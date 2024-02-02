Простой рецепт медовика — видео

Торт медовик. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Это рецепт классического торта медовика, который получится повторить у каждого. Сочетание медовых лепешек и нежного крема понравится всем без исключения.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Валерия Голубь.

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Вам понадобится:

мед 150 г;

сахар 80 г;

сливочное масло 80 г;

сода 1 ч.л;

яйца 2 шт;

мука 470 г.

Для крема:

сметана (20-25%) 900 г;

сахарная пудра 100 г

Способ приготовления

В емкость кладем мед, добавляем сахар и сливочное масло.

Сливочное масло, сахар и мед. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Ставим на средний огонь и помешивая, растапливаем сливочное масло (не кипятить).

Куриные яйца. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Снимаем с огня, пересыпаем в другую емкость (чтобы масса быстрее охладилась).

Добавление муки. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Теперь добавляем яйца, перемешиваем и в несколько этапов всыпаем просеянную муку.

Тесто с медом. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Замешиваем тесто. Далее тесто делим на 12 кусочков, с которым не работаем, накрываем (чтобы не заветрилось).

Корж из теста. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

На пергаменте раскатываем первый кусочек, примеряем форму (делаем немного больше коржи, чем форма, потому что обрезки нам понадобятся для присыпки), прокалываем вилкой и ставим в разогретую духовку до 180°C примерно на 5 минут.

Готовые лепешки. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Пока один корж запекается подготавливаем другой.

Приготовление крема. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Для крема смешиваем сметану и сахарную пудру, перемешиваем все.

Корж и крем. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Собираем торт. Каждый корж смазываем кремом, для удобства можно использовать форму.

Готовый крем. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Немного крема оставляем, чтобы смазать бока медовика. Обрезки пробиваем блендером и посыпаем торт.

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