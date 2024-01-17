Простой рецепт очень вкусной долмы — видео

Армянская долма. Фото: YouTube @evadaren

Армянская толма с виноградными листьями — блюдо, которое украсит любой праздничный стол. Можно использовать свежие листья винограда или консервированные. В любом варианте получается очень вкусно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

Читайте также:

Вам понадобится (ингредиенты на 60 шт):

говяжий фарш 650 г;

рис 150 г;

виноградные листья 65 шт;

укроп, зеленый лук, кинза, петрушка по 1 пучку;

томатная паста 70 г;

сливочное масло 50 г;

вода 200 мл;

хмели-сунели, мята, тимьян, кориандр, зира по 2 ч.л;

черный молотый перец, молотый чили, куркума, паприка по 1 ч.л;

лук крупный 1 шт;

чеснок 4-5 зубчиков;

соль по вкусу 1-2 ч.л.

Для варки:

растительное масло 2-3 ст.л;

чеснок 4-5 зубчиков.

Способ приготовления

Рис тщательно промыть и залить кипятком на 40-60 мин.

Сливочное масло. Фото: YouTube @evadaren

Лук и чеснок мелко нарезать и обжарить на сливочном масле 1-2 мин. Добавить соль, специи и томатную пасту. Перемешать и обжарить ещё пару минут.

Жаренный лук. Фото: YouTube @evadaren

Добавить рис к нашему луку и обжарить минуты 3-4, чтобы он впитал все ароматы и вкусы.

Фарш и рис. Фото: YouTube @evadaren

В миске смешать зажарку, фарш, измельченную зелень и воду. Тщательно перемешать начинку.

Начинка из фарша. Фото: YouTube @evadaren

Свежие листья винограда промыть и замочить в кипятке на 5-10 мин. Затем обязательно нужно удалить жесткий стебель (консервированные листья также советуем залить кипятком и промыть от лишнего маринада).

Приготовление долмы. Фото: YouTube @evadaren

Выложить листья на рабочую поверхность тыльной стороной вверх, положить по 1 ст.л. начинки и завернуть рулетиками.

Приготовление долмы. Фото: YouTube @evadaren

На дно кастрюли налить растительное масло. Далее выложить пару виноградных листьев, чтобы наша толма не прилипла.

Приготовление долмы. Фото: YouTube @evadaren

Выложить всю долму в кастрюлю в несколько слоев, перекладывая каждый кусочками чеснока. Сверху также как и на дно, выложить несколько виноградных листьев. Накрыть плотно тарелкой, чтобы долма не развалилась. Насыпать 1 ч.л. соли и залить кипятком или бульоном.

Долма и сметана. Фото: YouTube @evadaren

Закрыть крышкой и томить около 1 часа на среднем огне, пока весь бульон не испарится из кастрюли. Можно есть в тёплом или холодном виде. Подавать с мацони или сметаной. На следующий день она ещё вкуснее.

Раньше мы писали о гениальном салате из пекинской капусты.

Еще мы писали об особенностях пекинской капусты, о ее пользе и вреде.