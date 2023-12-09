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Рецепт бюджетного праздничного салата "первый снег" — понадобится консерва

9 декабря 2023 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Салат с рыбной консервой, рисом, яйцом и свежим огурцом — видео рецепт
Праздничный салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Вы узнаете, как приготовить салат с рыбными консервами "первый снег". Этот рецепт с консервами очень простой и быстрый. Такой яркий праздничный салат отлично подойдет на новогодний стол. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно

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Вам понадобится:

  • рис 100 г;
  • рыбные консервы 300 г;
  • огурец 2 шт;
  • яйца 4 шт;
  • сыр 100 г;
  • майонез 150 г;
  • соль;
  • перец;
  • лук 1 шт. 

Для маринада лука: 

  • соль 0.5 ч. л;
  • сахар 3 ч. л;
  • уксус 30 мл. 

Способ приготовления

Сначала нужно мелко нарезать лук и замариновать его. Для этого добавляем соль, сахар и уксус. 

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Нарезанный лук. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее нарезаем свежий огурец мелким кубиком. 

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Рыбная консерва. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Также нарезаем мелким кубиком куриные яйца. 

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Свежий огурец. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Берем рыбную консерву и выкладываем ее на слой риса. 

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Рис и консерва. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Сверху рыбы наносим майонез и выкладываем маринованный лук. 

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Маринованный лук. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Сверху выкладываем слой нарезанных яиц, смазываем майонезом. 

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Огурец и майонез. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Следующим слоем выкладываем нарезанные огурцы и также смазываем майонезом. 

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Тертый сыр и майонез. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Сверху выкладываем тертый сыр, чтобы огурцы немного виднелись. 

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Готовый салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Можно дополнительно украсить зернами граната и зеленью. 

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