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Простой и быстрый борщ за 40 минут без зажарки

21 января 2024 07:50
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Вкусная вариация украинского борща — видео рецепт
Украинский борщ. Фото: YouTube @zhovta_morkva
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Нет единственно правильного рецепта борща. В каждом регионе и у каждой хозяйки он свой, и все они имеют право на существование. Мы вам покажем быстрый рецепт борща, на приготовление которого понадобится менее 1 часа, а вкус будет отличным.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Желтая морковь.

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Вам понадобится:

  • 400 г мяса (в рецепте свинина);
  • 1 свекла;
  • 1 луковица;
  • 1 морковь;
  • 2 – 3 картофелины;
  • 1 стакан квашеной капусты;
  • 2 ст. л. томатный соус;
  • 2 ст. л. сахара;
  • 1 ст. л. растительного масла;
  • 1/2 ст. л. соли;
  • зелень;
  • сметана.

Способ приготовления

Сначала нужно сварить мясной бульон. Лучше заранее порезать мясо мелким кубиком.

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Мясо мелким кубиком. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Затем нужно нарезать лук мелким кубиком.

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Приготовление бульона. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Также нарезаем мелким кубиком картофель.

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Нарезанный картофель. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Натереть морковь и свеклу на большой терке.

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Натертая свекла. Фото: YouTube @zhovta_morkva

В кастрюлю добавляется картофель и квашеную капусту.

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Добавление свеклы. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Затем добавляем лук и морковь.

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Приготовление борща. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Далее в кастрюлю добавляем тертую свеклу, все тщательно перемешаем. Добавить соль и перец.

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Добавление томатной пасты. Фото: YouTube @zhovta_morkva

В конце добавляем томатную пасту или томатный сок и растительное масло.

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Готовый борщ. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Варить 10-15 минут все вместе и можно подавать на стол.

Раньше мы писали о пользе и вреде украинского сала.

Также мы писали об идеальном рецепте вкусного паштета из скумбрии.

Еще мы писали о простом и быстром рецепте мясного гуляша.

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