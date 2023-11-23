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Рецепт тыквенного чизкейка с грушами в сиропе

23 ноября 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Идеальный рецепт чизкейка из тыквы — видео рецепт
Тыквенный чизкейк. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт, который стоит внимания в любое время года. Этот торт получается невероятно вкусным, нежным, а смотрится очень эффектно. Убедитесь в этом сами. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren

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Ингредиенты для груш в сиропе:

  • ноябрьские груши 5 шт;
  • белое полусладкое вино 350 мл;
  • сахар 190 г;
  • звездочки бадьяна 3 шт;
  • сок 1/2 лимона.

Ингредиенты для основы:

  • мука 125 г;
  • сахар 100 г;
  • какао порошок 25 г;
  • разрыхлитель 5 г;
  • соль;
  • яблочный уксус 1 ч.л;
  • экстракт ванили (или ванильный сахар) 1 ч.л;
  • растительное масло (любое без запаха) 80 мл;
  • холодная вода или молоко 160 мл;
  • разъёмная форма 19 см.

Ингредиенты для чизкейка:

  • крем сыр (или отвешенная сметана) 250 г;
  • тыквенное пюре 150 г;
  • молоко 200 мл;
  • сахар 50 г;
  • сок лимона 2 ст.л;
  • агар-агар 8 г;
  • корица;
  • куркума;
  • мускатный орех по 1/4 ч.л.

Ингредиенты для оформления:

  • жареные миндальные лепестки 2-3 ст.л;
  • шоколадный соус растопить на водяной бане плитку черного шоколада с молоком. Количество зависит от желаемой консистенции (около 100 мл).

Способ приготовления 

Приготовление груш в сиропе. Очистить груши. Налить в небольшую кастрюлю вино, добавить в него сахар,, сок лимона и бадьян. Довести до слабого кипения.

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Очищенные груши. Фото: YouTube @evadaren

Положить в соус груши. Они должны погрузиться в жидкость практически полностью, если этого не произошло, можно добавить немного воды или положить их бочком и в процессе варки периодически переворачивать.

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Груши в сиропе. Фото: YouTube @evadaren

Варить до готовности, периодически переворачивая, 15-20 минут. Мякоть не должна сильно размягчиться.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @evadaren

Приготовление основы. В большой миске смешать вместе все сухие ингредиенты.

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Приготовление основы. Фото: YouTube @evadaren

Добавить жидкие ингредиенты. Интенсивно перемешать всё вместе.

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Приготовление основы. Фото: YouTube @evadaren

Смазать форму застеленную пергаментом растительным маслом. Выложить тесто, разровнять и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут. Готовую основу остудить.

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Приготовление крема. Фото: YouTube @evadaren

Молоко смешать с агар-агаром, сахаром, лимонным соком и специями. 

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Приготовление крема. Фото: YouTube @evadaren

Проварить в сотейнике 2-3 минуты, постоянно помешивая венчиком, до состояния однородного крема. 

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Шоколадная глазурь. Фото: YouTube @evadaren

Не теряя времени, соединить с крем сыром и тыквенным пюре.

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Груши в сиропе. Фото: YouTube @evadaren

Полученную массу сразу выливаем на основу, разравниваем и отправляем в холодильник на несколько часов, в идеале на ночь. 

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Готовый чизкейк. Фото: YouTube @evadaren

Достаем торт из формы, поливаем шоколадным соусом, сверху ставим груши и посыпаем жареными лепестками миндаля.

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