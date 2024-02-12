Печенье на 14 февраля — пошаговый рецепт с фото

Печенье с джемом. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Печенье с джемом в виде сердечек. Оно получается очень вкусное, мягкое и рассыпчатое. Идеально подходит на День Святого Валентина.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

сливочное масло — 90 г;

сахар — 40 г;

ванильный сахар — 1 ч.л.;

соль;

мука — 140 г;

желток — 1 шт;

джем.

Способ приготовления

Сначала необходимо взять сливочное масло комнатной температуры, добавить щепотку соли, сахар, чайную ложку ванильного сахара и взбить. Можно перемешать лопаткой.



Сливочное масло. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее добавляем один желток и 150 г муки. Все тщательно перемешать и вымесить тесто.

Добавление муки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тесто разделяем на квадритики, из которых будем делать печенье.

Тесто для печенья. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Из каждого кусочка теста делаем печенье круглой формы, при помощи ножа формируем углубление в форме сердца.

Песочное печенье. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В углубление наливаем немного джема и все распределяем.

Джем для печенья. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Запекать при 200 ºC на протяжении 10-12 минут, они должны немного подрумяниться.

Печенье в духовке. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дать остыть печенью и можно подавать.

Готовое печенье. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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