Полезная и вкусная квашеная свекла — видео рецепт

Свекла в корзине. Фото: YouTube @user-bq3pn6xn3v

Для приготовления квашеной свеклы нужно выбрать сочные красные плоды насыщенного цвета. Это чрезвычайно полезный способ приготовления свеклы. Ее можно есть отдельно или использовать для приготовления борща или других блюд.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Інна // МОЄ ПОДВІР'Я.

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Вам понадобится:

свекла без белых прожилок.

Для заливки:

1 л воды;

2 столовые ложки соли (50 г);

1 столовая ложка сахара (35 г).

Зачем квасить свеклу

Квашеная свекла это очень полезный способ приготовления. Ее можно использовать для приготовления борща или других овощных блюд. А квас, который образуется в процессе квашения, можно также использовать для приготовления борща. Квашенные овощи проходят естественный процесс квашения без уксуса и других консерватов. Такая свекла будет вкусной даже если ее просто заправить маслом с чесноком.

Способ приготовления

Сначала нужно тщательно вымыть свеклу и нарезать на кусочки. Затем нужно приготовить маринад для свеклы.

Свекла в банке. Фото: YouTube @user-bq3pn6xn3v

Вымешать свеклу и залить маринадом. Накрыть марлей или крышкой с отверстиями.

Сок из свеклы. Фото: YouTube @user-bq3pn6xn3v

Оставить свеклу стоять при комнатной температуре в течение 8-10 дней.

Квашеная свекла. Фото: YouTube @user-bq3pn6xn3v

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