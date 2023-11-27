Приготовьте эти панкейки на завтрак — видео рецепт

Простой рецепт завтрака — пышные панкейки на молоке
Рецепт пышных панкейков на молоке к завтраку. Готовится очень просто и быстро. Обязательно попробуйте повторить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале СПЕЦИИ И ПРЯНОСТИ.
Вам понадобится:
- 2 яйца;
- 60 г сахара;
- 180 г муки;
- 10 г разрыхлителя;
- дрепка соли;
- 200 мл молока.
Способ приготовления
Сначала нужно соединить яйца с сахаром.
Далее нужно смешать сухие ингредиенты, муку, разрыхлитель и соль, затем добавить молоко.
Тесто должно быть как густая сметана (возможно, нужно будет добавить больше или меньше молока).
Жарим на среднем огне на сухой антипригарной сковороде без добавления растительного масла.
Переворачивать панкейк нужно, когда на нем появляются дырочки.
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