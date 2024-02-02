Простой рецепт медовика — видео

Простой рецепт классического медовика, который получится у каждого
Это рецепт классического торта медовика, который получится повторить у каждого. Сочетание медовых лепешек и нежного крема понравится всем без исключения.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Валерия Голубь.
Вам понадобится:
- мед 150 г;
- сахар 80 г;
- сливочное масло 80 г;
- сода 1 ч.л;
- яйца 2 шт;
- мука 470 г.
Для крема:
- сметана (20-25%) 900 г;
- сахарная пудра 100 г
Способ приготовления
В емкость кладем мед, добавляем сахар и сливочное масло.
Ставим на средний огонь и помешивая, растапливаем сливочное масло (не кипятить).
Снимаем с огня, пересыпаем в другую емкость (чтобы масса быстрее охладилась).
Теперь добавляем яйца, перемешиваем и в несколько этапов всыпаем просеянную муку.
Замешиваем тесто. Далее тесто делим на 12 кусочков, с которым не работаем, накрываем (чтобы не заветрилось).
На пергаменте раскатываем первый кусочек, примеряем форму (делаем немного больше коржи, чем форма, потому что обрезки нам понадобятся для присыпки), прокалываем вилкой и ставим в разогретую духовку до 180°C примерно на 5 минут.
Пока один корж запекается подготавливаем другой.
Для крема смешиваем сметану и сахарную пудру, перемешиваем все.
Собираем торт. Каждый корж смазываем кремом, для удобства можно использовать форму.
Немного крема оставляем, чтобы смазать бока медовика. Обрезки пробиваем блендером и посыпаем торт.
Раньше мы писали о рецепте простой выпечки к чаю за 10 минут.
Также мы писали о древнем медовике по рецепту бабушки.
Также мы писали о рецепте яблочного пирога без муки и масла – можно есть на ночь.
Советуем ознакомиться с рецептом вкусного творожного торта "слезы ангела".
Читайте Новини.LIVE!