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Простой рецепт классического медовика, который получится у каждого

2 февраля 2024 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Простой рецепт медовика — видео
Торт медовик. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это рецепт классического торта медовика, который получится повторить у каждого. Сочетание медовых лепешек и нежного крема понравится всем без исключения.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Валерия Голубь.

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Вам понадобится:

  • мед 150 г;
  • сахар 80 г;
  • сливочное масло 80 г;
  • сода 1 ч.л;
  • яйца 2 шт;
  • мука 470 г.

Для крема:

  • сметана (20-25%) 900 г;
  • сахарная пудра 100 г

Способ приготовления

В емкость кладем мед, добавляем сахар и сливочное масло.

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Сливочное масло, сахар и мед. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Ставим на средний огонь и помешивая, растапливаем сливочное масло (не кипятить).

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Куриные яйца. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Снимаем с огня, пересыпаем в другую емкость (чтобы масса быстрее охладилась).

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Добавление муки. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Теперь добавляем яйца, перемешиваем и в несколько этапов всыпаем просеянную муку.

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Тесто с медом. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Замешиваем тесто. Далее тесто делим на 12 кусочков, с которым не работаем, накрываем (чтобы не заветрилось).

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Корж из теста. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

На пергаменте раскатываем первый кусочек, примеряем форму (делаем немного больше коржи, чем форма, потому что обрезки нам понадобятся для присыпки), прокалываем вилкой и ставим в разогретую духовку до 180°C примерно на 5 минут.

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Готовые лепешки. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Пока один корж запекается подготавливаем другой.

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Приготовление крема. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Для крема смешиваем сметану и сахарную пудру, перемешиваем все.

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Корж и крем. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Собираем торт. Каждый корж смазываем кремом, для удобства можно использовать форму.

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Готовый крем. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Немного крема оставляем, чтобы смазать бока медовика. Обрезки пробиваем блендером и посыпаем торт.

Раньше мы писали о рецепте простой выпечки к чаю за 10 минут.

Также мы писали о древнем медовике по рецепту бабушки.

Также мы писали о рецепте яблочного пирога без муки и масла – можно есть на ночь.

Советуем ознакомиться с рецептом вкусного творожного торта "слезы ангела".

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