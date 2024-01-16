Вкусная свекольная юшка с мясом — видео рецепт

Рецепт свекольной юшки, как в детском саду
Такое блюдо со свеклой и мясом точно понравится всем. Оно хорошо сочетается с любым гарниром, или его можно подавать как отдельное блюдо. Обязательно попытайтесь приготовить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Госпожа Сосницкая.
Вам понадобится:
- бульон (куриный, говяжий, можно любой);
- картофель;
- борщевая заправка (или можно приготовить зажарку из моркови, лука, сырой свеклы, как на борщ);
- томатная паста;
- томатный сок;
- печеная или вареная свекла;
- соль, специи по вкусу.
Способ приготовления
Сначала нужно сварить бульон.
В готовый бульон положите нарезанный на кусочки картофель.
Для заправки нужно обжарить измельченный лук, морковь и сырую свеклу. Также можно использовать готовую или консервированную заправку.
Когда картофель почти сварится, положите заправку. Затем добавить 0,5 л томатного сока (томата) и 1 ст.л. томатной пасты. Варить все на медленном огне около 10-15 минут.
Печеную свеклу натереть на крупной терке или измельчить ножом и добавить в кастрюлю. Все вместе варить в течение 10 минут.
Добавить по вкусу соль, специи и сахар (если свекла несладкая).
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