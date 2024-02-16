Как приготовить домашний зефир быстро и вкусно — видео рецепт

Простой рецепт домашнего полезного зефира
Вы когда-нибудь думали о том, как легко можно приготовить домашний зефир, который не только вкусный, но и полезный для вашего организма. Давайте познакомимся с простым рецептом, который позволит вам попробовать это нежное и ароматное наслаждение, зная, что оно приготовлено без искусственных добавок и консервантов.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Валерия Голубь.
Вам понадобится:
- сахар 280 г;
- вода 100мл;
- пюре (по вашему вкусу, в этом рецепте персик) 150 г;
- агар-агар 8 г.
Дополнительно:
- белок 70 г. (2 больших яйца);
- сахар 70 г;
- лимонная кислота 1/3 ч.л;
- сахарная пудра для присыпки
Способ приготовления
В емкость вливаем фруктовое пюре, добавляем сахар (280 г), вливаем воду и всыпаем агар-агар.
Ставим на средний огонь, доводим до кипения.
Тем временем в емкость вливаем белки и добавляем лимонную кислоту.
Когда фруктовая масса закипела, варим 4 минуты. Не забываем помешивать.
Когда масса прокипела 2 минуты, тем временем начинаем взбивать белки, постепенно добавляем сахар (70 г).
Взбить до мягких пиков. Выкладываем фруктовое пюре. Тонким потоком добавить к белкам при этом взбить миксером (старайтесь не попадать на венчики). Взбить до плотных пиков.
Теперь все перекладываем в кондитерский мешок и выкладываем зефир на пергамент (используя насадку закрытая звезда).
Оставляем минимум на 1 час. Соединяем две половины зефира и посыпаем сахарной пудрой.
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