Сало в долго хранящемся банке — видео рецепт

Простой и доступный карпатский рецепт сала в банках
Сало в банках это не только вкусно, но и доступно. Оно станет настоящим кулинарным открытием для многих из нас. Обязательно попытайтесь сделать такую заготовку.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.
Вам понадобится:
- сало 3 кг.
Для маринада:
- вода 1,5л.
- соль 240 гр;
- чеснок 3 зуб;
- перец душистый 3 шт;
- черный перец горы. 6 шт;
- лавровый лист 1 шт.
Способ приготовления
Сначала нужно выбрать кусочки сала и промыть.
Теперь нужно нарезать сало на небольшие кусочки, чтобы его удобно было положить в банки.
Теперь нужно приготовить маринад. Для этого в воду добавляем соль, доводим до кипения и держим 3 минуты. На пол литра воды требуется 80 гр. соли.
Теперь в каждую банку нужно положить по три зубчика чеснока, перец горошком, перец душистый и лавровый лист.
Кладем кусочки сала в банки. В банке должно остаться пространство для рассола. В одну банку поместится примерно 800 гр. сала.
Ставим банки для стерилизации. Дно кастрюли нужно застелить полотенцем.
Заливаем тёплую воду в кастрюлю. Затем заливаем сало рассолом. Стерилизовать нужно в течение 2 часов на среднем огне.
Закатываем банки и оставляем до охлаждения.
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