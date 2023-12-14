Супер простой рецепт закуски из курицы и сыра — видео

Рецепт очень красивой закуски "новогодние шарики"
Идея вкусной и очень эффектной закуски к праздничному столу, которые оформляются как шарики на елку. Все очень просто и быстро, обязательно попробуйте.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Вам понадобится:
- куриное филе 1 шт.;
- творог 60 г;
- курага 70 г;
- вяленые томаты в масле 4-5 половинок;
- зеленый лук;
- чеснок 3 зубчика;
- крем творог или жирная сметана 160-180 г;
- молотый черный перец;
- соль.
Для украшений:
- черный и белый кунжут по 2 ст.л.;
- маслины и зеленый лук.
Способ приготовления
Куриное филе отварить, остудить и измельчить.
Сыр натереть на мелкой терке. Курагу, вяленые томаты и зеленый лук мелко порезать.
Совместить в миске все ингредиенты, выдавить чеснок и приправить. Тщательно перемешайте и отставьте в сторону.
Для формирования закуски смешать слегка обжаренный кунжут.
Сформировать шарики и обвалять в кунжуте, уложить на блюдо.
Украсить с помощью маслин и перьев зеленого лука. Подавать на стол можно сразу.
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