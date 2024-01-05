Простой рецепт вкусного гуляша с мясом — видео

Простой и быстрый рецепт мясного гуляша
Это простой рецепт приготовления мясного гуляша. Он идеально подойдет к любому гарниру. Обязательно попытайтесь приготовить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Госпожа Сосницкая.
Вам понадобится:
- 300-500 г мяса (свинина, говядина или птица);
- растительное масло;
- 2 луковицы;
- 1 большая морковь;
- 2 зубчика чеснока;
- 1 свежий помидор (можно заменить томатом);
- 1 ст. л. томатной пасты;
- 2 ч. л. крахмала или муки;
- вода;
- соль, сахар, специи по вкусу.
Способ приготовления
Нарезать мясо кубиками или соломкой и обжарить на растительном масле до золотистой корочки.
Затем переложить мясо в маленькую кастрюлю для последующего приготовления.
На той же сковороде обжарить две луковицы и одну морковь до мягкости.
К овощам нужно добавить 2 ч.л. крахмала (кукурузного или картофельного) или 2 ч.л. любой муки.
Добавить небольшое количество кипятка и довести на среднем огне до состояния каши. К подливке добавить 1 ст. томатной пасты, измельченный чеснок (2 зубчика) и свежий натертый помидор.
Подливу посолить по вкусу и добавить немного сахара, довести до кипения и выключить. Соединить мясо и подливку, поставить на очень медленный огонь и тушить не менее 1,5 часов.
Надо периодически все помешивать, при необходимости можно добавить немного воды или бульона. Специи можно добавить любые по вкусу.
Раньше мы писали о рецепте солянки из оставшихся после праздников ингредиентов.
Также мы писали о рецепте идеальной закуски к пиву — жареные свиные уши.
Читайте Новини.LIVE!