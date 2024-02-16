Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рецепты arrow Простой рецепт домашнего полезного зефира arrow

Простой рецепт домашнего полезного зефира

16 февраля 2024 05:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить домашний зефир быстро и вкусно — видео рецепт
Домашний зефир. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Вы когда-нибудь думали о том, как легко можно приготовить домашний зефир, который не только вкусный, но и полезный для вашего организма. Давайте познакомимся с простым рецептом, который позволит вам попробовать это нежное и ароматное наслаждение, зная, что оно приготовлено без искусственных добавок и консервантов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Валерия Голубь.

Вам понадобится:

  • сахар 280 г;
  • вода 100мл;
  • пюре (по вашему вкусу, в этом рецепте персик) 150 г;
  • агар-агар 8 г.

Дополнительно:

  • белок 70 г. (2 больших яйца);
  • сахар 70 г;
  • лимонная кислота 1/3 ч.л;
  • сахарная пудра для присыпки

Способ приготовления

В емкость вливаем фруктовое пюре, добавляем сахар (280 г), вливаем воду и всыпаем агар-агар.

null
Персиковое пюре. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Ставим на средний огонь, доводим до кипения.

null
Сахар и вода. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Тем временем в емкость вливаем белки и добавляем лимонную кислоту.

null
Вода и агар-агар. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Когда фруктовая масса закипела, варим 4 минуты. Не забываем помешивать.

null
Масса для зефира. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Когда масса прокипела 2 минуты, тем временем начинаем взбивать белки, постепенно добавляем сахар (70 г).

null
Масса для зефира. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Взбить до мягких пиков. Выкладываем фруктовое пюре. Тонким потоком добавить к белкам при этом взбить миксером (старайтесь не попадать на венчики). Взбить до плотных пиков.

null
Приготовление зефира. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Теперь все перекладываем в кондитерский мешок и выкладываем зефир на пергамент (используя насадку закрытая звезда).

null
Готовый зефир. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Оставляем минимум на 1 час. Соединяем две половины зефира и посыпаем сахарной пудрой.

Раньше мы писали об идеальном рецепте крема для любого торта.

Еще писали о рецепте классического бисквита, проверенного годами — всего три ингредиента.

Также мы писали рецепт самого быстрого дрожжевого теста для любой выпечки.

Еще мы писали об идеальном рецепте теста для пиццы с мягкими корочками.

сладости
рецепты
лайфхаки
десерт
зефир

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме