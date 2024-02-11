Торт Красный бархат на 14 февраля — идеальный рецепт приготовления дома

Рецепт ароматного торта "Красный бархат" ко Дню Св. Валентина
Очень вкусный домашний торт "Красный бархат". Коржи нежные и мягкие, а крем вообще покорит вас своим сливочным вкусом. Торт, несомненно, выглядит очень эффектно и станет настоящим украшением и подарком на любой праздник.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
* Все ингредиенты должны быть комнатной температуры
- яйцо 2 шт. (вес 120 г);
- сливочное масло 82,5% 90 г;
- сливки 10% 150 г;
- какао 10 г;
- соль;
- сахар 170 г;
- мука 200 г;
- разрыхлитель 6 г;
- красный краситель 1-2 ч. л.
Крем для торта Красный бархат:
- маскарпоне 250 г (или другой сливочный сыр);
- сливки 33% 200 г;
- сахарная пудра 30 г (по вкусу);
- ванильный сахар 1 ч. л.
Для пропитки:
- сливки 10% 30-100 г (зависит от того, насколько влажные коржи вы любите);
- джем или варенье клубничное, малиновое или вишневое 5-6 ст. л.
Способ приготовления
Сливочное масло комнатной температуры взбить с сахаром и щепоткой соли, по одному добавить яйца, взбить до пышной однородной массы. Влить сливки. Все ингредиенты обязательно должны быть комнатной температуры.
Муку смешать с разрыхлителем, просеять какао, все перемешать. Частями добавить сухие ингредиенты к жидким, замешивая однородное тесто. Долго взбивать не нужно.
Добавить краситель до получения желаемого цвета (краситель можно вообще не добавлять, просто цвет коржей будет бежево-шоколадный).
Перелить тесто в форму диаметром 18 см, выпекать при 180 °С 30-40 минут, ориентируйтесь по своей духовке и по готовности коржа.
Готовность можно проверить деревянной шпажкой, она должна выходить полностью сухой. Готовому коржу дать остыть в форме в течение 15-20 минут, потом достать из формы, упаковать в пищевую пленку и дать полностью остыть. Можно оставить в холодильнике на 4-8 часов, чтобы он созрел.
Сливочный сыр и сливки для крема обязательно должны быть очень холодными, а сливки обязательно берите жирностью 33% (сливки меньшей жирности не взобьются). К сливочному сыру и сливкам добавить сахарную пудру по вкусу и ванильный сахар.
Начинаем взбивать на маленькой скорости, постепенно ее увеличивая. Взбиваем крем до пышности. Не взбивайте слишком долго, иначе может отделиться сыворотка и получим сливочное масло.
Когда корж полностью остыл и отлежался, срезаем образовавшуюся верхушку, выравнивая таким образом корж. Сам корж можно разрезать на 2 или 3 части по желанию.
Каждый корж пропитываем сливками, смазываем вареньем. Половину крема выкладываем на нижний корж.
Сверху укладываем второй корж. Верх и бока торта покрываем оставшимся кремом, ставим в холодильник на 20-30 минут, чтобы крем схватился.
Верхушку, которую мы обрезали ранее, измельчаем в крошку при помощи блендера. Украшаем верх и бока торта получившейся крошкой.
Даем торту пропитаться минимум 1-2 часа, а лучше оставить в холодильнике на ночь, и можно наслаждаться.
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