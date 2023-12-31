Бюджетные и полезные шпроты — видео рецепт

Простой, полезный и бюджетный рецепт шпротов в домашних условиях
Эта маленькая рыбка в масле знакома нам с детства. Хоть сейчас появился огромный выбор разнообразных рыбных консервов, мы все равно покупаем шпроты, чтобы сделать любимые бутерброды. Сегодня мы покажем как приготовить их в домашних условиях. Это простой рецепт, без копчения, и, конечно же, результат будет отличаться от заводских консервов, но совсем не существенно.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Желтая морковь.
Вам понадобится:
- 1 кг кильки;
- 1 чашка очень крепкого чая (2 ч. л. заварки);
- 1/2 стакана подсолнечного масла;
- 1 ч. л. соли.
Способ приготовления
Сначала нужно хорошо почистить кильку и промыть под проточной водой.
Затем нужно заварить черный чай, 2 чайные ложки заварки на чашку.
В крепкий чай добавляем соль, все тщательно перемешать.
Выкладываем рыбу на сковороду с толстым дном, добавляем растительное масло и заливаем крепким чаем.
Тушить под закрытой крышкой 1 час 30 минут, перемешивать на нужно.
Охладить рыбу и переложить в удобную емкость.
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