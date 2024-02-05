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Рецепт чешского чесночного супа "чеснечка"

5 февраля 2024 22:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Очень вкусный суп с чесноком — видео рецепт
Чесночный суп. Фото: YouTube @zhovta_morkva
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Не нужно ехать в Чехию, чтобы попробовать этот замечательный чешский национальный суп. Как и наш родной борщ, этот суп имеет множество вариантов. Это простой базовый рецепт приготовления чесночного супа.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Желтая морковь.

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Вам понадобится:

  • 1,5 литра мясного бульона;
  • 500 г копченых свиных ребер;
  • 1 небольшая головка чеснока;
  • 2-3 картофелины;
  • 1 яйцо;
  • 1 ч. л. майорана;
  • соль, перец.

Для подачи:

  • гренки;
  • 50 г твердого творога.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать копченые ребра и отделить мясо.

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Копченые ребра. Фото: YouTube @zhovta_morkva

На мелкой терке натереть чеснок. Нарезать картофель на средние кубики.

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Копченое мясо. Фото: YouTube @zhovta_morkva

К бульону добавить мясо и картофель, довести до кипения.

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Тертый чеснок. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Затем добавить тертый чеснок. Варить до готовности картофеля.

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Куриное яйцо. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Взбить одно куриное яйцо и добавить тонкой струйкой.

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Куриное яйцо. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Подавать суп с тертым сыром и гренками.

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Чесночный суп. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Раньше мы писали о рецепте солянки из оставшихся после праздников ингредиентов.

Еще мы писали об антипохмельном курином супе "кудрявый" по рецепту мамы.

Сохраните рецепт сырного супа, от которого все в восторге.

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