Пирог, вкуснее, чем шарлотка — видео рецепт

Яблочный пирог. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Рецепт приготовления домашней выпечки. В этом пироге очень много сочной яблочной начинки и мало теста. Он получается кисло-сладким с очень насыщенным яблочным вкусом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

диаметр формы для запекания 24 см.

Для начинки:

яблоки кислые и сочные 1,5 кг;

сахар 140 г;

сливочное масло 50 г.

Для теста:

мука пшеничная 90 г;

яйца 3 шт;

сахар 65 г;

ванильный сахар 10 г;

соль 1 щепотка;

разрыхлитель 0,5 ч.л.

Способ приготовления

Яблоки очистить от серединок и нарезать на четвертинки.

Нарезанные яблоки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Форму для запекания выстелить пергаментом. Положить кусочки сливочного масла, слегка присыпать сахаром, аккуратно выложить четвертинки яблок.

Яблоки в форме для запекания. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Снова посыпать сахаром, выложить остальные четвертинки, пересыпая их сахаром. Запекать ориентировочно 40 минут при 180°С до полной мягкости яблок. Если они слишком быстро румянятся, то можно прикрыть пергаментом или фольгой.

Запеченнные яблоки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Запеченные яблоки достать из духовки, немного их утрамбовать вилкой.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для теста взбить яйца с сахаром, ванильным сахаром, щепоткой соли до очень светлой пышной массы около 5 минут.

Тесто и яблоки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Муку смешать с разрыхлителем и просеять к яично-сахарной смеси. Аккуратно перемешать лопаткой. Залить тестом запеченные яблоки.

Яблочный пирог. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать 30-35 минут в заранее духовке, прогретой до 180°С. Дать пирогу полностью остыть. Можно подавать со сливками или мороженым.

Яблочный пирог. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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