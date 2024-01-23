Идеальный низкокалорийный рецепт пирога — видео

Яблочный пирог. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В приготовлении этого пирога используются только полезные ингредиенты, никакого сахара и муки. При этом он получается очень вкусным и нежным. Такая выпечка напоминает мягкое овсяное печенье с яблоками, с незабываемым ароматом корицы и меда.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

яблоки 350-400 г;

кефир 50 мл (можно заменить йогуртом или сметаной);

яйца 3 шт;

творог 100 г;

овсяные хлопья 150 г;

мед 40 г (по вкусу, с таким количеством пирог получается не слишком сладким);

корица 0,5 ч.л;

разрыхлитель 1 ч.л.

Способ приготовления

К творогу добавить мед, кефир, корицу, взбить массу блендером до однородности.

Творог и мед. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить яйца, взбивая массу до однородности. Творог разминаем и соединяем с кефиром и медом, потом всю массу хорошо взбиваем блендером до полной однородности.

Творог и яйца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Измельчить овсяные хлопья в блендере или в кофемолке, смешать с разрыхлителем.

Овсяные хлопья. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Яблоки очистить и нарезать на кусочки.

Добавление овсяных хлопьев. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Форму выстелить пергаментом, вылить тесто, сверху выложить яблоки.

Яблоки и тесто. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать в заранее прогретой до 180° С духовке 35-40 минут.

Корица и мед. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Можно смешать 1 ч.л. меда с 1-2 ч.л. воды, добавить немного корицы, смазать этим сиропом яблоки сверху, запекать еще 5-10 минут.

Кусочек пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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