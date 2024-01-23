Идеальный низкокалорийный рецепт пирога — видео

Рецепт яблочного пирога без муки и масла — можно есть на ночь
В приготовлении этого пирога используются только полезные ингредиенты, никакого сахара и муки. При этом он получается очень вкусным и нежным. Такая выпечка напоминает мягкое овсяное печенье с яблоками, с незабываемым ароматом корицы и меда.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- яблоки 350-400 г;
- кефир 50 мл (можно заменить йогуртом или сметаной);
- яйца 3 шт;
- творог 100 г;
- овсяные хлопья 150 г;
- мед 40 г (по вкусу, с таким количеством пирог получается не слишком сладким);
- корица 0,5 ч.л;
- разрыхлитель 1 ч.л.
Способ приготовления
К творогу добавить мед, кефир, корицу, взбить массу блендером до однородности.
Добавить яйца, взбивая массу до однородности. Творог разминаем и соединяем с кефиром и медом, потом всю массу хорошо взбиваем блендером до полной однородности.
Измельчить овсяные хлопья в блендере или в кофемолке, смешать с разрыхлителем.
Яблоки очистить и нарезать на кусочки.
Форму выстелить пергаментом, вылить тесто, сверху выложить яблоки.
Выпекать в заранее прогретой до 180° С духовке 35-40 минут.
Можно смешать 1 ч.л. меда с 1-2 ч.л. воды, добавить немного корицы, смазать этим сиропом яблоки сверху, запекать еще 5-10 минут.
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