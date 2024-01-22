Идеальный простой рецепт пирожков в духовке — видео

Рецепт вкуснейших пирожков с вишнями
Рецепт этих пирожков легко повторить. Они получаются пышными и очень вкусными. Выпечка, которую оценят все, кто ее попробует.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Валерия Голубь.
Вам понадобится:
- молоко 160 г;
- сахар 80 г;
- соль 0,5 ч.л.;
- ванильный сахар 1 ч.л.;
- яйца 1 шт.;
- дрожжи 12 г;
- мука 420 г;
- масло 60 г;
- масло для смазки поверхности.
Для начинки:
- вишни (без косточки) 500 г;
- сахар 150 г;
- кукурузный крахмал 25 г;
- желток для смазки.
Способ приготовления
Для начала готовим опару. В емкость вливаем теплое молоко, добавляем дрожжи, всыпаем 1 ст.л. сахара из общей массы, перемешиваем все.
Из общей массы добавляем 4 ст.л. просеянной муки и снова перемешиваем, накрываем и оставляем в теплом месте на 25 мин.
Далее к опаре добавляем сахар, все перемешиваем, вливаем растопленное масло (оно должно быть теплым или комнатной температуры). Добавляем соль, ванильный сахар, яйцо, перемешиваем все.
Далее добавляем просеянную муку и начинаем вымешивать тесто (можно сделать это с помощью миксера с насадками для теста или вымешать вручную). Оно должно не липнуть к рукам и остаться мягким.
Емкость смазываем маслом, кладем тесто, накрываем пищевой пленкой или полотенцем и оставляем подходить на 1-1,5 часа.
Тем временем готовим начинку. К вишне добавляем сахар и кукурузный крахмал, ставим на средний огонь и помешивая доводим до кипения, после закипания варим 1 минуту (не забываем помешивать).
Пересыпаем в другую емкость, накрываем пищевой пленкой и оставляем остыть.
Рабочую поверхность немного смазываем маслом и выкладываем тесто, формируем шарики.
Каждый будущий пирожок нажимаем и выпускаем лишний воздух, накрываем и оставляем отдохнуть на 15 мин.
Далее раскатываем скалкой каждый кусочек, выкладываем начинку (по 2 ч.л.) и лепим пирожки.
Накрываем пищевой пленкой и полотенцем и оставляем в теплом месте еще на 30 мин.
Смазываем желтком. Ставим в разогретую духовку до 180 °С на 20-25 мин и запекаем до золотистости (вниз духовки можно поставить немного воды, чтобы пирожки не пригорели снизу).
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