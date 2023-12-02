Что приготовить в год Дракона 2024 — видео рецепт

Рецепт японского десерта "моти" к Новому году Дракона 2024
Рецепт очень популярного японского десерта моти. Оболочка теста похожа на нежную тянущуюся желейку, её можно делать тоньше или толще раскатывая тесто по своему желанию. Начинка может быть любая. Для приготовления подойдет мука, именно, из клейкого риса. Тесто можно приготовить в микроволновке или на сковороде.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Вам понадобится:
- клейкая рисовая мука 160 г;
- вода 190 г;
- сахарная пудра 30 г;
- растительное масло без запаха 25 г;
- порошок голубой спирулины 1 ч.л.
Для крема:
- крем сыр 300 г;
- сгущённое молоко 70 г;
- клубника;
- крахмал 20 г.
Способ приготовления
Сначала приготовим тесто. Для этого нужно соединить муку, сахарную пудру и порошок спирулины, перемешать.
Добавить воду, размешать до однородного состояния. Влить масло и ещё раз тщательно перемешать.
Тесто вылить на сковороду и готовить помешивая на среднем огне около 5 минут.
Когда станет эластичным и начнет собираться в комок завернуть в пищевую плёнку и дать немного остыть.
Для крема необходимо смешать крем сыр и сгущёнку, поместить в кондитерский мешок с насадкой или без. У клубники срезать хвостики.
Силиконовый коврик присыпать крахмалом, выложить тесто и также посыпать остатком крахмала.
Немного вымесить тесто, чтобы не сильно липло к рукам. Руки при желании смазать растительным маслом.
Формировать моти можно разными способами, раскатать в пласт и вырезать кружки или сформировать колбаску, нарезать на кусочки и раскатать скалкой.
Высадить в центр крем, добавить клубнику и защипнув края сформировать моти.
Если хвостик теста большой его можно обрезать.
Отправить в холодильник на 2-3 часа.
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