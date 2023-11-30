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Простой рецепт нежного брауни ко Дню Святого Николая

30 ноября 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Простой рецепт брауни — видео
Шоколадный брауни. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

По этому рецепту получается очень вкусный, нежный и влажный брауни. Можете сделать в классическом исполнении, используя прямоугольную форму и затем нарезать на кусочки, или оформить в виде праздничного тортика. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren

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Вам понадобится:

  • мука 420 г;
  • сахар 300 г;
  • какао 160 г;
  • сметана 400 г;
  • вода 300 мл;
  • растительное масло 250 г;
  • соль;
  • сода 1ч.л.;
  • разрыхлитель 2 ч.л.

Для глазури:

  • сгущенка 100 г;
  • порошок асаи 2 ст.л.

Способ приготовления

Сначала необходимо смешать венчиком муку, сахар, соль, соду, разрыхлитель и какао.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @evadaren

Добавить воду, сметану, подсолнечное масло и размешать до однородного состояния.

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Добавление какао. Фото: YouTube @evadaren

Вылить тесто в форму, смазанную маслом, и запекать при температуре 180 градусов около часа (может понадобиться чуть больше времени). 

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Добавление сметаны. Фото: YouTube @evadaren

Проверяйте готовность с помощью деревянной шпажки.

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Тесто для выпекания брауни. Фото: YouTube @evadaren

Кекс достать из формы, немного остудить и полить глазурью.

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Готовый брауни. Фото: YouTube @evadaren

Свечи используем при необходимости.

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Добавление глазури. Фото: YouTube @evadaren

Ранее мы писали про рецепт елки из слоеного теста с сыром ко Дню Святого Николая. Начинку можно выбрать как сладкую, так и соленую, при этом она украсит новогодний стол. 

Также интересный рецепт творожного рождественского штоллена ко Дню Святого Николая. 

Советуем ознакомиться с тортом "Тысяча и одна ночь" по авторскому рецепту. Он получается мягкий, в меру сладкий, с выраженным шоколадным вкусом. Коржи готовятся просто и быстро.

Или обратите внимание на рецепт яблочного пирога без муки, который тает во рту. 

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