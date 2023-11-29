Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рецепты arrow Рецепт елки из слоеного теста с сыром ко Дню Святого Николая arrow

Рецепт елки из слоеного теста с сыром ко Дню Святого Николая

29 ноября 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Что приготовить на День Святого Николая — видео рецепт
Елки из слоеного теста. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такая выпечка готовится очень просто. Начинку можно выбрать как сладкую, так и соленую, при этом она украсит новогодний стол

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren

Читайте также:

Вам понадобится:

  • слоеное тесто 400 г;
  • твердый сыр 50 г;
  • красный песто 50 г;
  • сливочное масло 20 г;
  • черный и белый кунжут для украшения. 

Способ приготовления 

Тесто разделить на две части. Каждую немного раскатать в прямоугольник, положить друг на друга и вырезать треугольник, снизу вырезав ножку. 

null
Слоеное тесто. Фото: YouTube @evadaren

Намазать одну заготовку песто и посыпать сыром натертым на мелкой терке.

null
Начинка для елки. Фото: YouTube @evadaren

Накрыть второй заготовкой и немного придавить руками. 

null
Начинка и сыр. Фото: YouTube @evadaren

Сделать симметричные надрезы с двух сторон. Сформировать елочку и при желании сделать звездочку на верхушку. 

null
Приготовление елки. Фото: YouTube @evadaren

Смазать растопленным сливочным маслом и присыпать кунжутом. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут. 

null
Приготовление елки. Фото: YouTube @evadaren

Из обрезков можно сделать еще одну елку поменьше.

null
Готовая елка. Фото: YouTube @evadaren

Раньше мы писали о самом простом идеальном рецепте шарлотки с яблоками.

Также мы писали о простом рецепте медовика за 30 минут, без раскатывания лепешек.

Рецепт торта "Наполеон" без выпечки за 20 минут.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

06:41 В Украине рухнули цены на бензин — сколько сегодня стоит 1 л горючего на АЗС

Актуальное по теме