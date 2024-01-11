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Простой и доступный карпатский рецепт сала в банках

11 января 2024 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Сало в долго хранящемся банке — видео рецепт
Сало на тарелке. Фото: YouTube @UkraineFood
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Сало в банках это не только вкусно, но и доступно. Оно станет настоящим кулинарным открытием для многих из нас. Обязательно попытайтесь сделать такую заготовку.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

  • сало 3 кг.

Для маринада:

  • вода 1,5л.
  • соль 240 гр;
  • чеснок 3 зуб;
  • перец душистый 3 шт;
  • черный перец горы. 6 шт;
  • лавровый лист 1 шт.

Способ приготовления

Сначала нужно выбрать кусочки сала и промыть.

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Кусочки сала. Фото: YouTube @UkraineFood

Теперь нужно нарезать сало на небольшие кусочки, чтобы его удобно было положить в банки.

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Кусочки сала. Фото: YouTube @UkraineFood

Теперь нужно приготовить маринад. Для этого в воду добавляем соль, доводим до кипения и держим 3 минуты. На пол литра воды требуется 80 гр. соли.

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Сало и маринад. Фото: YouTube @UkraineFood

Теперь в каждую банку нужно положить по три зубчика чеснока, перец горошком, перец душистый и лавровый лист.

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Сало и специи. Фото: YouTube @UkraineFood

Кладем кусочки сала в банки. В банке должно остаться пространство для рассола. В одну банку поместится примерно 800 гр. сала.

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Сало в банках. Фото: YouTube @UkraineFood

Ставим банки для стерилизации. Дно кастрюли нужно застелить полотенцем.

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Сало в банках. Фото: YouTube @UkraineFood

Заливаем тёплую воду в кастрюлю. Затем заливаем сало рассолом. Стерилизовать нужно в течение 2 часов на среднем огне.

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Сало в банках. Фото: YouTube @UkraineFood

Закатываем банки и оставляем до охлаждения.

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Кусочки сала. Фото: YouTube @UkraineFood

Раньше мы писали о пользе и вреде украинского сала.

Также мы писали об идеальном рецепте вкусного паштета из скумбрии.

Еще советуем ознакомиться с рецептом домашнего засолки скумбрии с чесноком.

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сало
рецепты
Украинская кухня
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маринованное сало

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