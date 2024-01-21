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Простой рецепт торта "птичье молоко"

21 января 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Очень простой рецепт птичьего молока — видео
Торт "птичье молоко". Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень простой и вкусный рецепт торта "птичье молоко". Нежный десерт, который точно понравится всем.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Валерия Голубь.

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Вам понадобится:

  • сахар 125 гр;
  • яйца 3 шт;
  • соль;
  • мука 125 гр;
  • какао 25 гр;
  • масло 30 гр.

Для суфле:

  • белки 6 шт;
  • соль;
  • сахарная пудра 300 г;
  • желатин 10 гр;
  • вода 100мл.

Для пропитки:

  • вода 100 гр;
  • сахарная пудра 2 ст.л.

Для глазури:

  • масло 100 гр;
  • шоколад черный 100 гр;
  • для украшения (виноград, гранат и розмарин);
  • масло для смазывания боков формы.

Способ приготовления

В емкость всыпаем сахар и вбиваем яйца, добавляем щепотку соли. Взбиваем до пышной, светлой массы.

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Сахар и яйца. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

К просеянной муке добавляем разрыхлитель теста, какао и все перемешиваем венчиком.

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Какао и мука. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Все совмещаем и перемешиваем, вливаем растопленное масло и перемешиваем.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Форму для выпечки застилаем пергаментом и бока смазываем маслом.

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Тесто в форме для запекания. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Вливаем бисквит и ставим в разогретую духовку до 180°C на 25-30 мин. (готовность проверяем зубочисткой).

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Ложка желатина. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Когда бисквит готов переходим к суфле. Отделяем белки от желтков, заливаем водой желатин и перемешиваем.

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Приготовление суфле. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

К белкам добавляем щепотку соли и взбиваем до пышной белой массы, постепенно добавляем сахарную пудру.

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Пропитка бисквита. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Желатин разогреваем в микроволновке до растворения (не кипятить) и вливаем в суфле, перемешиваем миксером.

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Суфле в форме. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Готовим пропитку. Сочетаем воду и сахарную пудру, все перемешиваем.

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Шоколад и масло. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Собираем тортик. Пропитываем бисквит, вливаем суфле и оставляем в холодильнике минимум на 4 часа лучше на ночь.

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Шоколадная глазурь. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Для покрытия растапливаем масло с шоколадом в микроволновке и покрываем тортик.

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Кусок торта. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Украшаем тортик фруктами по вашему желанию.

Раньше мы писали о рецепте простой выпечки к чаю за 10 минут.

Также мы писали об еще одном быстром рецепте знаменитого торта "Наполеон" за 20 минут, который тает во рту.

Также советуем ознакомиться с рецептом вкусного праздничного торта "монастырский дом".

еда
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лайфхаки
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торт
выпечка
птичье молоко

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