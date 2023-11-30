Простой рецепт брауни — видео

Простой рецепт нежного брауни ко Дню Святого Николая
По этому рецепту получается очень вкусный, нежный и влажный брауни. Можете сделать в классическом исполнении, используя прямоугольную форму и затем нарезать на кусочки, или оформить в виде праздничного тортика.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Вам понадобится:
- мука 420 г;
- сахар 300 г;
- какао 160 г;
- сметана 400 г;
- вода 300 мл;
- растительное масло 250 г;
- соль;
- сода 1ч.л.;
- разрыхлитель 2 ч.л.
Для глазури:
- сгущенка 100 г;
- порошок асаи 2 ст.л.
Способ приготовления
Сначала необходимо смешать венчиком муку, сахар, соль, соду, разрыхлитель и какао.
Добавить воду, сметану, подсолнечное масло и размешать до однородного состояния.
Вылить тесто в форму, смазанную маслом, и запекать при температуре 180 градусов около часа (может понадобиться чуть больше времени).
Проверяйте готовность с помощью деревянной шпажки.
Кекс достать из формы, немного остудить и полить глазурью.
Свечи используем при необходимости.
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