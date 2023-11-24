Легкий и свежий салат слоями — видео рецепт

Рецепт французской вариации салата "шуба"
Вы удивитесь тому, насколько удачное сочетание продуктов в этом салате. Французский салат получается очень воздушным, легким и вкусным, а приготовить его очень просто. Он также понравится тем, кто любит слоеные салаты по типу "шубы".
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- морковь 1 шт. (200 г);
- яйцо 4 шт;
- сыр твердый 100 г;
- майонез около 100 г;
- яблоко 1 шт. (200 г);
- лук 1 шт. (100 г) по желанию.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать лук мелким кубиком.
Далее необходимо натереть сыр, яйца, морковь на мелкой терке.
Яблоко очистить от кожи и семян. Натереть на крупной терке, сбрызнуть соком лимона, чтобы оно не потемнело.
Все необходимо выкладывать в следующим порядке. Сначала идет слой лука, затем смазать майонезом.
Затем выложить слой из яблок, смазать майонезом. Слой из яиц и моркови можно посолить по вкусу.
Далее выложить слой из куриных яиц и также смазать майонезом.
Выложить слой моркови, промазать майонезом.
Последним слоем будет натертый сыр.
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