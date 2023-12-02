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Рецепт японского десерта "моти" к Новому году Дракона 2024

2 декабря 2023 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Что приготовить в год Дракона 2024 — видео рецепт
Десерт моти. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт очень популярного японского десерта моти. Оболочка теста похожа на нежную тянущуюся желейку, её можно делать тоньше или толще раскатывая тесто по своему желанию. Начинка может быть любая. Для приготовления подойдет мука, именно, из клейкого риса. Тесто можно приготовить в микроволновке или на сковороде.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren

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Вам понадобится: 

  • клейкая рисовая мука 160 г;
  • вода 190 г;
  • сахарная пудра 30 г;
  • растительное масло без запаха 25 г;
  • порошок голубой спирулины 1 ч.л.

Для крема:

  • крем сыр 300 г;
  • сгущённое молоко 70 г;
  • клубника;
  • крахмал 20 г.

Способ приготовления 

Сначала приготовим тесто. Для этого нужно соединить муку, сахарную пудру и порошок спирулины, перемешать. 

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Добавление муки. Фото: YouTube @evadaren

Добавить воду, размешать до однородного состояния. Влить масло и ещё раз тщательно перемешать.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @evadaren

Тесто вылить на сковороду и готовить помешивая на среднем огне около 5 минут.

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Тесто на сковороде. Фото: YouTube @evadaren

Когда станет эластичным и начнет собираться в комок завернуть в пищевую плёнку и дать немного остыть.

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Тесто на сковороде. Фото: YouTube @evadaren

Для крема необходимо смешать крем сыр и сгущёнку, поместить в кондитерский мешок с насадкой или без. У клубники срезать хвостики.

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Тесто для десерта. Фото: YouTube @evadaren

Силиконовый коврик присыпать крахмалом, выложить тесто и также посыпать остатком крахмала. 

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Приготовление крема. Фото: YouTube @evadaren

Немного вымесить тесто, чтобы не сильно липло к рукам. Руки при желании смазать растительным маслом.

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Тесто для десерта. Фото: YouTube @evadaren

Формировать моти можно разными способами, раскатать в пласт и вырезать кружки или сформировать колбаску, нарезать на кусочки и раскатать скалкой. 

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Приготовление десерта. Тесто на сковороде. Фото: YouTube @evadaren

Высадить в центр крем, добавить клубнику и защипнув края сформировать моти.

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Приготовление десерта. Тесто на сковороде. Фото: YouTube @evadaren

Если хвостик теста большой его можно обрезать.

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Приготовление десерта. Тесто на сковороде. Фото: YouTube @evadaren

Отправить в холодильник на 2-3 часа.

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Готовый десерт. Тесто на сковороде. Фото: YouTube @evadaren

Ранее мы писали, что обязательно должно быть на новогоднем столе на год Дракона 2024.

Также мы писали, чего категорически не должно быть на новогоднем столе в год Дракона 2024. 

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