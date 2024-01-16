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Рецепт свекольной юшки, как в детском саду

16 января 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусная свекольная юшка с мясом — видео рецепт
Свекольная юшка. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такое блюдо со свеклой и мясом точно понравится всем. Оно хорошо сочетается с любым гарниром, или его можно подавать как отдельное блюдо. Обязательно попытайтесь приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Госпожа Сосницкая.

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Вам понадобится:

  • бульон (куриный, говяжий, можно любой);
  • картофель;
  • борщевая заправка (или можно приготовить зажарку из моркови, лука, сырой свеклы, как на борщ);
  • томатная паста;
  • томатный сок;
  • печеная или вареная свекла;
  • соль, специи по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно сварить бульон.

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Приготовление бульона. Фото: YouTube @pani_sosnytska

В готовый бульон положите нарезанный на кусочки картофель.

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Заправка с помидорами и морковью. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Для заправки нужно обжарить измельченный лук, морковь и сырую свеклу. Также можно использовать готовую или консервированную заправку.

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Добавление заправки. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Когда картофель почти сварится, положите заправку. Затем добавить 0,5 л томатного сока (томата) и 1 ст.л. томатной пасты. Варить все на медленном огне около 10-15 минут.

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Добавление свеклы. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Печеную свеклу натереть на крупной терке или измельчить ножом и добавить в кастрюлю. Все вместе варить в течение 10 минут.

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Добавить по вкусу соль, специи и сахар (если свекла несладкая).

Раньше мы писали о гениальном салате из пекинской капусты.

Также мы писали о простом и быстром рецепте мясного гуляша.

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