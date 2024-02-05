Очень вкусный суп с чесноком — видео рецепт

Рецепт чешского чесночного супа "чеснечка"
Не нужно ехать в Чехию, чтобы попробовать этот замечательный чешский национальный суп. Как и наш родной борщ, этот суп имеет множество вариантов. Это простой базовый рецепт приготовления чесночного супа.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Желтая морковь.
Вам понадобится:
- 1,5 литра мясного бульона;
- 500 г копченых свиных ребер;
- 1 небольшая головка чеснока;
- 2-3 картофелины;
- 1 яйцо;
- 1 ч. л. майорана;
- соль, перец.
Для подачи:
- гренки;
- 50 г твердого творога.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать копченые ребра и отделить мясо.
На мелкой терке натереть чеснок. Нарезать картофель на средние кубики.
К бульону добавить мясо и картофель, довести до кипения.
Затем добавить тертый чеснок. Варить до готовности картофеля.
Взбить одно куриное яйцо и добавить тонкой струйкой.
Подавать суп с тертым сыром и гренками.
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