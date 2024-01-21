Вкусная вариация украинского борща — видео рецепт

Украинский борщ. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Нет единственно правильного рецепта борща. В каждом регионе и у каждой хозяйки он свой, и все они имеют право на существование. Мы вам покажем быстрый рецепт борща, на приготовление которого понадобится менее 1 часа, а вкус будет отличным.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Желтая морковь.

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Вам понадобится:

400 г мяса (в рецепте свинина);

1 свекла;

1 луковица;

1 морковь;

2 – 3 картофелины;

1 стакан квашеной капусты;

2 ст. л. томатный соус;

2 ст. л. сахара;

1 ст. л. растительного масла;

1/2 ст. л. соли;

зелень;

сметана.

Способ приготовления

Сначала нужно сварить мясной бульон. Лучше заранее порезать мясо мелким кубиком.

Мясо мелким кубиком. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Затем нужно нарезать лук мелким кубиком.

Приготовление бульона. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Также нарезаем мелким кубиком картофель.

Нарезанный картофель. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Натереть морковь и свеклу на большой терке.

Натертая свекла. Фото: YouTube @zhovta_morkva

В кастрюлю добавляется картофель и квашеную капусту.

Добавление свеклы. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Затем добавляем лук и морковь.

Приготовление борща. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Далее в кастрюлю добавляем тертую свеклу, все тщательно перемешаем. Добавить соль и перец.

Добавление томатной пасты. Фото: YouTube @zhovta_morkva

В конце добавляем томатную пасту или томатный сок и растительное масло.

Готовый борщ. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Варить 10-15 минут все вместе и можно подавать на стол.

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