Простой рецепт брауни — видео

Шоколадный брауни. Фото: YouTube @evadaren

По этому рецепту получается очень вкусный, нежный и влажный брауни. Можете сделать в классическом исполнении, используя прямоугольную форму и затем нарезать на кусочки, или оформить в виде праздничного тортика.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

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Вам понадобится:

мука 420 г;

сахар 300 г;

какао 160 г;

сметана 400 г;

вода 300 мл;

растительное масло 250 г;

соль;

сода 1ч.л.;

разрыхлитель 2 ч.л.

Для глазури:

сгущенка 100 г;

порошок асаи 2 ст.л.

Способ приготовления

Сначала необходимо смешать венчиком муку, сахар, соль, соду, разрыхлитель и какао.

Приготовление теста. Фото: YouTube @evadaren

Добавить воду, сметану, подсолнечное масло и размешать до однородного состояния.

Добавление какао. Фото: YouTube @evadaren

Вылить тесто в форму, смазанную маслом, и запекать при температуре 180 градусов около часа (может понадобиться чуть больше времени).

Добавление сметаны. Фото: YouTube @evadaren

Проверяйте готовность с помощью деревянной шпажки.

Тесто для выпекания брауни. Фото: YouTube @evadaren

Кекс достать из формы, немного остудить и полить глазурью.

Готовый брауни. Фото: YouTube @evadaren

Свечи используем при необходимости.

Добавление глазури. Фото: YouTube @evadaren

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