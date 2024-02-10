Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рецепты arrow Простая мясная запеканка "мусака" с картофелем — сытный ужин для всей семьи arrow

Простая мясная запеканка "мусака" с картофелем — сытный ужин для всей семьи

10 февраля 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Мясная запеканка с картофелем в духовке — быстрый рецепт
Запеканка "мусака" с картофелем. Фото: YouTube @prosti_retsepty
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такая запеканка с мясным фаршем и картофелем готовится очень просто. Она сытная и хорошо подойдет для ужина.

Рецепт опубликовали на YouTube канале ПРОСТЫЕ РЕЦЕПТЫ с Марией Щербатюк.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • картофель 700-800 г;
  • лук 2 шт;
  • морковь 1 шт;
  • фарш 600 г;
  • томатная паста 2 ст.л;
  • вода 100–150 мл.

Для заливки:

  • яйца 2 шт;
  • сметана 3-4 ст.л;
  • молоко 100 мл;
  • мука 2 ст.л;
  • твердый творог 100 г;
  • соль и специи по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать картофель на средние кусочки. Также нужно мелко нарезать морковь и лук.

null
Нарезанный картофель. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Обжарить лук до полупрозрачности и добавить морковь.

null
Лук и морковь. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Затем к моркови и луку добавить свиной фарш или любой другой.

null
Фарш с морковью и луком. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Добавляем соль, перец, томатную пасту и воду. Все тщательно перемешать.

null
Томатная паста и вода. Фото: YouTube @prosti_retsepty

К фаршу с овощами добавить картофель и выложить в форму для запекания. Выпекайте 30-40 минут при 190 °C.

null
Зажарка с картофелем. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Теперь нужно смешать два яйца, сметану и молоко. Добавить соль, перец и перемешать. Затем добавить муку и снова перемешать.

null
Яйца и сметана. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Заливаем запеканку и ставим в духовку еще на 10 минут в духовку.

null
Заливка для запеканки. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Сверху добавляем тертый сыр и ставим в духовку еще на 2-3 минуты.

null
Запеканка с картофелем. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Запеканку порезать на порционные кусочки и можно подавать.

null
Готовая запеканка. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Также мы писали об идеальном рецепте вкусного паштета из скумбрии.

Сохраните рецепт творожного супа, от которого все в восторге.

еда
рецепты
лайфхаки
мясо
картошка
запеканки
мясной фарш

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме