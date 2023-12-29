Рецепт новогоднего салата — видео

Потрясающе вкусный салат на Новый год 2024 — мало кто знает этот рецепт
Рецепт потрясающе вкусного салата на Новый год. Немногие знают это блюдо, но попробовали один раз, вам непременно захочется приготовить его еще много раз.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.
Вам понадобится:
- куриное филе 2 шт;
- соль 1 ч.л;
- лук репчатый 1 шт;
- сахар 1 ч.л;
- соль 1 ч.л;
- вода 50 мл;
- яблочный уксус 50 мл;
- огурцы 3 шт;
- яйца 4 шт;
- творог 80 гр;
- лук зеленый (один пучок);
- черный молотый перец по вкусу;
- соль по вкусу;
- майонез 2 ст.л.
Способ приготовления
Сначала нужно отварить куриное филе и мелко порезать. Составляем в салатник.
Затем нужно мелко порезать лук. Добавляем соль, сахар, уксус и воду, оставляем на несколько минут для маринования. Советуем использовать для маринования уксус яблочный, поскольку он полезен для здоровья.
Затем нужно нарезать свежие огурцы. Старайтесь нарезать их очень мелко.
Отварные куриные яйца нужно натереть на средней терке. Составляем в салатник.
Сыр натереть на средней терке и добавить ко всем ингредиентам.
Нарезать зеленый лук и добавить в салатник. Также добавляем лук, который уже промариновался.
Добавляем соль, перец, майонез и кропотливо перемешиваем.
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