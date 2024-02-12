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Рецепт идеально вкусного печенья ко Дню влюбленных

12 февраля 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Печенье на 14 февраля — пошаговый рецепт с фото
Печенье с джемом. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Печенье с джемом в виде сердечек. Оно получается очень вкусное, мягкое и рассыпчатое. Идеально подходит на День Святого Валентина.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • сливочное масло — 90 г;
  • сахар — 40 г;
  • ванильный сахар — 1 ч.л.;
  • соль;
  • мука — 140 г;
  • желток — 1 шт;
  • джем. 

Способ приготовления

Сначала необходимо взять сливочное масло комнатной температуры, добавить щепотку соли, сахар, чайную ложку ванильного сахара и взбить. Можно перемешать лопаткой. 
 

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Сливочное масло. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее добавляем один желток и 150 г муки. Все тщательно перемешать и вымесить тесто. 

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Добавление муки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тесто разделяем на квадритики, из которых будем делать печенье. 

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Тесто для печенья. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Из каждого кусочка теста делаем печенье круглой формы, при помощи ножа формируем углубление в форме сердца. 

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Песочное печенье. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В углубление наливаем немного джема и все распределяем. 

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Джем для печенья. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Запекать при 200 ºC на протяжении 10-12 минут, они должны немного подрумяниться. 

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Печенье в духовке. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дать остыть печенью и можно подавать. 

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Готовое печенье. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали про рецепт мраморного печенья Red velvet ко Дню влюбленных

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рецепты
День влюбленных
День Святого Валентина
выпечка
печенье
14 февраля

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