торт. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали, что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Дракона 2024 года.

Также советуем ознакомиться с рецептом салата, побившего все рекорды по скорости приготовления.

А вот рецепт необычной закуски из обычной сельди до Нового года 2024 года.

И рецепт одного из самых вкусных салатов на Новый год 2024, который съедят сразу.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

Как улучшить мобилизацию в Украине: три шага - 80x80

Как улучшить мобилизацию в Украине: три шага

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

00:46 Усиление мобилизации в Украине — еще одна область наращивает призыв

Актуальное по теме