Мясная запеканка с картофелем в духовке — быстрый рецепт

Простая мясная запеканка "мусака" с картофелем — сытный ужин для всей семьи
Такая запеканка с мясным фаршем и картофелем готовится очень просто. Она сытная и хорошо подойдет для ужина.
Рецепт опубликовали на YouTube канале ПРОСТЫЕ РЕЦЕПТЫ с Марией Щербатюк.
Вам понадобится:
- картофель 700-800 г;
- лук 2 шт;
- морковь 1 шт;
- фарш 600 г;
- томатная паста 2 ст.л;
- вода 100–150 мл.
Для заливки:
- яйца 2 шт;
- сметана 3-4 ст.л;
- молоко 100 мл;
- мука 2 ст.л;
- твердый творог 100 г;
- соль и специи по вкусу.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать картофель на средние кусочки. Также нужно мелко нарезать морковь и лук.
Обжарить лук до полупрозрачности и добавить морковь.
Затем к моркови и луку добавить свиной фарш или любой другой.
Добавляем соль, перец, томатную пасту и воду. Все тщательно перемешать.
К фаршу с овощами добавить картофель и выложить в форму для запекания. Выпекайте 30-40 минут при 190 °C.
Теперь нужно смешать два яйца, сметану и молоко. Добавить соль, перец и перемешать. Затем добавить муку и снова перемешать.
Заливаем запеканку и ставим в духовку еще на 10 минут в духовку.
Сверху добавляем тертый сыр и ставим в духовку еще на 2-3 минуты.
Запеканку порезать на порционные кусочки и можно подавать.
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