Что приготовить на День Святого Николая — видео рецепт

Елки из слоеного теста. Фото: YouTube @evadaren

Такая выпечка готовится очень просто. Начинку можно выбрать как сладкую, так и соленую, при этом она украсит новогодний стол.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

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Вам понадобится:

слоеное тесто 400 г;

твердый сыр 50 г;

красный песто 50 г;

сливочное масло 20 г;

черный и белый кунжут для украшения.

Способ приготовления

Тесто разделить на две части. Каждую немного раскатать в прямоугольник, положить друг на друга и вырезать треугольник, снизу вырезав ножку.

Слоеное тесто. Фото: YouTube @evadaren

Намазать одну заготовку песто и посыпать сыром натертым на мелкой терке.

Начинка для елки. Фото: YouTube @evadaren

Накрыть второй заготовкой и немного придавить руками.

Начинка и сыр. Фото: YouTube @evadaren

Сделать симметричные надрезы с двух сторон. Сформировать елочку и при желании сделать звездочку на верхушку.

Приготовление елки. Фото: YouTube @evadaren

Смазать растопленным сливочным маслом и присыпать кунжутом. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут.

Приготовление елки. Фото: YouTube @evadaren

Из обрезков можно сделать еще одну елку поменьше.

Готовая елка. Фото: YouTube @evadaren

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