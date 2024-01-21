Очень простой рецепт птичьего молока — видео

Торт "птичье молоко". Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Очень простой и вкусный рецепт торта "птичье молоко". Нежный десерт, который точно понравится всем.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Валерия Голубь.

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Вам понадобится:

сахар 125 гр;

яйца 3 шт;

соль;

мука 125 гр;

какао 25 гр;

масло 30 гр.

Для суфле:

белки 6 шт;

соль;

сахарная пудра 300 г;

желатин 10 гр;

вода 100мл.

Для пропитки:

вода 100 гр;

сахарная пудра 2 ст.л.

Для глазури:

масло 100 гр;

шоколад черный 100 гр;

для украшения (виноград, гранат и розмарин);

масло для смазывания боков формы.

Способ приготовления

В емкость всыпаем сахар и вбиваем яйца, добавляем щепотку соли. Взбиваем до пышной, светлой массы.

Сахар и яйца. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

К просеянной муке добавляем разрыхлитель теста, какао и все перемешиваем венчиком.

Какао и мука. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Все совмещаем и перемешиваем, вливаем растопленное масло и перемешиваем.

Приготовление теста. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Форму для выпечки застилаем пергаментом и бока смазываем маслом.

Тесто в форме для запекания. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Вливаем бисквит и ставим в разогретую духовку до 180°C на 25-30 мин. (готовность проверяем зубочисткой).

Ложка желатина. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Когда бисквит готов переходим к суфле. Отделяем белки от желтков, заливаем водой желатин и перемешиваем.

Приготовление суфле. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

К белкам добавляем щепотку соли и взбиваем до пышной белой массы, постепенно добавляем сахарную пудру.

Пропитка бисквита. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Желатин разогреваем в микроволновке до растворения (не кипятить) и вливаем в суфле, перемешиваем миксером.

Суфле в форме. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Готовим пропитку. Сочетаем воду и сахарную пудру, все перемешиваем.

Шоколад и масло. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Собираем тортик. Пропитываем бисквит, вливаем суфле и оставляем в холодильнике минимум на 4 часа лучше на ночь.

Шоколадная глазурь. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Для покрытия растапливаем масло с шоколадом в микроволновке и покрываем тортик.

Кусок торта. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Украшаем тортик фруктами по вашему желанию.

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