Простой и быстрый завтрак из яиц — видео рецепт

Рецепт французского омлета с грибной начинкой
Французский омлет готовится быстро и получается очень нежным. Начинку из грибов по желанию можно заменить на любую другую. Обязательно попробуйте приготовить этот быстрый вариант завтрака.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Смачного Борщу і до борщу.
Вам понадобится:
- куриные яйца 2-3 шт;
- зелень;
- сливочное масло для смазки сковороды;
- грибы 200-300 г;
- лук 1 шт;
- масло 2-3 ст.л;
- соль;
- перец черный молотый;
- чеснок;
- базилик;
- орех мускатный.
Способ приготовления
Грибы почистить и порезать. Лук порезать и пассировать на растительном масле 2 минуты.
Добавить грибы, смешать и тушить 15-20 минут на среднем огне, периодически смешивая.
Через 10 минут тушения добавить соль, чеснок и специи.
Яйца посолить и хорошо взболтать. Вылить на хорошо разогретую сковороду смазанную сливочным маслом.
Подождать средней готовности омлета, положить на срединную омлету тушеные грибы и свернуть рулет.
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