Супер рецепт праздничной выпечки — видео

Выпечка из слоеного теста. Фото: YouTube @evadaren

Такая выпечка очень проста в приготовлении, при этом эффектно выглядит. Прекрасный рецепт для готовки вместе с детьми.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

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Вам понадобится:

слоёное тесто — 400 г;

шоколадная паста (около 100 г);

сахарная пудра для присыпки;

деревянные шпажки.

Способ приготовления

Тесто разделить на две части и раскатать в одинаковые прямоугольники.

Слоеное тесто и шоколадная паста. Фото: YouTube @evadaren

Один слой теста смазать шоколадной пастой, накрыть вторым и немного придавить.

Слой шоколадной пасты. Фото: YouTube @evadaren

Нарезать на полоски и сформировать елочки.

Полоски на тесте. Фото: YouTube @evadaren

Продеть шпажки, оставляя 3-4 см сверху для звезды, поскольку тесто поднимется. Оставить кусочек теста, из которого сформировать звездочки.

Елка на шпажке. Фото: YouTube @evadaren

Уложить все заготовки на лист, застеленный пергаментом, и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

Готовая выпечка. Фото: YouTube @evadaren

На готовые елочки добавить звезды и притрусить сахарной пудрой.

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