Очень простой рецепт птичьего молока — видео

Простой рецепт торта "птичье молоко"
Очень простой и вкусный рецепт торта "птичье молоко". Нежный десерт, который точно понравится всем.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Валерия Голубь.
Вам понадобится:
- сахар 125 гр;
- яйца 3 шт;
- соль;
- мука 125 гр;
- какао 25 гр;
- масло 30 гр.
Для суфле:
- белки 6 шт;
- соль;
- сахарная пудра 300 г;
- желатин 10 гр;
- вода 100мл.
Для пропитки:
- вода 100 гр;
- сахарная пудра 2 ст.л.
Для глазури:
- масло 100 гр;
- шоколад черный 100 гр;
- для украшения (виноград, гранат и розмарин);
- масло для смазывания боков формы.
Способ приготовления
В емкость всыпаем сахар и вбиваем яйца, добавляем щепотку соли. Взбиваем до пышной, светлой массы.
К просеянной муке добавляем разрыхлитель теста, какао и все перемешиваем венчиком.
Все совмещаем и перемешиваем, вливаем растопленное масло и перемешиваем.
Форму для выпечки застилаем пергаментом и бока смазываем маслом.
Вливаем бисквит и ставим в разогретую духовку до 180°C на 25-30 мин. (готовность проверяем зубочисткой).
Когда бисквит готов переходим к суфле. Отделяем белки от желтков, заливаем водой желатин и перемешиваем.
К белкам добавляем щепотку соли и взбиваем до пышной белой массы, постепенно добавляем сахарную пудру.
Желатин разогреваем в микроволновке до растворения (не кипятить) и вливаем в суфле, перемешиваем миксером.
Готовим пропитку. Сочетаем воду и сахарную пудру, все перемешиваем.
Собираем тортик. Пропитываем бисквит, вливаем суфле и оставляем в холодильнике минимум на 4 часа лучше на ночь.
Для покрытия растапливаем масло с шоколадом в микроволновке и покрываем тортик.
Украшаем тортик фруктами по вашему желанию.
Раньше мы писали о рецепте простой выпечки к чаю за 10 минут.
Также мы писали об еще одном быстром рецепте знаменитого торта "Наполеон" за 20 минут, который тает во рту.
Также советуем ознакомиться с рецептом вкусного праздничного торта "монастырский дом".
Читайте Новини.LIVE!