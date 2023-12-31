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Простой, полезный и бюджетный рецепт шпротов в домашних условиях

31 декабря 2023 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Бюджетные и полезные шпроты — видео рецепт
Бутерброды со шпротами. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Эта маленькая рыбка в масле знакома нам с детства. Хоть сейчас появился огромный выбор разнообразных рыбных консервов, мы все равно покупаем шпроты, чтобы сделать любимые бутерброды. Сегодня мы покажем как приготовить их в домашних условиях. Это простой рецепт, без копчения, и, конечно же, результат будет отличаться от заводских консервов, но совсем не существенно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Желтая морковь.

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Вам понадобится:

  • 1 кг кильки;
  • 1 чашка очень крепкого чая (2 ч. л. заварки);
  • 1/2 стакана подсолнечного масла;
  • 1 ч. л. соли.

Способ приготовления

Сначала нужно хорошо почистить кильку и промыть под проточной водой.

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Чистка рыбы. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Затем нужно заварить черный чай, 2 чайные ложки заварки на чашку.

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Черный чай. Фото: YouTube @zhovta_morkva

В крепкий чай добавляем соль, все тщательно перемешать.

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Очищенная рыба. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Выкладываем рыбу на сковороду с толстым дном, добавляем растительное масло и заливаем крепким чаем.

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Добавление черного чая. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Тушить под закрытой крышкой 1 час 30 минут, перемешивать на нужно.

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Тушение рыбы. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Охладить рыбу и переложить в удобную емкость.

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Бутерброд со шпротами. Фото: YouTube @zhovta_morkva

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