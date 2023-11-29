Что приготовить на День Святого Николая — видео рецепт

Рецепт елки из слоеного теста с сыром ко Дню Святого Николая
Такая выпечка готовится очень просто. Начинку можно выбрать как сладкую, так и соленую, при этом она украсит новогодний стол.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Вам понадобится:
- слоеное тесто 400 г;
- твердый сыр 50 г;
- красный песто 50 г;
- сливочное масло 20 г;
- черный и белый кунжут для украшения.
Способ приготовления
Тесто разделить на две части. Каждую немного раскатать в прямоугольник, положить друг на друга и вырезать треугольник, снизу вырезав ножку.
Намазать одну заготовку песто и посыпать сыром натертым на мелкой терке.
Накрыть второй заготовкой и немного придавить руками.
Сделать симметричные надрезы с двух сторон. Сформировать елочку и при желании сделать звездочку на верхушку.
Смазать растопленным сливочным маслом и присыпать кунжутом. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут.
Из обрезков можно сделать еще одну елку поменьше.
Раньше мы писали о самом простом идеальном рецепте шарлотки с яблоками.
Также мы писали о простом рецепте медовика за 30 минут, без раскатывания лепешек.
Рецепт торта "Наполеон" без выпечки за 20 минут.
Читайте Новини.LIVE!