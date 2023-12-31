Бюджетные и полезные шпроты — видео рецепт

Бутерброды со шпротами. Фото: Freepik

Эта маленькая рыбка в масле знакома нам с детства. Хоть сейчас появился огромный выбор разнообразных рыбных консервов, мы все равно покупаем шпроты, чтобы сделать любимые бутерброды. Сегодня мы покажем как приготовить их в домашних условиях. Это простой рецепт, без копчения, и, конечно же, результат будет отличаться от заводских консервов, но совсем не существенно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Желтая морковь.

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Вам понадобится:

1 кг кильки;

1 чашка очень крепкого чая (2 ч. л. заварки);

1/2 стакана подсолнечного масла;

1 ч. л. соли.

Способ приготовления

Сначала нужно хорошо почистить кильку и промыть под проточной водой.

Чистка рыбы. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Затем нужно заварить черный чай, 2 чайные ложки заварки на чашку.

Черный чай. Фото: YouTube @zhovta_morkva

В крепкий чай добавляем соль, все тщательно перемешать.

Очищенная рыба. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Выкладываем рыбу на сковороду с толстым дном, добавляем растительное масло и заливаем крепким чаем.

Добавление черного чая. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Тушить под закрытой крышкой 1 час 30 минут, перемешивать на нужно.

Тушение рыбы. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Охладить рыбу и переложить в удобную емкость.

Бутерброд со шпротами. Фото: YouTube @zhovta_morkva

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