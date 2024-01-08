Вкусное основное блюдо из хека — видео рецепт

Правильный рецепт вкусного жареного хека
Предлагаем вам классический рецепт приготовления хека. Такая рыба получается очень вкусной и подходит к любому гарниру. Обязательно попытайтесь приготовить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Госпожа Сосницкая.
Вам понадобится:
- тушки хека (очищенного);
- соль по вкусу;
- мука;
- растительное масло.
Способ приготовления
Сначала нужно очистить хек от чешуи (не очищать серединку и не отрезать плавники).
Посолить рыбу по вкусу и хорошо перемешать.
Налить масло на сковороду и хорошо ее прогреть.
Каждую тушку хека нужно обвалять в муке (пшеничной, овсяной, кукурузной и т.д. по собственному вкусу).
Убавить огонь до среднего и жарить рыбу по 5-7 минут с каждой стороны.
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