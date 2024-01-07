Очень вкусный и полезный плов с булгуром — видео рецепт

Рецепт идеального плова из булгура
Есть разные вариации приготовления плова, от классического с рисом до плова из гречки. Предлагаем вам вариант приготовления с булгуром, который получается очень вкусный и полезный.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Госпожа Сосницкая.
Вам понадобится:
- 300-400 г мяса (говядина, свинина, птица);
- 2 моркови;
- 2 луковицы;
- 5-6 зубчиков чеснока;
- куркума, зира, лавровый лист, перец горошком, перец чили, сушеный розмарин;
- изюм или барбарис;
- соль по вкусу;
- булгур.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать мясо кусочками и обжарить его на масле до золотистой корочки.
Нарезать соломкой морковь и лук полукольцами, добавить в мясо и обжарить до мягкости, посолить.
Когда овощи станут мягкими, налить немного воды и тушить под закрытой крышкой 30-40 минут на медленном огне.
Затем промыть булгур, когда мясо приготовится, добавить специи и хорошо перемешать.
Добавить промытый булгур и пропарить под закрытой крышкой 2 минуты.
Добавить изюм и налить воду, чтобы она покрыла блюдо на 1 см.
Разложить чеснок на поверхности. Готовить плов под закрытой крышкой 20 минут (до готовности булгура) на медленном огне.
Раньше мы писали чем полезен булгур и как правильно его готовить.
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