Сало в долго хранящемся банке — видео рецепт

Сало на тарелке. Фото: YouTube @UkraineFood

Сало в банках это не только вкусно, но и доступно. Оно станет настоящим кулинарным открытием для многих из нас. Обязательно попытайтесь сделать такую заготовку.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

сало 3 кг.

Для маринада:

вода 1,5л.

соль 240 гр;

чеснок 3 зуб;

перец душистый 3 шт;

черный перец горы. 6 шт;

лавровый лист 1 шт.

Способ приготовления

Сначала нужно выбрать кусочки сала и промыть.

Кусочки сала. Фото: YouTube @UkraineFood

Теперь нужно нарезать сало на небольшие кусочки, чтобы его удобно было положить в банки.

Кусочки сала. Фото: YouTube @UkraineFood

Теперь нужно приготовить маринад. Для этого в воду добавляем соль, доводим до кипения и держим 3 минуты. На пол литра воды требуется 80 гр. соли.

Сало и маринад. Фото: YouTube @UkraineFood

Теперь в каждую банку нужно положить по три зубчика чеснока, перец горошком, перец душистый и лавровый лист.

Сало и специи. Фото: YouTube @UkraineFood

Кладем кусочки сала в банки. В банке должно остаться пространство для рассола. В одну банку поместится примерно 800 гр. сала.

Сало в банках. Фото: YouTube @UkraineFood

Ставим банки для стерилизации. Дно кастрюли нужно застелить полотенцем.

Сало в банках. Фото: YouTube @UkraineFood

Заливаем тёплую воду в кастрюлю. Затем заливаем сало рассолом. Стерилизовать нужно в течение 2 часов на среднем огне.

Сало в банках. Фото: YouTube @UkraineFood

Закатываем банки и оставляем до охлаждения.

Кусочки сала. Фото: YouTube @UkraineFood

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