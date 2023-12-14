Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рецепты arrow Рецепт очень красивой закуски "новогодние шарики" arrow

Рецепт очень красивой закуски "новогодние шарики"

14 декабря 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Супер простой рецепт закуски из курицы и сыра — видео
Новогодняя закуска. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Идея вкусной и очень эффектной закуски к праздничному столу, которые оформляются как шарики на елку. Все очень просто и быстро, обязательно попробуйте.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • куриное филе 1 шт.;
  • творог 60 г;
  • курага 70 г;
  • вяленые томаты в масле 4-5 половинок;
  • зеленый лук;
  • чеснок 3 зубчика;
  • крем творог или жирная сметана 160-180 г;
  • молотый черный перец;
  • соль.

Для украшений:

  • черный и белый кунжут по 2 ст.л.;
  • маслины и зеленый лук.

Способ приготовления

Куриное филе отварить, остудить и измельчить.

null
Куриное мясо. Фото: YouTube @evadaren

Сыр натереть на мелкой терке. Курагу, вяленые томаты и зеленый лук мелко порезать.

null
Приготовление начинки. Фото: YouTube @evadaren

Совместить в миске все ингредиенты, выдавить чеснок и приправить. Тщательно перемешайте и отставьте в сторону.

null
Приготовление начинки. Фото: YouTube @evadaren

Для формирования закуски смешать слегка обжаренный кунжут.

null
Приготовление закуски. Фото: YouTube @evadaren

Сформировать шарики и обвалять в кунжуте, уложить на блюдо.

null
Новогодняя закуска. Фото: YouTube @evadaren

Украсить с помощью маслин и перьев зеленого лука. Подавать на стол можно сразу.

null
Готовая закуска. Фото: YouTube @evadaren

Раньше мы писали, что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Дракона 2024 года.

Также советуем ознакомиться с рецептом салата, побившего все рекорды по скорости приготовления.

А вот рецепт необычной закуски из обычной сельди до Нового года 2024 года.

И рецепт одного из самых вкусных салатов на Новый год 2024 , который съедят сразу.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

ЧАЭС и ЗАЭС — есть ли риск повторной трагедии: выводы ликвидатора после 37 лет - 80x80

ЧАЭС и ЗАЭС — есть ли риск повторной трагедии: выводы ликвидатора после 37 лет

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

00:46 Усиление мобилизации в Украине — еще одна область наращивает призыв

Актуальное по теме