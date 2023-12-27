Пирог, вкуснее, чем шарлотка — видео рецепт

Рецепт яблочного янтарного пирога, когда надоела шарлотка
Рецепт приготовления домашней выпечки. В этом пироге очень много сочной яблочной начинки и мало теста. Он получается кисло-сладким с очень насыщенным яблочным вкусом.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- диаметр формы для запекания 24 см.
Для начинки:
- яблоки кислые и сочные 1,5 кг;
- сахар 140 г;
- сливочное масло 50 г.
Для теста:
- мука пшеничная 90 г;
- яйца 3 шт;
- сахар 65 г;
- ванильный сахар 10 г;
- соль 1 щепотка;
- разрыхлитель 0,5 ч.л.
Способ приготовления
Яблоки очистить от серединок и нарезать на четвертинки.
Форму для запекания выстелить пергаментом. Положить кусочки сливочного масла, слегка присыпать сахаром, аккуратно выложить четвертинки яблок.
Снова посыпать сахаром, выложить остальные четвертинки, пересыпая их сахаром. Запекать ориентировочно 40 минут при 180°С до полной мягкости яблок. Если они слишком быстро румянятся, то можно прикрыть пергаментом или фольгой.
Запеченные яблоки достать из духовки, немного их утрамбовать вилкой.
Для теста взбить яйца с сахаром, ванильным сахаром, щепоткой соли до очень светлой пышной массы около 5 минут.
Муку смешать с разрыхлителем и просеять к яично-сахарной смеси. Аккуратно перемешать лопаткой. Залить тестом запеченные яблоки.
Выпекать 30-35 минут в заранее духовке, прогретой до 180°С. Дать пирогу полностью остыть. Можно подавать со сливками или мороженым.
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