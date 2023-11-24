Легкий и свежий салат слоями — видео рецепт

Праздничный салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вы удивитесь тому, насколько удачное сочетание продуктов в этом салате. Французский салат получается очень воздушным, легким и вкусным, а приготовить его очень просто. Он также понравится тем, кто любит слоеные салаты по типу "шубы".

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

морковь 1 шт. (200 г);

яйцо 4 шт;

сыр твердый 100 г;

майонез около 100 г;

яблоко 1 шт. (200 г);

лук 1 шт. (100 г) по желанию.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать лук мелким кубиком.

Нарезанный лук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее необходимо натереть сыр, яйца, морковь на мелкой терке.

Тертое яблоко. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Яблоко очистить от кожи и семян. Натереть на крупной терке, сбрызнуть соком лимона, чтобы оно не потемнело.

Яблоки и майонез. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Все необходимо выкладывать в следующим порядке. Сначала идет слой лука, затем смазать майонезом.

Яйца и морковь. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем выложить слой из яблок, смазать майонезом. Слой из яиц и моркови можно посолить по вкусу.

Тертый сыр. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее выложить слой из куриных яиц и также смазать майонезом.

Морковь и майонез. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить слой моркови, промазать майонезом.

Готовый салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Последним слоем будет натертый сыр.

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