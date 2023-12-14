Супер простой рецепт закуски из курицы и сыра — видео

Новогодняя закуска. Фото: YouTube @evadaren

Идея вкусной и очень эффектной закуски к праздничному столу, которые оформляются как шарики на елку. Все очень просто и быстро, обязательно попробуйте.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

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Вам понадобится:

куриное филе 1 шт.;

творог 60 г;

курага 70 г;

вяленые томаты в масле 4-5 половинок;

зеленый лук;

чеснок 3 зубчика;

крем творог или жирная сметана 160-180 г;

молотый черный перец;

соль.

Для украшений:

черный и белый кунжут по 2 ст.л.;

маслины и зеленый лук.

Способ приготовления

Куриное филе отварить, остудить и измельчить.

Куриное мясо. Фото: YouTube @evadaren

Сыр натереть на мелкой терке. Курагу, вяленые томаты и зеленый лук мелко порезать.

Приготовление начинки. Фото: YouTube @evadaren

Совместить в миске все ингредиенты, выдавить чеснок и приправить. Тщательно перемешайте и отставьте в сторону.

Приготовление начинки. Фото: YouTube @evadaren

Для формирования закуски смешать слегка обжаренный кунжут.

Приготовление закуски. Фото: YouTube @evadaren

Сформировать шарики и обвалять в кунжуте, уложить на блюдо.

Новогодняя закуска. Фото: YouTube @evadaren

Украсить с помощью маслин и перьев зеленого лука. Подавать на стол можно сразу.

Готовая закуска. Фото: YouTube @evadaren

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