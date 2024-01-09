Как приготовить иммунный чай — видео рецепт

Чай с лимоном и специями. Фото: YouTube @realualife

Такой чай отлично будет согревать в холодные дни. Он будет отлично способствовать повышению иммунитета и станет профилактическим средством в простудных заболеваниях.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Реальная жизнь.

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Вам понадобится:

апельсин;

лимон;

свежий имбирь;

гвоздика;

мед;

горячая вода.

Способ приготовления

Для этого чая понадобится апельсин, лимон, свежий имбирь, гвоздика и мед.

Ингредиенты для чая. Фото: YouTube @realualife

Сначала нужно выжать сок лимона и добавить в стакан.

Сок лимона. Фото: YouTube @realualife

Затем нам понадобится сок свежего апельсина.

Сок апельсина. Фото: YouTube @realualife

Также в стакан нужно добавить натертый имбирь.

Приготовление чая. Фото: YouTube @realualife

Добавить гвоздику и залить крутым кипятком. В конце добавить мед.

Добавление меда. Фото: YouTube @realualife

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