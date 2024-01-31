Как правильно варить яйца — видео рецепт

Простой секрет, как варить яйца, чтобы скорлупа хорошо чистилась
Случается так, что вареные яйца сложно чистить. Есть несколько советов, которые помогут варить куриные яйца без лишних хлопот.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Полезные новости.
Вам понадобится:
- куриные яйца;
- вода;
- соль.
Способ приготовления
В подсоленную кипящую воду нужно опустить помытые куриные яйца. Это лучше сделать с помощью ложки, чтобы они не треснули.
Через 4 минуты, вынимаем каждое яйцо и немного бьем ложкой.
Затем яйца варим еще 2-3 минуты. Потом заливаем яйца холодной водой.
Благодаря такому методу яйца будет легко очистить от скорлупы.
Сколько времени можно хранить вареные куриные яйца
Куриные яйца можно хранить при комнатной температуре в течение 2-3 дней. В холодильнике их можно хранить до 7 дней.
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