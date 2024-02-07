Простой рецепт сосисок в тесте — видео рецепт

Простой рецепт сосисок в тесте
Простой рецепт сосисок в тесте, которые получаются гораздо вкуснее, чем в магазине. Обязательно попытайтесь приготовить, их особенно любят дети.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Валерия Голубь.
Вам понадобится:
- молоко 250 г;
- соль 1 ч.л.;
- дрожжи 10 г;
- сахар 2 ст.л.;
- мука 520 г;
- яйца 2 шт.;
- сливочное масло 50 г;
- масло 20 г;
- желток 1 шт.;
- молоко 1 ст.л.;
- кунжут по желанию.
Способ приготовления
Сначала приготовим опару. В емкость вливаем теплое молоко, добавляем соль, дрожжи, сахар все перемешиваем, всыпаем из общей массы просеянную муку 3 ст.л., все перемешиваем.
Накрываем и оставляем в теплом месте на 20 минут.
К опаре добавляем яйца, сливочное масло, перемешиваем.
В несколько этапов всыпаем просеянную муку и замешиваем тесто, добавляем масло и вымешиваем.
Тесто должно получиться мягкое и не липнуть к рукам. Накрываем и оставляем в теплом месте на 1 час.
Рабочую поверхность присыпаем мукой, выкладываем тесто, раскатываем в прямоугольник шириной 1 см.
Нарезаем тесто на полоски, каждую сосиску закручиваем в тесто.
Выкладываем на противень застеленным пергаментом, накрываем и оставляем еще на 15 минут в теплом месте.
В желток добавляем молоко, перемешиваем и смазываем наши сосиски в тесте. Посыпаем кунжутом (по желанию).
Ставим в разогретую до 180°C духовку на 25-30 минут.
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