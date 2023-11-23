Идеальный рецепт чизкейка из тыквы — видео рецепт

Тыквенный чизкейк. Фото: YouTube @evadaren

Рецепт, который стоит внимания в любое время года. Этот торт получается невероятно вкусным, нежным, а смотрится очень эффектно. Убедитесь в этом сами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

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Ингредиенты для груш в сиропе:

ноябрьские груши 5 шт;

белое полусладкое вино 350 мл;

сахар 190 г;

звездочки бадьяна 3 шт;

сок 1/2 лимона.

Ингредиенты для основы:

мука 125 г;

сахар 100 г;

какао порошок 25 г;

разрыхлитель 5 г;

соль;

яблочный уксус 1 ч.л;

экстракт ванили (или ванильный сахар) 1 ч.л;

растительное масло (любое без запаха) 80 мл;

холодная вода или молоко 160 мл;

разъёмная форма 19 см.

Ингредиенты для чизкейка:

крем сыр (или отвешенная сметана) 250 г;

тыквенное пюре 150 г;

молоко 200 мл;

сахар 50 г;

сок лимона 2 ст.л;

агар-агар 8 г;

корица;

куркума;

мускатный орех по 1/4 ч.л.

Ингредиенты для оформления:

жареные миндальные лепестки 2-3 ст.л;

шоколадный соус растопить на водяной бане плитку черного шоколада с молоком. Количество зависит от желаемой консистенции (около 100 мл).

Способ приготовления

Приготовление груш в сиропе. Очистить груши. Налить в небольшую кастрюлю вино, добавить в него сахар,, сок лимона и бадьян. Довести до слабого кипения.

Очищенные груши. Фото: YouTube @evadaren

Положить в соус груши. Они должны погрузиться в жидкость практически полностью, если этого не произошло, можно добавить немного воды или положить их бочком и в процессе варки периодически переворачивать.

Груши в сиропе. Фото: YouTube @evadaren

Варить до готовности, периодически переворачивая, 15-20 минут. Мякоть не должна сильно размягчиться.

Приготовление теста. Фото: YouTube @evadaren

Приготовление основы. В большой миске смешать вместе все сухие ингредиенты.

Приготовление основы. Фото: YouTube @evadaren

Добавить жидкие ингредиенты. Интенсивно перемешать всё вместе.

Приготовление основы. Фото: YouTube @evadaren

Смазать форму застеленную пергаментом растительным маслом. Выложить тесто, разровнять и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут. Готовую основу остудить.

Приготовление крема. Фото: YouTube @evadaren

Молоко смешать с агар-агаром, сахаром, лимонным соком и специями.

Приготовление крема. Фото: YouTube @evadaren

Проварить в сотейнике 2-3 минуты, постоянно помешивая венчиком, до состояния однородного крема.

Шоколадная глазурь. Фото: YouTube @evadaren

Не теряя времени, соединить с крем сыром и тыквенным пюре.

Груши в сиропе. Фото: YouTube @evadaren

Полученную массу сразу выливаем на основу, разравниваем и отправляем в холодильник на несколько часов, в идеале на ночь.

Готовый чизкейк. Фото: YouTube @evadaren

Достаем торт из формы, поливаем шоколадным соусом, сверху ставим груши и посыпаем жареными лепестками миндаля.

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