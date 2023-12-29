Рецепт новогоднего салата — видео

Новогодний салат. Фото: YouTube @prostirecepti

Рецепт потрясающе вкусного салата на Новый год. Немногие знают это блюдо, но попробовали один раз, вам непременно захочется приготовить его еще много раз.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.

Читайте также:

Вам понадобится:

куриное филе 2 шт;

соль 1 ч.л;

лук репчатый 1 шт;

сахар 1 ч.л;

соль 1 ч.л;

вода 50 мл;

яблочный уксус 50 мл;

огурцы 3 шт;

яйца 4 шт;

творог 80 гр;

лук зеленый (один пучок);

черный молотый перец по вкусу;

соль по вкусу;

майонез 2 ст.л.

Способ приготовления

Сначала нужно отварить куриное филе и мелко порезать. Составляем в салатник.

Куриное филе. Фото: YouTube @prostirecepti

Затем нужно мелко порезать лук. Добавляем соль, сахар, уксус и воду, оставляем на несколько минут для маринования. Советуем использовать для маринования уксус яблочный, поскольку он полезен для здоровья.

Маринованный лук. Фото: YouTube @prostirecepti

Затем нужно нарезать свежие огурцы. Старайтесь нарезать их очень мелко.

Свидетельские огурцы. Фото: YouTube @prostirecepti

Отварные куриные яйца нужно натереть на средней терке. Составляем в салатник.

Огурцы и яйца. Фото: YouTube @prostirecepti

Сыр натереть на средней терке и добавить ко всем ингредиентам.

Тертый сыр. Фото: YouTube @prostirecepti

Нарезать зеленый лук и добавить в салатник. Также добавляем лук, который уже промариновался.

Зеленый лук. Фото: YouTube @prostirecepti

Добавляем соль, перец, майонез и кропотливо перемешиваем.

Готовый салат. Фото: YouTube @prostirecepti

Раньше мы писали о рецепте вкусной и бюджетной закуски из сельди.

Есть еще бюджетный рецепт полезного и вкусного салата из свеклы.

Также рекомендуем ознакомиться с рецептом крабового салата "Новинка" — сохраните его к праздникам.