Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рецепты arrow Рецепт яблочного янтарного пирога, когда надоела шарлотка arrow

Рецепт яблочного янтарного пирога, когда надоела шарлотка

27 декабря 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Пирог, вкуснее, чем шарлотка — видео рецепт
Яблочный пирог. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт приготовления домашней выпечки. В этом пироге очень много сочной яблочной начинки и мало теста. Он получается кисло-сладким с очень насыщенным яблочным вкусом. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

Читайте также:

Вам понадобится: 

  • диаметр формы для запекания 24 см.

Для начинки:

  • яблоки кислые и сочные 1,5 кг;
  • сахар 140 г;
  • сливочное масло 50 г.

Для теста:

  • мука пшеничная 90 г;
  • яйца 3 шт;
  • сахар 65 г;
  • ванильный сахар 10 г;
  • соль 1 щепотка;
  • разрыхлитель 0,5 ч.л.

Способ приготовления 

Яблоки очистить от серединок и нарезать на четвертинки. 

null
Нарезанные яблоки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Форму для запекания выстелить пергаментом. Положить кусочки сливочного масла, слегка присыпать сахаром, аккуратно выложить четвертинки яблок. 

null
Яблоки в форме для запекания. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Снова посыпать сахаром, выложить остальные четвертинки, пересыпая их сахаром. Запекать ориентировочно 40 минут при 180°С до полной мягкости яблок. Если они слишком быстро румянятся, то можно прикрыть пергаментом или фольгой.

null
Запеченнные яблоки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Запеченные яблоки достать из духовки, немного их утрамбовать вилкой. 

null
Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для теста взбить яйца с сахаром, ванильным сахаром, щепоткой соли до очень светлой пышной массы около 5 минут.

null
Тесто и яблоки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Муку смешать с разрыхлителем и просеять к яично-сахарной смеси. Аккуратно перемешать лопаткой. Залить тестом запеченные яблоки. 

null
Яблочный пирог. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать 30-35 минут в заранее духовке, прогретой до 180°С. Дать пирогу полностью остыть. Можно подавать со сливками или мороженым. 

null
Яблочный пирог. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали, что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Дракона 2024.

Также советуем ознакомиться с рецептом салата, побившего все рекорды по скорости приготовления.

Советуем ознакомиться с традиционным карпатским рецептом узвара к Рождеству.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

15 декабря 2023

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

14 декабря 2023

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

15 декабря 2023

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

15 декабря 2023

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

15 декабря 2023
Новость с фото

16:34 С глубин океана возле Антарктиды подняли неизвестное существо, похожее на инопланетное

Актуальное по теме