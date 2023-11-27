Приготовьте эти панкейки на завтрак — видео рецепт

Панкейки на молоке. Фото: YouTube @spicesandherbs

Рецепт пышных панкейков на молоке к завтраку. Готовится очень просто и быстро. Обязательно попробуйте повторить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале СПЕЦИИ И ПРЯНОСТИ.

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Вам понадобится:

2 яйца;

60 г сахара;

180 г муки;

10 г разрыхлителя;

дрепка соли;

200 мл молока.

Способ приготовления

Сначала нужно соединить яйца с сахаром.

Куриные яйца. Фото: YouTube @spicesandherbs

Далее нужно смешать сухие ингредиенты, муку, разрыхлитель и соль, затем добавить молоко.

Мука и разрыхлитель. Фото: YouTube @spicesandherbs

Тесто должно быть как густая сметана (возможно, нужно будет добавить больше или меньше молока).

Приготовление теста. Фото: YouTube @spicesandherbs

Жарим на среднем огне на сухой антипригарной сковороде без добавления растительного масла.

Приготовление панкейков. Фото: YouTube @spicesandherbs

Переворачивать панкейк нужно, когда на нем появляются дырочки.

Готовые панкейки. Фото: YouTube @spicesandherbs

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