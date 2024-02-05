Очень вкусный суп с чесноком — видео рецепт

Чесночный суп. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Не нужно ехать в Чехию, чтобы попробовать этот замечательный чешский национальный суп. Как и наш родной борщ, этот суп имеет множество вариантов. Это простой базовый рецепт приготовления чесночного супа.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Желтая морковь.

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Вам понадобится:

1,5 литра мясного бульона;

500 г копченых свиных ребер;

1 небольшая головка чеснока;

2-3 картофелины;

1 яйцо;

1 ч. л. майорана;

соль, перец.

Для подачи:

гренки;

50 г твердого творога.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать копченые ребра и отделить мясо.

Копченые ребра. Фото: YouTube @zhovta_morkva

На мелкой терке натереть чеснок. Нарезать картофель на средние кубики.

Копченое мясо. Фото: YouTube @zhovta_morkva

К бульону добавить мясо и картофель, довести до кипения.

Тертый чеснок. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Затем добавить тертый чеснок. Варить до готовности картофеля.

Куриное яйцо. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Взбить одно куриное яйцо и добавить тонкой струйкой.

Куриное яйцо. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Подавать суп с тертым сыром и гренками.

Чесночный суп. Фото: YouTube @zhovta_morkva

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