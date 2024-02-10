Мясная запеканка с картофелем в духовке — быстрый рецепт

Запеканка "мусака" с картофелем. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Такая запеканка с мясным фаршем и картофелем готовится очень просто. Она сытная и хорошо подойдет для ужина.

Рецепт опубликовали на YouTube канале ПРОСТЫЕ РЕЦЕПТЫ с Марией Щербатюк.

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Вам понадобится:

картофель 700-800 г;

лук 2 шт;

морковь 1 шт;

фарш 600 г;

томатная паста 2 ст.л;

вода 100–150 мл.

Для заливки:

яйца 2 шт;

сметана 3-4 ст.л;

молоко 100 мл;

мука 2 ст.л;

твердый творог 100 г;

соль и специи по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать картофель на средние кусочки. Также нужно мелко нарезать морковь и лук.

Нарезанный картофель. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Обжарить лук до полупрозрачности и добавить морковь.

Лук и морковь. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Затем к моркови и луку добавить свиной фарш или любой другой.

Фарш с морковью и луком. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Добавляем соль, перец, томатную пасту и воду. Все тщательно перемешать.

Томатная паста и вода. Фото: YouTube @prosti_retsepty

К фаршу с овощами добавить картофель и выложить в форму для запекания. Выпекайте 30-40 минут при 190 °C.

Зажарка с картофелем. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Теперь нужно смешать два яйца, сметану и молоко. Добавить соль, перец и перемешать. Затем добавить муку и снова перемешать.

Яйца и сметана. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Заливаем запеканку и ставим в духовку еще на 10 минут в духовку.

Заливка для запеканки. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Сверху добавляем тертый сыр и ставим в духовку еще на 2-3 минуты.

Запеканка с картофелем. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Запеканку порезать на порционные кусочки и можно подавать.

Готовая запеканка. Фото: YouTube @prosti_retsepty

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