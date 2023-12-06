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Рецепт елочки из слоеного теста с шоколадной пастой к Николаю, Рождеству или Новому году

6 декабря 2023 09:04
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Супер рецепт праздничной выпечки — видео
Выпечка из слоеного теста. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такая выпечка очень проста в приготовлении, при этом эффектно выглядит. Прекрасный рецепт для готовки вместе с детьми.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren

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Вам понадобится: 

  • слоёное тесто — 400 г;
  • шоколадная паста (около 100 г);
  • сахарная пудра для присыпки;
  • деревянные шпажки.

Способ приготовления 

Тесто разделить на две части и раскатать в одинаковые прямоугольники.

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Слоеное тесто и шоколадная паста. Фото: YouTube @evadaren

Один слой теста смазать шоколадной пастой, накрыть вторым и немного придавить. 

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Слой шоколадной пасты. Фото: YouTube @evadaren

Нарезать на полоски и сформировать елочки. 

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Полоски на тесте. Фото: YouTube @evadaren

Продеть шпажки, оставляя 3-4 см сверху для звезды, поскольку тесто поднимется. Оставить кусочек теста, из которого сформировать звездочки. 

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Елка на шпажке. Фото: YouTube @evadaren

Уложить все заготовки на лист, застеленный пергаментом, и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

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Готовая выпечка. Фото: YouTube @evadaren

На готовые елочки добавить звезды и притрусить сахарной пудрой.

Раньше мы писали о рецепте елки из слоеного теста с сыром ко дню Святого Николая. Начинку можно выбрать как сладкую, так и соленую, при этом она украсит новогодний стол.

Также интересен рецепт сырного рождественского штолена ко дню Святого Николая.

Советуем ознакомиться с тортом "Тысяча и одна ночь" по авторскому рецепту. Он получается мягкий, в меру сладкий, с выраженным шоколадным вкусом. Коржи готовятся просто и быстро.

Или обратите внимание на рецепт тающего во рту яблочного пирога без муки.

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