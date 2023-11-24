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Рецепт французской вариации салата "шуба"

24 ноября 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Легкий и свежий салат слоями — видео рецепт
Праздничный салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Вы удивитесь тому, насколько удачное сочетание продуктов в этом салате. Французский салат получается очень воздушным, легким и вкусным, а приготовить его очень просто. Он также понравится тем, кто любит слоеные салаты по типу "шубы"

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • морковь 1 шт. (200 г);
  • яйцо 4 шт;
  • сыр твердый 100 г;
  • майонез около 100 г;
  • яблоко 1 шт. (200 г);
  • лук 1 шт. (100 г) по желанию.

Способ приготовления 

Сначала нужно нарезать лук мелким кубиком. 

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Нарезанный лук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее необходимо натереть сыр, яйца, морковь на мелкой терке. 

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Тертое яблоко. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Яблоко очистить от кожи и семян. Натереть на крупной терке, сбрызнуть соком лимона, чтобы оно не потемнело. 

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Яблоки и майонез. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Все необходимо выкладывать в следующим порядке. Сначала идет слой лука, затем смазать майонезом. 

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Яйца и морковь. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем выложить слой из яблок, смазать майонезом. Слой из яиц и моркови можно посолить по вкусу.

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Тертый сыр. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее выложить слой из куриных яиц и также смазать майонезом. 

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Морковь и майонез. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить слой моркови, промазать майонезом. 

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Готовый салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Последним слоем будет натертый сыр. 

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