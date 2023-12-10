Самая простая и вкусная выпечка с яблоками — видео рецепт

Яблочный штрудель. Фото: YouTube @evadaren

Если вам нужен экспресс-рецепт выпечки, это именно он. Готовится быстро и просто, а в результате вы получаете роскошный десерт, который даже не хочется называть "ленивым".

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

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Вам понадобится:

тесто фило — 400 г;

яблоки — 4-5 шт.;

орехи жареные (в этом рецепте фундук) — 100 г;

сахар — 50 г;

корица — 1 ст.л.;

мягкое сливочное масло — 150 г;

сахарная пудра.

Способ приготовления

Яблоки очистить и порезать кубиками. Сахар смешать с корицей и соединить с яблоками. Добавить измельченные орехи и перемешать.

Чищенные яблоки. Фото: YouTube @evadaren

Из половины теста (6 листов) сформировать первый штрудель. Разложить лист теста (остальные лучше накрыть влажным полотенцем, чтобы не засохли или работать довольно быстро) и смазать сливочным маслом.

Добавление орехов. Фото: YouTube @evadaren

Повторить так с каждым листом. Затем выложить начинку так, чтобы по краям осталось немного свободного места, и завернуть в рулет.

Тесто и сливочное масло. Фото: YouTube @evadaren

Смазать маслом и уложить на противень застеленный пергаментом, швом вниз. Также сформировать второй штрудель.

Яблочная начинка. Фото: YouTube @evadaren

Выпекать при 180 °C примерно 40 минут.

Яблочный штрудель. Фото: YouTube @evadaren

Готовый штрудель присыпать сахарной пудрой.

Готовый яблочный штрудель. Фото: YouTube @evadaren

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