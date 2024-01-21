Вкусная вариация украинского борща — видео рецепт

Простой и быстрый борщ за 40 минут без зажарки
Нет единственно правильного рецепта борща. В каждом регионе и у каждой хозяйки он свой, и все они имеют право на существование. Мы вам покажем быстрый рецепт борща, на приготовление которого понадобится менее 1 часа, а вкус будет отличным.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Желтая морковь.
Вам понадобится:
- 400 г мяса (в рецепте свинина);
- 1 свекла;
- 1 луковица;
- 1 морковь;
- 2 – 3 картофелины;
- 1 стакан квашеной капусты;
- 2 ст. л. томатный соус;
- 2 ст. л. сахара;
- 1 ст. л. растительного масла;
- 1/2 ст. л. соли;
- зелень;
- сметана.
Способ приготовления
Сначала нужно сварить мясной бульон. Лучше заранее порезать мясо мелким кубиком.
Затем нужно нарезать лук мелким кубиком.
Также нарезаем мелким кубиком картофель.
Натереть морковь и свеклу на большой терке.
В кастрюлю добавляется картофель и квашеную капусту.
Затем добавляем лук и морковь.
Далее в кастрюлю добавляем тертую свеклу, все тщательно перемешаем. Добавить соль и перец.
В конце добавляем томатную пасту или томатный сок и растительное масло.
Варить 10-15 минут все вместе и можно подавать на стол.
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