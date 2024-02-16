Как приготовить домашний зефир быстро и вкусно — видео рецепт

Домашний зефир. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Вы когда-нибудь думали о том, как легко можно приготовить домашний зефир, который не только вкусный, но и полезный для вашего организма. Давайте познакомимся с простым рецептом, который позволит вам попробовать это нежное и ароматное наслаждение, зная, что оно приготовлено без искусственных добавок и консервантов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Валерия Голубь.

Вам понадобится:

сахар 280 г;

вода 100мл;

пюре (по вашему вкусу, в этом рецепте персик) 150 г;

агар-агар 8 г.

Дополнительно:

белок 70 г. (2 больших яйца);

сахар 70 г;

лимонная кислота 1/3 ч.л;

сахарная пудра для присыпки

Способ приготовления

В емкость вливаем фруктовое пюре, добавляем сахар (280 г), вливаем воду и всыпаем агар-агар.

Персиковое пюре. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Ставим на средний огонь, доводим до кипения.

Сахар и вода. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Тем временем в емкость вливаем белки и добавляем лимонную кислоту.

Вода и агар-агар. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Когда фруктовая масса закипела, варим 4 минуты. Не забываем помешивать.

Масса для зефира. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Когда масса прокипела 2 минуты, тем временем начинаем взбивать белки, постепенно добавляем сахар (70 г).

Масса для зефира. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Взбить до мягких пиков. Выкладываем фруктовое пюре. Тонким потоком добавить к белкам при этом взбить миксером (старайтесь не попадать на венчики). Взбить до плотных пиков.

Приготовление зефира. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Теперь все перекладываем в кондитерский мешок и выкладываем зефир на пергамент (используя насадку закрытая звезда).

Готовый зефир. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Оставляем минимум на 1 час. Соединяем две половины зефира и посыпаем сахарной пудрой.

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