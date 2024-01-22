Идеальный простой рецепт пирожков в духовке — видео

Пирожки с вишнями. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Рецепт этих пирожков легко повторить. Они получаются пышными и очень вкусными. Выпечка, которую оценят все, кто ее попробует.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Валерия Голубь.

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Вам понадобится:

молоко 160 г;

сахар 80 г;

соль 0,5 ч.л.;

ванильный сахар 1 ч.л.;

яйца 1 шт.;

дрожжи 12 г;

мука 420 г;

масло 60 г;

масло для смазки поверхности.

Для начинки:

вишни (без косточки) 500 г;

сахар 150 г;

кукурузный крахмал 25 г;

желток для смазки.

Способ приготовления

Для начала готовим опару. В емкость вливаем теплое молоко, добавляем дрожжи, всыпаем 1 ст.л. сахара из общей массы, перемешиваем все.

Приготовление опары. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Из общей массы добавляем 4 ст.л. просеянной муки и снова перемешиваем, накрываем и оставляем в теплом месте на 25 мин.

Приготовление теста. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Далее к опаре добавляем сахар, все перемешиваем, вливаем растопленное масло (оно должно быть теплым или комнатной температуры). Добавляем соль, ванильный сахар, яйцо, перемешиваем все.

Приготовление теста. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Далее добавляем просеянную муку и начинаем вымешивать тесто (можно сделать это с помощью миксера с насадками для теста или вымешать вручную). Оно должно не липнуть к рукам и остаться мягким.

Тесто в кастрюле. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Емкость смазываем маслом, кладем тесто, накрываем пищевой пленкой или полотенцем и оставляем подходить на 1-1,5 часа.

Вишни без косточки. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Тем временем готовим начинку. К вишне добавляем сахар и кукурузный крахмал, ставим на средний огонь и помешивая доводим до кипения, после закипания варим 1 минуту (не забываем помешивать).

Вишни и сахар. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Пересыпаем в другую емкость, накрываем пищевой пленкой и оставляем остыть.

Тесто для пирожков. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Рабочую поверхность немного смазываем маслом и выкладываем тесто, формируем шарики.

Приготовление пирожков. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Каждый будущий пирожок нажимаем и выпускаем лишний воздух, накрываем и оставляем отдохнуть на 15 мин.

Вишневая начинка. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Далее раскатываем скалкой каждый кусочек, выкладываем начинку (по 2 ч.л.) и лепим пирожки.

Приготовление пирожков. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Накрываем пищевой пленкой и полотенцем и оставляем в теплом месте еще на 30 мин.

Пирожки с вишнями. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Смазываем желтком. Ставим в разогретую духовку до 180 °С на 20-25 мин и запекаем до золотистости (вниз духовки можно поставить немного воды, чтобы пирожки не пригорели снизу).

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