Салат с рыбной консервой, рисом, яйцом и свежим огурцом — видео рецепт

Праздничный салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Вы узнаете, как приготовить салат с рыбными консервами "первый снег". Этот рецепт с консервами очень простой и быстрый. Такой яркий праздничный салат отлично подойдет на новогодний стол.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

Читайте также:

Вам понадобится:

рис 100 г;

рыбные консервы 300 г;

огурец 2 шт;

яйца 4 шт;

сыр 100 г;

майонез 150 г;

соль;

перец;

лук 1 шт.

Для маринада лука:

соль 0.5 ч. л;

сахар 3 ч. л;

уксус 30 мл.

Способ приготовления

Сначала нужно мелко нарезать лук и замариновать его. Для этого добавляем соль, сахар и уксус.

Нарезанный лук. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее нарезаем свежий огурец мелким кубиком.

Рыбная консерва. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Также нарезаем мелким кубиком куриные яйца.

Свежий огурец. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Берем рыбную консерву и выкладываем ее на слой риса.

Рис и консерва. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Сверху рыбы наносим майонез и выкладываем маринованный лук.

Маринованный лук. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Сверху выкладываем слой нарезанных яиц, смазываем майонезом.

Огурец и майонез. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Следующим слоем выкладываем нарезанные огурцы и также смазываем майонезом.

Тертый сыр и майонез. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Сверху выкладываем тертый сыр, чтобы огурцы немного виднелись.

Готовый салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Можно дополнительно украсить зернами граната и зеленью.

Раньше мы писали, что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Дракона 2024 года.

Также советуем ознакомиться с рецептом салата, побившего все рекорды по скорости приготовления.

А вот рецепт необычной закуски из обычной сельди до Нового года 2024 года.

И рецепт одного из самых вкусных салатов на Новый год 2024, который съедят сразу.