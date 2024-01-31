Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рецепты arrow Простой секрет, как варить яйца, чтобы скорлупа хорошо чистилась arrow

Простой секрет, как варить яйца, чтобы скорлупа хорошо чистилась

31 января 2024 21:45
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Как правильно варить яйца — видео рецепт
Куриные яйца. Фото: YouTube @NEWSplusUA
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Случается так, что вареные яйца сложно чистить. Есть несколько советов, которые помогут варить куриные яйца без лишних хлопот.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Полезные новости.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • куриные яйца;
  • вода;
  • соль.

Способ приготовления

В подсоленную кипящую воду нужно опустить помытые куриные яйца. Это лучше сделать с помощью ложки, чтобы они не треснули.

null
Куриные яйца. Фото: YouTube @NEWSplusUA

Через 4 минуты, вынимаем каждое яйцо и немного бьем ложкой.

null
Куриные яйца. Фото: YouTube @NEWSplusUA

Затем яйца варим еще 2-3 минуты. Потом заливаем яйца холодной водой.

null
Куриные яйца. Фото: YouTube @NEWSplusUA

Благодаря такому методу яйца будет легко очистить от скорлупы.

Сколько времени можно хранить вареные куриные яйца

Куриные яйца можно хранить при комнатной температуре в течение 2-3 дней. В холодильнике их можно хранить до 7 дней.

Раньше мы писали действительно ли коричневые яйца полезнее белых.

Клопотенко показал, как идеально жарить яйца.

еда
лайфхаки
яйца
рецепты
как почистить вареные яйца

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме