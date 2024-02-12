Печенье на 14 февраля — пошаговый рецепт с фото

Рецепт идеально вкусного печенья ко Дню влюбленных
Печенье с джемом в виде сердечек. Оно получается очень вкусное, мягкое и рассыпчатое. Идеально подходит на День Святого Валентина.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- сливочное масло — 90 г;
- сахар — 40 г;
- ванильный сахар — 1 ч.л.;
- соль;
- мука — 140 г;
- желток — 1 шт;
- джем.
Способ приготовления
Сначала необходимо взять сливочное масло комнатной температуры, добавить щепотку соли, сахар, чайную ложку ванильного сахара и взбить. Можно перемешать лопаткой.
Далее добавляем один желток и 150 г муки. Все тщательно перемешать и вымесить тесто.
Тесто разделяем на квадритики, из которых будем делать печенье.
Из каждого кусочка теста делаем печенье круглой формы, при помощи ножа формируем углубление в форме сердца.
В углубление наливаем немного джема и все распределяем.
Запекать при 200 ºC на протяжении 10-12 минут, они должны немного подрумяниться.
Дать остыть печенью и можно подавать.
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