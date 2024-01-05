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Простой и быстрый рецепт мясного гуляша

5 января 2024 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Простой рецепт вкусного гуляша с мясом — видео
Мясной гуляш. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это простой рецепт приготовления мясного гуляша. Он идеально подойдет к любому гарниру. Обязательно попытайтесь приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Госпожа Сосницкая.

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Вам понадобится:

  • 300-500 г мяса (свинина, говядина или птица);
  • растительное масло;
  • 2 луковицы;
  • 1 большая морковь;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 1 свежий помидор (можно заменить томатом);
  • 1 ст. л. томатной пасты;
  • 2 ч. л. крахмала или муки;
  • вода;
  • соль, сахар, специи по вкусу.

Способ приготовления

Нарезать мясо кубиками или соломкой и обжарить на растительном масле до золотистой корочки.

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Кусочки свинины. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Затем переложить мясо в маленькую кастрюлю для последующего приготовления.

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Жареное мясо. Фото: YouTube @pani_sosnytska

На той же сковороде обжарить две луковицы и одну морковь до мягкости.

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Морковь и лук. Фото: YouTube @pani_sosnytska

К овощам нужно добавить 2 ч.л. крахмала (кукурузного или картофельного) или 2 ч.л. любой муки.

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Добавление томатной пасты. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Добавить небольшое количество кипятка и довести на среднем огне до состояния каши. К подливке добавить 1 ст. томатной пасты, измельченный чеснок (2 зубчика) и свежий натертый помидор.

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Добавление зажарки. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Подливу посолить по вкусу и добавить немного сахара, довести до кипения и выключить. Соединить мясо и подливку, поставить на очень медленный огонь и тушить не менее 1,5 часов.

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Приготовление гуляша. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Надо периодически все помешивать, при необходимости можно добавить немного воды или бульона. Специи можно добавить любые по вкусу.

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Гуляш с макаронами. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Раньше мы писали о рецепте солянки из оставшихся после праздников ингредиентов.

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