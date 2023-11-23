Идеальный рецепт чизкейка из тыквы — видео рецепт

Рецепт тыквенного чизкейка с грушами в сиропе
Рецепт, который стоит внимания в любое время года. Этот торт получается невероятно вкусным, нежным, а смотрится очень эффектно. Убедитесь в этом сами.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Ингредиенты для груш в сиропе:
- ноябрьские груши 5 шт;
- белое полусладкое вино 350 мл;
- сахар 190 г;
- звездочки бадьяна 3 шт;
- сок 1/2 лимона.
Ингредиенты для основы:
- мука 125 г;
- сахар 100 г;
- какао порошок 25 г;
- разрыхлитель 5 г;
- соль;
- яблочный уксус 1 ч.л;
- экстракт ванили (или ванильный сахар) 1 ч.л;
- растительное масло (любое без запаха) 80 мл;
- холодная вода или молоко 160 мл;
- разъёмная форма 19 см.
Ингредиенты для чизкейка:
- крем сыр (или отвешенная сметана) 250 г;
- тыквенное пюре 150 г;
- молоко 200 мл;
- сахар 50 г;
- сок лимона 2 ст.л;
- агар-агар 8 г;
- корица;
- куркума;
- мускатный орех по 1/4 ч.л.
Ингредиенты для оформления:
- жареные миндальные лепестки 2-3 ст.л;
- шоколадный соус растопить на водяной бане плитку черного шоколада с молоком. Количество зависит от желаемой консистенции (около 100 мл).
Способ приготовления
Приготовление груш в сиропе. Очистить груши. Налить в небольшую кастрюлю вино, добавить в него сахар,, сок лимона и бадьян. Довести до слабого кипения.
Положить в соус груши. Они должны погрузиться в жидкость практически полностью, если этого не произошло, можно добавить немного воды или положить их бочком и в процессе варки периодически переворачивать.
Варить до готовности, периодически переворачивая, 15-20 минут. Мякоть не должна сильно размягчиться.
Приготовление основы. В большой миске смешать вместе все сухие ингредиенты.
Добавить жидкие ингредиенты. Интенсивно перемешать всё вместе.
Смазать форму застеленную пергаментом растительным маслом. Выложить тесто, разровнять и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут. Готовую основу остудить.
Молоко смешать с агар-агаром, сахаром, лимонным соком и специями.
Проварить в сотейнике 2-3 минуты, постоянно помешивая венчиком, до состояния однородного крема.
Не теряя времени, соединить с крем сыром и тыквенным пюре.
Полученную массу сразу выливаем на основу, разравниваем и отправляем в холодильник на несколько часов, в идеале на ночь.
Достаем торт из формы, поливаем шоколадным соусом, сверху ставим груши и посыпаем жареными лепестками миндаля.
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