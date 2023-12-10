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Рецепт яблочного штруделя из готового теста

10 декабря 2023 07:50
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Самая простая и вкусная выпечка с яблоками — видео рецепт
Яблочный штрудель. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Если вам нужен экспресс-рецепт выпечки, это именно он. Готовится быстро и просто, а в результате вы получаете роскошный десерт, который даже не хочется называть "ленивым". 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren

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Вам понадобится: 

  • тесто фило — 400 г;
  • яблоки — 4-5 шт.;
  • орехи жареные (в этом рецепте фундук) — 100 г;
  • сахар — 50 г;
  • корица — 1 ст.л.;
  • мягкое сливочное масло — 150 г;
  • сахарная пудра. 

Способ приготовления 

Яблоки очистить и порезать кубиками. Сахар смешать с корицей и соединить с яблоками. Добавить измельченные орехи и перемешать.

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Чищенные яблоки. Фото: YouTube @evadaren

Из половины теста (6 листов) сформировать первый штрудель. Разложить лист теста (остальные лучше накрыть влажным полотенцем, чтобы не засохли или работать довольно быстро) и смазать сливочным маслом. 

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Добавление орехов. Фото: YouTube @evadaren

Повторить так с каждым листом. Затем выложить начинку так, чтобы по краям осталось немного свободного места, и завернуть в рулет. 

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Тесто и сливочное масло. Фото: YouTube @evadaren

Смазать маслом и уложить на противень застеленный пергаментом, швом вниз. Также сформировать второй штрудель.

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Яблочная начинка. Фото: YouTube @evadaren

Выпекать при 180 °C примерно 40 минут.

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Яблочный штрудель. Фото: YouTube @evadaren

Готовый штрудель присыпать сахарной пудрой.

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Готовый яблочный штрудель. Фото: YouTube @evadaren

Раньше мы писали о рецепте елки из слоеного теста с сыром ко дню Святого Николая. Начинку можно выбрать как сладкую, так и соленую, при этом она украсит новогодний стол.

Также интересен рецепт сырного рождественского штолена ко дню Святого Николая.

Советуем ознакомиться с тортом "Тысяча и одна ночь" по авторскому рецепту. Он получается мягкий, в меру сладкий, с выраженным шоколадным вкусом. Коржи готовятся просто и быстро.

Или обратите внимание на рецепт тающего во рту яблочного пирога без муки.

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