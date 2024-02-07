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Простой рецепт сосисок в тесте

7 февраля 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Простой рецепт сосисок в тесте — видео рецепт
Сосиски в тесте. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Простой рецепт сосисок в тесте, которые получаются гораздо вкуснее, чем в магазине. Обязательно попытайтесь приготовить, их особенно любят дети.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Валерия Голубь.

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Вам понадобится:

  • молоко 250 г;
  • соль 1 ч.л.;
  • дрожжи 10 г;
  • сахар 2 ст.л.;
  • мука 520 г;
  • яйца 2 шт.;
  • сливочное масло 50 г;
  • масло 20 г;
  • желток 1 шт.;
  • молоко 1 ст.л.;
  • кунжут по желанию.

Способ приготовления

Сначала приготовим опару. В емкость вливаем теплое молоко, добавляем соль, дрожжи, сахар все перемешиваем, всыпаем из общей массы просеянную муку 3 ст.л., все перемешиваем.

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Дрожжи и сахар. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Накрываем и оставляем в теплом месте на 20 минут.

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Добавление муки. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

К опаре добавляем яйца, сливочное масло, перемешиваем.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

В несколько этапов всыпаем просеянную муку и замешиваем тесто, добавляем масло и вымешиваем.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Тесто должно получиться мягкое и не липнуть к рукам. Накрываем и оставляем в теплом месте на 1 час.

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Корж из теста. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Рабочую поверхность присыпаем мукой, выкладываем тесто, раскатываем в прямоугольник шириной 1 см.

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Полоски из теста. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Нарезаем тесто на полоски, каждую сосиску закручиваем в тесто.

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Сосиски в тесте. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Выкладываем на противень застеленным пергаментом, накрываем и оставляем еще на 15 минут в теплом месте.

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Сосиски в тесте. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

В желток добавляем молоко, перемешиваем и смазываем наши сосиски в тесте. Посыпаем кунжутом (по желанию).

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Сосиски в тесте. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Ставим в разогретую до 180°C духовку на 25-30 минут.

Раньше мы писали об украинском рецепте бабушкиных пирожков с куриным фаршем.

Еще писали о рецепте простой выпечки к чаю за 10 минут.

еда
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лайфхаки
выпечка
сосиска в тесте

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