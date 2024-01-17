Простой рецепт очень вкусной долмы — видео

Простой рецепт армянской долмы
Армянская толма с виноградными листьями — блюдо, которое украсит любой праздничный стол. Можно использовать свежие листья винограда или консервированные. В любом варианте получается очень вкусно.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Вам понадобится (ингредиенты на 60 шт):
- говяжий фарш 650 г;
- рис 150 г;
- виноградные листья 65 шт;
- укроп, зеленый лук, кинза, петрушка по 1 пучку;
- томатная паста 70 г;
- сливочное масло 50 г;
- вода 200 мл;
- хмели-сунели, мята, тимьян, кориандр, зира по 2 ч.л;
- черный молотый перец, молотый чили, куркума, паприка по 1 ч.л;
- лук крупный 1 шт;
- чеснок 4-5 зубчиков;
- соль по вкусу 1-2 ч.л.
Для варки:
- растительное масло 2-3 ст.л;
- чеснок 4-5 зубчиков.
Способ приготовления
Рис тщательно промыть и залить кипятком на 40-60 мин.
Лук и чеснок мелко нарезать и обжарить на сливочном масле 1-2 мин. Добавить соль, специи и томатную пасту. Перемешать и обжарить ещё пару минут.
Добавить рис к нашему луку и обжарить минуты 3-4, чтобы он впитал все ароматы и вкусы.
В миске смешать зажарку, фарш, измельченную зелень и воду. Тщательно перемешать начинку.
Свежие листья винограда промыть и замочить в кипятке на 5-10 мин. Затем обязательно нужно удалить жесткий стебель (консервированные листья также советуем залить кипятком и промыть от лишнего маринада).
Выложить листья на рабочую поверхность тыльной стороной вверх, положить по 1 ст.л. начинки и завернуть рулетиками.
На дно кастрюли налить растительное масло. Далее выложить пару виноградных листьев, чтобы наша толма не прилипла.
Выложить всю долму в кастрюлю в несколько слоев, перекладывая каждый кусочками чеснока. Сверху также как и на дно, выложить несколько виноградных листьев. Накрыть плотно тарелкой, чтобы долма не развалилась. Насыпать 1 ч.л. соли и залить кипятком или бульоном.
Закрыть крышкой и томить около 1 часа на среднем огне, пока весь бульон не испарится из кастрюли. Можно есть в тёплом или холодном виде. Подавать с мацони или сметаной. На следующий день она ещё вкуснее.
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