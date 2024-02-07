Простой и быстрый завтрак из яиц — видео рецепт

Французский омлет. Фото: Freepik

Французский омлет готовится быстро и получается очень нежным. Начинку из грибов по желанию можно заменить на любую другую. Обязательно попробуйте приготовить этот быстрый вариант завтрака.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смачного Борщу і до борщу.

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Вам понадобится:

куриные яйца 2-3 шт;

зелень;

сливочное масло для смазки сковороды;

грибы 200-300 г;

лук 1 шт;

масло 2-3 ст.л;

соль;

перец черный молотый;

чеснок;

базилик;

орех мускатный.

Способ приготовления

Грибы почистить и порезать. Лук порезать и пассировать на растительном масле 2 минуты.

Грибы и лук. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Добавить грибы, смешать и тушить 15-20 минут на среднем огне, периодически смешивая.

Куриные яйца и зелень. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Через 10 минут тушения добавить соль, чеснок и специи.

Грибы и яйца. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Яйца посолить и хорошо взболтать. Вылить на хорошо разогретую сковороду смазанную сливочным маслом.

Приготовление омлета. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Подождать средней готовности омлета, положить на срединную омлету тушеные грибы и свернуть рулет.

Омлет с грибами. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Раньше мы писали о рецепте рулета с фаршем из лаваша.

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