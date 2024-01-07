Очень вкусный и полезный плов с булгуром — видео рецепт

Плов с булгура. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Есть разные вариации приготовления плова, от классического с рисом до плова из гречки. Предлагаем вам вариант приготовления с булгуром, который получается очень вкусный и полезный.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Госпожа Сосницкая.

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Вам понадобится:

300-400 г мяса (говядина, свинина, птица);

2 моркови;

2 луковицы;

5-6 зубчиков чеснока;

куркума, зира, лавровый лист, перец горошком, перец чили, сушеный розмарин;

изюм или барбарис;

соль по вкусу;

булгур.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать мясо кусочками и обжарить его на масле до золотистой корочки.

Кусочки свинины. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Нарезать соломкой морковь и лук полукольцами, добавить в мясо и обжарить до мягкости, посолить.

Морковь и лук. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Когда овощи станут мягкими, налить немного воды и тушить под закрытой крышкой 30-40 минут на медленном огне.

Специи для плова. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Затем промыть булгур, когда мясо приготовится, добавить специи и хорошо перемешать.

Приготовление плова. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Добавить промытый булгур и пропарить под закрытой крышкой 2 минуты.

Добавление булгура. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Добавить изюм и налить воду, чтобы она покрыла блюдо на 1 см.

Готовый плов. Приготовление плова. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Разложить чеснок на поверхности. Готовить плов под закрытой крышкой 20 минут (до готовности булгура) на медленном огне.

Раньше мы писали чем полезен булгур и как правильно его готовить.

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