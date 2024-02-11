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Рецепт ароматного торта "Красный бархат" ко Дню Св. Валентина

11 февраля 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Торт Красный бархат на 14 февраля — идеальный рецепт приготовления дома
Торт "Красный бархат". Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень вкусный домашний торт "Красный бархат". Коржи нежные и мягкие, а крем вообще покорит вас своим сливочным вкусом. Торт, несомненно, выглядит очень эффектно и станет настоящим украшением и подарком на любой праздник

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

* Все ингредиенты должны быть комнатной температуры

  • яйцо 2 шт. (вес 120 г);
  • сливочное масло 82,5% 90 г;
  • сливки 10% 150 г;
  • какао 10 г;
  • соль;
  • сахар 170 г;
  • мука 200 г;
  • разрыхлитель 6 г;
  • красный краситель 1-2 ч. л.

Крем для торта Красный бархат: 

  • маскарпоне 250 г (или другой сливочный сыр);
  • сливки 33% 200 г;
  • сахарная пудра 30 г (по вкусу);
  • ванильный сахар 1 ч. л.

Для пропитки:

  • сливки 10% 30-100 г (зависит от того, насколько влажные коржи вы любите);
  • джем или варенье клубничное, малиновое или вишневое 5-6 ст. л.

Способ приготовления 

Сливочное масло комнатной температуры взбить с сахаром и щепоткой соли, по одному добавить яйца, взбить до пышной однородной массы. Влить сливки. Все ингредиенты обязательно должны быть комнатной температуры.

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Яйца и сахар. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Муку смешать с разрыхлителем, просеять какао, все перемешать. Частями добавить сухие ингредиенты к жидким, замешивая однородное тесто. Долго взбивать не нужно.

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Мука и какао. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить краситель до получения желаемого цвета (краситель можно вообще не добавлять, просто цвет коржей будет бежево-шоколадный).

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Красный краситель. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перелить тесто в форму диаметром 18 см, выпекать при 180 °С 30-40 минут, ориентируйтесь по своей духовке и по готовности коржа.

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Красное тесто. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовность можно проверить деревянной шпажкой, она должна выходить полностью сухой. Готовому коржу дать остыть в форме в течение 15-20 минут, потом достать из формы, упаковать в пищевую пленку и дать полностью остыть. Можно оставить в холодильнике на 4-8 часов, чтобы он созрел.

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Сливочный сыр. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сливочный сыр и сливки для крема обязательно должны быть очень холодными, а сливки обязательно берите жирностью 33% (сливки меньшей жирности не взобьются). К сливочному сыру и сливкам добавить сахарную пудру по вкусу и ванильный сахар. 

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Коржи для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Начинаем взбивать на маленькой скорости, постепенно ее увеличивая. Взбиваем крем до пышности. Не взбивайте слишком долго, иначе может отделиться сыворотка и получим сливочное масло. 

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Пропитка для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Когда корж полностью остыл и отлежался, срезаем образовавшуюся верхушку, выравнивая таким образом корж. Сам корж можно разрезать на 2 или 3 части по желанию.

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Крем для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Каждый корж пропитываем сливками, смазываем вареньем. Половину крема выкладываем на нижний корж. 

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Крошка из бисквита. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сверху укладываем второй корж. Верх и бока торта покрываем оставшимся кремом, ставим в холодильник на 20-30 минут, чтобы крем схватился. 

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Украшение торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Верхушку, которую мы обрезали ранее, измельчаем в крошку при помощи блендера. Украшаем верх и бока торта получившейся крошкой.

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Торт в разрезе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Даем торту пропитаться минимум 1-2 часа, а лучше оставить в холодильнике на ночь, и можно наслаждаться. 

Еще мы писали про рецепт мраморного печенья "Red velvet" ко Дню влюбленных

Также мы писали рецепт самого быстрого дрожжевого теста для любой выпечки. 

лайфхаки
День влюбленных
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