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Простой рецепт завтрака — пышные панкейки на молоке

27 ноября 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Приготовьте эти панкейки на завтрак — видео рецепт
Панкейки на молоке. Фото: YouTube @spicesandherbs
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт пышных панкейков на молоке к завтраку. Готовится очень просто и быстро. Обязательно попробуйте повторить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале СПЕЦИИ И ПРЯНОСТИ.

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Вам понадобится:

  • 2 яйца;
  • 60 г сахара;
  • 180 г муки;
  • 10 г разрыхлителя;
  • дрепка соли;
  • 200 мл молока.

Способ приготовления

Сначала нужно соединить яйца с сахаром.

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Куриные яйца. Фото: YouTube @spicesandherbs

Далее нужно смешать сухие ингредиенты, муку, разрыхлитель и соль, затем добавить молоко.

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Мука и разрыхлитель. Фото: YouTube @spicesandherbs

Тесто должно быть как густая сметана (возможно, нужно будет добавить больше или меньше молока).

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Приготовление теста. Фото: YouTube @spicesandherbs

Жарим на среднем огне на сухой антипригарной сковороде без добавления растительного масла.

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Приготовление панкейков. Фото: YouTube @spicesandherbs

Переворачивать панкейк нужно, когда на нем появляются дырочки.

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Готовые панкейки. Фото: YouTube @spicesandherbs

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