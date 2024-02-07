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Рецепт французского омлета с грибной начинкой

7 февраля 2024 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Простой и быстрый завтрак из яиц — видео рецепт
Французский омлет. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Французский омлет готовится быстро и получается очень нежным. Начинку из грибов по желанию можно заменить на любую другую. Обязательно попробуйте приготовить этот быстрый вариант завтрака. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смачного Борщу і до борщу.

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Вам понадобится: 

  • куриные яйца 2-3 шт;
  • зелень; 
  • сливочное масло для смазки сковороды;
  • грибы 200-300 г;
  • лук 1 шт;
  • масло 2-3 ст.л;
  • соль; 
  • перец черный молотый; 
  • чеснок; 
  • базилик; 
  • орех мускатный. 

Способ приготовления 

Грибы почистить и порезать. Лук порезать и пассировать на растительном масле 2 минуты. 

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Грибы и лук. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Добавить грибы, смешать и тушить 15-20 минут на среднем огне, периодически смешивая. 

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Куриные яйца и зелень. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Через 10 минут тушения добавить соль, чеснок и специи.

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Грибы и яйца. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Яйца посолить и хорошо взболтать. Вылить на хорошо разогретую сковороду смазанную сливочным маслом. 

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Приготовление омлета. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Подождать средней готовности омлета, положить на срединную омлету тушеные грибы и свернуть рулет.

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Омлет с грибами. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Раньше мы писали о рецепте рулета с фаршем из лаваша.

Еще мы писали действительно ли коричневые яйца полезнее белых.

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