Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рецепты arrow Рецепт яблочного пирога без муки и масла — можно есть на ночь arrow

Рецепт яблочного пирога без муки и масла — можно есть на ночь

23 января 2024 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Идеальный низкокалорийный рецепт пирога — видео
Яблочный пирог. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

В приготовлении этого пирога используются только полезные ингредиенты, никакого сахара и муки. При этом он получается очень вкусным и нежным. Такая выпечка напоминает мягкое овсяное печенье с яблоками, с незабываемым ароматом корицы и меда. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

Читайте также:

Вам понадобится: 

  • яблоки 350-400 г;
  • кефир 50 мл (можно заменить йогуртом или сметаной);
  • яйца 3 шт;
  • творог 100 г;
  • овсяные хлопья 150 г;
  • мед 40 г (по вкусу, с таким количеством пирог получается не слишком сладким);
  • корица 0,5 ч.л;
  • разрыхлитель 1 ч.л. 

Способ приготовления 

К творогу добавить мед, кефир, корицу, взбить массу блендером до однородности.

null
Творог и мед. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить яйца, взбивая массу до однородности. Творог разминаем и соединяем с кефиром и медом, потом всю массу хорошо взбиваем блендером до полной однородности.

null
Творог и яйца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Измельчить овсяные хлопья в блендере или в кофемолке, смешать с разрыхлителем.

null
Овсяные хлопья. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Яблоки очистить и нарезать на кусочки.

null
Добавление овсяных хлопьев. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Форму выстелить пергаментом, вылить тесто, сверху выложить яблоки.

null
Яблоки и тесто. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать в заранее прогретой до 180° С духовке 35-40 минут. 

null
Корица и мед. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Можно смешать 1 ч.л. меда с 1-2 ч.л. воды, добавить немного корицы, смазать этим сиропом яблоки сверху, запекать еще 5-10 минут. 

null
Кусочек пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали про забытый украинский рецепт макового пирога "еж"

Также мы писали рецепт из Галичины нежнейшего яблочного торта "небо во рту". 

Также мы писали об еще одном быстром рецепте знаменитого торта "Наполеон" за 20 минут, который тает во рту.

рецепты
лайфхаки
пирог
Пирог с творогом
выпечка
пирог к чаю
постная выпечка

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

Актуальное по теме