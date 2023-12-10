Самая простая и вкусная выпечка с яблоками — видео рецепт

Рецепт яблочного штруделя из готового теста
Если вам нужен экспресс-рецепт выпечки, это именно он. Готовится быстро и просто, а в результате вы получаете роскошный десерт, который даже не хочется называть "ленивым".
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Вам понадобится:
- тесто фило — 400 г;
- яблоки — 4-5 шт.;
- орехи жареные (в этом рецепте фундук) — 100 г;
- сахар — 50 г;
- корица — 1 ст.л.;
- мягкое сливочное масло — 150 г;
- сахарная пудра.
Способ приготовления
Яблоки очистить и порезать кубиками. Сахар смешать с корицей и соединить с яблоками. Добавить измельченные орехи и перемешать.
Из половины теста (6 листов) сформировать первый штрудель. Разложить лист теста (остальные лучше накрыть влажным полотенцем, чтобы не засохли или работать довольно быстро) и смазать сливочным маслом.
Повторить так с каждым листом. Затем выложить начинку так, чтобы по краям осталось немного свободного места, и завернуть в рулет.
Смазать маслом и уложить на противень застеленный пергаментом, швом вниз. Также сформировать второй штрудель.
Выпекать при 180 °C примерно 40 минут.
Готовый штрудель присыпать сахарной пудрой.
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