Салат с рыбной консервой, рисом, яйцом и свежим огурцом — видео рецепт

Рецепт бюджетного праздничного салата "первый снег" — понадобится консерва
Вы узнаете, как приготовить салат с рыбными консервами "первый снег". Этот рецепт с консервами очень простой и быстрый. Такой яркий праздничный салат отлично подойдет на новогодний стол.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
Вам понадобится:
- рис 100 г;
- рыбные консервы 300 г;
- огурец 2 шт;
- яйца 4 шт;
- сыр 100 г;
- майонез 150 г;
- соль;
- перец;
- лук 1 шт.
Для маринада лука:
- соль 0.5 ч. л;
- сахар 3 ч. л;
- уксус 30 мл.
Способ приготовления
Сначала нужно мелко нарезать лук и замариновать его. Для этого добавляем соль, сахар и уксус.
Далее нарезаем свежий огурец мелким кубиком.
Также нарезаем мелким кубиком куриные яйца.
Берем рыбную консерву и выкладываем ее на слой риса.
Сверху рыбы наносим майонез и выкладываем маринованный лук.
Сверху выкладываем слой нарезанных яиц, смазываем майонезом.
Следующим слоем выкладываем нарезанные огурцы и также смазываем майонезом.
Сверху выкладываем тертый сыр, чтобы огурцы немного виднелись.
Можно дополнительно украсить зернами граната и зеленью.
Раньше мы писали, что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Дракона 2024 года.
Также советуем ознакомиться с рецептом салата, побившего все рекорды по скорости приготовления.
А вот рецепт необычной закуски из обычной сельди до Нового года 2024 года.
И рецепт одного из самых вкусных салатов на Новый год 2024, который съедят сразу.
Читайте Новини.LIVE!