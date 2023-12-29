Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рецепты arrow Потрясающе вкусный салат на Новый год 2024 — мало кто знает этот рецепт arrow

Потрясающе вкусный салат на Новый год 2024 — мало кто знает этот рецепт

29 декабря 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Рецепт новогоднего салата — видео
Новогодний салат. Фото: YouTube @prostirecepti
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт потрясающе вкусного салата на Новый год. Немногие знают это блюдо, но попробовали один раз, вам непременно захочется приготовить его еще много раз.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • куриное филе 2 шт;
  • соль 1 ч.л;
  • лук репчатый 1 шт;
  • сахар 1 ч.л;
  • соль 1 ч.л;
  • вода 50 мл;
  • яблочный уксус 50 мл;
  • огурцы 3 шт;
  • яйца 4 шт;
  • творог 80 гр;
  • лук зеленый (один пучок);
  • черный молотый перец по вкусу;
  • соль по вкусу;
  • майонез 2 ст.л.

Способ приготовления

Сначала нужно отварить куриное филе и мелко порезать. Составляем в салатник.

null
Куриное филе. Фото: YouTube @prostirecepti

Затем нужно мелко порезать лук. Добавляем соль, сахар, уксус и воду, оставляем на несколько минут для маринования. Советуем использовать для маринования уксус яблочный, поскольку он полезен для здоровья.

null
Маринованный лук. Фото: YouTube @prostirecepti

Затем нужно нарезать свежие огурцы. Старайтесь нарезать их очень мелко.

null
Свидетельские огурцы. Фото: YouTube @prostirecepti

Отварные куриные яйца нужно натереть на средней терке. Составляем в салатник.

null
Огурцы и яйца. Фото: YouTube @prostirecepti

Сыр натереть на средней терке и добавить ко всем ингредиентам.

null
Тертый сыр. Фото: YouTube @prostirecepti

Нарезать зеленый лук и добавить в салатник. Также добавляем лук, который уже промариновался.

null
Зеленый лук. Фото: YouTube @prostirecepti

Добавляем соль, перец, майонез и кропотливо перемешиваем.

null
Готовый салат. Фото: YouTube @prostirecepti

Раньше мы писали о рецепте вкусной и бюджетной закуски из сельди.

Есть еще бюджетный рецепт полезного и вкусного салата из свеклы.

Также рекомендуем ознакомиться с рецептом крабового салата "Новинка" — сохраните его к праздникам.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

16 декабря 2023

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

16 декабря 2023

17:34 Демограф рассказал, какой будет численность населения Украины после окончания войны

18 декабря 2023

11:54 Мудрик и Миколенко могут оказаться в одном клубе — это не Челси

Актуальное по теме