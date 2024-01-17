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Простой рецепт армянской долмы

17 января 2024 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Простой рецепт очень вкусной долмы — видео
Армянская долма. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Армянская толма с виноградными листьями — блюдо, которое украсит любой праздничный стол. Можно использовать свежие листья винограда или консервированные. В любом варианте получается очень вкусно. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren

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Вам понадобится (ингредиенты на 60 шт):

  • говяжий фарш 650 г;
  • рис 150 г;
  • виноградные листья 65 шт;
  • укроп, зеленый лук, кинза, петрушка по 1 пучку;
  • томатная паста 70 г;
  • сливочное масло 50 г;
  • вода 200 мл;
  • хмели-сунели, мята, тимьян, кориандр, зира по 2 ч.л;
  • черный молотый перец, молотый чили, куркума, паприка по 1 ч.л;
  • лук крупный 1 шт;
  • чеснок 4-5 зубчиков;
  • соль по вкусу 1-2 ч.л. 

Для варки:

  • растительное масло 2-3 ст.л;
  • чеснок 4-5 зубчиков.

Способ приготовления 

Рис тщательно промыть и залить кипятком на 40-60 мин.

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Сливочное масло. Фото: YouTube @evadaren

Лук и чеснок мелко нарезать и обжарить на сливочном масле 1-2 мин. Добавить соль, специи и томатную пасту. Перемешать и обжарить ещё пару минут.

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Жаренный лук. Фото: YouTube @evadaren 

Добавить рис к нашему луку и обжарить минуты 3-4, чтобы он впитал все ароматы и вкусы.

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Фарш и рис. Фото: YouTube @evadaren

В миске смешать зажарку, фарш, измельченную зелень и воду. Тщательно перемешать начинку.

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Начинка из фарша. Фото: YouTube @evadaren

Свежие листья винограда промыть и замочить в кипятке на 5-10 мин. Затем обязательно нужно удалить жесткий стебель (консервированные листья также советуем залить кипятком и промыть от лишнего маринада).

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Приготовление долмы. Фото: YouTube @evadaren

Выложить листья на рабочую поверхность тыльной стороной вверх, положить по 1 ст.л. начинки и завернуть рулетиками.

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Приготовление долмы. Фото: YouTube @evadaren

На дно кастрюли налить растительное масло. Далее выложить пару виноградных листьев, чтобы наша толма не прилипла.

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Приготовление долмы. Фото: YouTube @evadaren

Выложить всю долму в кастрюлю в несколько слоев, перекладывая каждый кусочками чеснока. Сверху также как и на дно, выложить несколько виноградных листьев. Накрыть плотно тарелкой, чтобы долма не развалилась. Насыпать 1 ч.л. соли и залить кипятком или бульоном.

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Долма и сметана. Фото: YouTube @evadaren

Закрыть крышкой и томить около 1 часа на среднем огне, пока весь бульон не испарится из кастрюли. Можно есть в тёплом или холодном виде. Подавать с мацони или сметаной. На следующий день она ещё вкуснее.

Раньше мы писали о гениальном салате из пекинской капусты.

Еще мы писали об особенностях пекинской капусты, о ее пользе и вреде.

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