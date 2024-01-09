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Рецепт чая для повышения иммунитета — зимний напиток

9 января 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить иммунный чай — видео рецепт
Чай с лимоном и специями. Фото: YouTube @realualife
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такой чай отлично будет согревать в холодные дни. Он будет отлично способствовать повышению иммунитета и станет профилактическим средством в простудных заболеваниях.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Реальная жизнь.

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Вам понадобится:

  • апельсин;
  • лимон;
  • свежий имбирь;
  • гвоздика;
  • мед;
  • горячая вода.

Способ приготовления

Для этого чая понадобится апельсин, лимон, свежий имбирь, гвоздика и мед.

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Ингредиенты для чая. Фото: YouTube @realualife

Сначала нужно выжать сок лимона и добавить в стакан.

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Сок лимона. Фото: YouTube @realualife

Затем нам понадобится сок свежего апельсина.

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Сок апельсина. Фото: YouTube @realualife

Также в стакан нужно добавить натертый имбирь.

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Приготовление чая. Фото: YouTube @realualife

Добавить гвоздику и залить крутым кипятком. В конце добавить мед.

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Добавление меда. Фото: YouTube @realualife

Раньше мы писали об удивительных полезных свойствах калины.

Советуем ознакомиться с информацией, чем полезны лимоны и безопасно ли есть кожуру.

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