Как приготовить иммунный чай — видео рецепт

Рецепт чая для повышения иммунитета — зимний напиток
Такой чай отлично будет согревать в холодные дни. Он будет отлично способствовать повышению иммунитета и станет профилактическим средством в простудных заболеваниях.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Реальная жизнь.
Вам понадобится:
- апельсин;
- лимон;
- свежий имбирь;
- гвоздика;
- мед;
- горячая вода.
Способ приготовления
Для этого чая понадобится апельсин, лимон, свежий имбирь, гвоздика и мед.
Сначала нужно выжать сок лимона и добавить в стакан.
Затем нам понадобится сок свежего апельсина.
Также в стакан нужно добавить натертый имбирь.
Добавить гвоздику и залить крутым кипятком. В конце добавить мед.
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