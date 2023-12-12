Как приготовить торт суши — видео рецепт

Рецепт идеального торта на закуску "суши" — гости будут в восторге
Суши торт "ленивые роллы" – очень вкусный закусочный салат, по вкусу такой же как роллы, только приготовить намного проще. Такой вариант блюда точно украсит новогодний стол.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- рис 300 г;
- вода 400 г (кипяток);
- уксус яблочный 6% 2 ст.л;
- сахар 1 ч.л;
- соль;
- рыба красная 300 г;
- сливочный сыр 300 г;
- огурец 1 шт;
- нори 2 шт;
- кунжут.
Способ приготовления
Отварить рис в кипящей воде 15 минут. Снять с огня и дать настояться 15 минут.
Добавить к рису уксус, сахар и щепотку соли. Перемешать. Переложить рис на тарелку и дать полностью остыть.
Нарезать огурец тонкими полосками. Центральная часть не нужна. Рыбу тоже нарезать.
Размер формы 19 см на 21 см. Выложить один лист нори, сверху половину риса. Хорошо утрамбовать рис мокрыми руками. Смазать половиной сливочного сыра.
Выложить на сыр огурец. Сверху положить еще один лист нори, на него половину риса, хорошо утрамбовывая его. Смазать сливочным сыром и выложить кусочки рыбы.
Слегка обжарить кунжут на сухой сковороде. Посыпать торт кунжутом и измельченные листами нори.
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