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Рецепт вкуснейших пирожков с вишнями

22 января 2024 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Идеальный простой рецепт пирожков в духовке — видео
Пирожки с вишнями. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт этих пирожков легко повторить. Они получаются пышными и очень вкусными. Выпечка, которую оценят все, кто ее попробует.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Валерия Голубь.

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Вам понадобится:

  • молоко 160 г;
  • сахар 80 г;
  • соль 0,5 ч.л.;
  • ванильный сахар 1 ч.л.;
  • яйца 1 шт.;
  • дрожжи 12 г;
  • мука 420 г;
  • масло 60 г;
  • масло для смазки поверхности.

Для начинки:

  • вишни (без косточки) 500 г;
  • сахар 150 г;
  • кукурузный крахмал 25 г;
  • желток для смазки.

Способ приготовления

Для начала готовим опару. В емкость вливаем теплое молоко, добавляем дрожжи, всыпаем 1 ст.л. сахара из общей массы, перемешиваем все.

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Приготовление опары. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Из общей массы добавляем 4 ст.л. просеянной муки и снова перемешиваем, накрываем и оставляем в теплом месте на 25 мин.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Далее к опаре добавляем сахар, все перемешиваем, вливаем растопленное масло (оно должно быть теплым или комнатной температуры). Добавляем соль, ванильный сахар, яйцо, перемешиваем все.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Далее добавляем просеянную муку и начинаем вымешивать тесто (можно сделать это с помощью миксера с насадками для теста или вымешать вручную). Оно должно не липнуть к рукам и остаться мягким.

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Тесто в кастрюле. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Емкость смазываем маслом, кладем тесто, накрываем пищевой пленкой или полотенцем и оставляем подходить на 1-1,5 часа.

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Вишни без косточки. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Тем временем готовим начинку. К вишне добавляем сахар и кукурузный крахмал, ставим на средний огонь и помешивая доводим до кипения, после закипания варим 1 минуту (не забываем помешивать).

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Вишни и сахар. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Пересыпаем в другую емкость, накрываем пищевой пленкой и оставляем остыть.

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Тесто для пирожков. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Рабочую поверхность немного смазываем маслом и выкладываем тесто, формируем шарики.

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Приготовление пирожков. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Каждый будущий пирожок нажимаем и выпускаем лишний воздух, накрываем и оставляем отдохнуть на 15 мин.

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Вишневая начинка. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Далее раскатываем скалкой каждый кусочек, выкладываем начинку (по 2 ч.л.) и лепим пирожки.

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Приготовление пирожков. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Накрываем пищевой пленкой и полотенцем и оставляем в теплом месте еще на 30 мин.

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Пирожки с вишнями. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Смазываем желтком. Ставим в разогретую духовку до 180 °С на 20-25 мин и запекаем до золотистости (вниз духовки можно поставить немного воды, чтобы пирожки не пригорели снизу).

Раньше мы писали об украинском рецепте бабушкиных пирожков с куриным фаршем.

Еще мы писали о рецепте простой выпечки к чаю за 10 минут.

Также мы писали об еще одном быстром рецепте знаменитого торта "Наполеон" за 20 минут, который тает во рту.

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лайфхаки
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выпечка
вишня
пирожки

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