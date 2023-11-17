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Простой рецепт мягких булочек к чаю

17 ноября 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Мягкие булочки, как пух — видео рецепт
Булки к чаю. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это рецепт очень вкусных и мягких, воздушных булочек. Готовится очень просто, при этом выпечка получается очень пышной. Обязательно попробуйте приготовить. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • молоко теплое 200 г;
  • сахар 110 г;
  • ванильный сахар 20 г;
  • соль 1 ч. л. без горки;
  • яйцо 1 шт.;
  • сливочное масло 70 г;
  • мука около 400-450 г;
  • дрожжи сухие быстродействующие 5 г;
  • желток и немного молока для смазывания булочек. 

Способ приготовления 

В теплое молоко добавить сухие дрожжи, немного сахара и муки из общего количества. Хорошо перемешать.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрыть пищевой пленкой и оставить в теплом месте на 10-20 минут. За это время опара должна хорошо подрасти.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить сахар, соль, ванильный сахар, яйцо. Перемешать. Частями добавить муку, замешивая мягкое и эластичное тесто.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В конце добавить сливочное масло комнатной температуры, вмешать его в тесто. Вымесить тесто до однородности в течение 10 минут.

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Тесто для булочек. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Положить тесто в миску, накрыть пищевой пленкой и оставить в теплом месте приблизительно на 1 час, чтобы оно подошло.

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Приготовление булочек. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обмять тесто. Разделить на 9 частей весом около 90 г каждая. Округлить каждую часть в шарик. Выложить в форму, смазанную сливочным маслом.

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Булочки из теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Размер формы 23 см на 23 см. Накрыть пищевой пленкой и дать булочкам подойти. Время растойки булочек зависит от температуры в помещении и может занять от 30 до 60 минут.

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Булочки перед запеканием. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень аккуратно смазать булочки желтком, смешанным с молоком, чтобы не осадить булочки. Выпекать около 18-20 минут в заранее прогретой до 180 духовке. 

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Готовые булки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовые булочки переложить на решетку и дать остыть до комнатной температуры.

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