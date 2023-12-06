Супер рецепт праздничной выпечки — видео

Рецепт елочки из слоеного теста с шоколадной пастой к Николаю, Рождеству или Новому году
Такая выпечка очень проста в приготовлении, при этом эффектно выглядит. Прекрасный рецепт для готовки вместе с детьми.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Вам понадобится:
- слоёное тесто — 400 г;
- шоколадная паста (около 100 г);
- сахарная пудра для присыпки;
- деревянные шпажки.
Способ приготовления
Тесто разделить на две части и раскатать в одинаковые прямоугольники.
Один слой теста смазать шоколадной пастой, накрыть вторым и немного придавить.
Нарезать на полоски и сформировать елочки.
Продеть шпажки, оставляя 3-4 см сверху для звезды, поскольку тесто поднимется. Оставить кусочек теста, из которого сформировать звездочки.
Уложить все заготовки на лист, застеленный пергаментом, и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.
На готовые елочки добавить звезды и притрусить сахарной пудрой.
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