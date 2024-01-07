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Рецепт идеального плова из булгура

7 января 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Очень вкусный и полезный плов с булгуром — видео рецепт
Плов с булгура. Фото: YouTube @pani_sosnytska
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Есть разные вариации приготовления плова, от классического с рисом до плова из гречки. Предлагаем вам вариант приготовления с булгуром, который получается очень вкусный и полезный.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Госпожа Сосницкая.

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Вам понадобится:

  • 300-400 г мяса (говядина, свинина, птица);
  • 2 моркови;
  • 2 луковицы;
  • 5-6 зубчиков чеснока;
  • куркума, зира, лавровый лист, перец горошком, перец чили, сушеный розмарин;
  • изюм или барбарис;
  • соль по вкусу;
  • булгур.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать мясо кусочками и обжарить его на масле до золотистой корочки.

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Кусочки свинины. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Нарезать соломкой морковь и лук полукольцами, добавить в мясо и обжарить до мягкости, посолить.

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Морковь и лук. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Когда овощи станут мягкими, налить немного воды и тушить под закрытой крышкой 30-40 минут на медленном огне.

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Специи для плова. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Затем промыть булгур, когда мясо приготовится, добавить специи и хорошо перемешать.

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Приготовление плова. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Добавить промытый булгур и пропарить под закрытой крышкой 2 минуты.

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Добавление булгура. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Добавить изюм и налить воду, чтобы она покрыла блюдо на 1 см.

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Готовый плов. Приготовление плова. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Разложить чеснок на поверхности. Готовить плов под закрытой крышкой 20 минут (до готовности булгура) на медленном огне.

Раньше мы писали чем полезен булгур и как правильно его готовить.

Также мы писали о рецепте идеальной закуски к пиву – жареные свиные уши.

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