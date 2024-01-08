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Правильный рецепт вкусного жареного хека

8 января 2024 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусное основное блюдо из хека — видео рецепт
Жареный хек. Фото: YouTube @pani_sosnytska
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Предлагаем вам классический рецепт приготовления хека. Такая рыба получается очень вкусной и подходит к любому гарниру. Обязательно попытайтесь приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Госпожа Сосницкая.

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Вам понадобится:

  • тушки хека (очищенного);
  • соль по вкусу;
  • мука;
  • растительное масло.

Способ приготовления

Сначала нужно очистить хек от чешуи (не очищать серединку и не отрезать плавники).

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Тушки хека. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Посолить рыбу по вкусу и хорошо перемешать.

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Мука и рыба. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Налить масло на сковороду и хорошо ее прогреть.

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Рыба на сковороде. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Каждую тушку хека нужно обвалять в муке (пшеничной, овсяной, кукурузной и т.д. по собственному вкусу).

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Рыба на сковороде. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Убавить огонь до среднего и жарить рыбу по 5-7 минут с каждой стороны.

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Жареная рыба. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Раньше мы писали, как правильно размораживать рыбу и мясо – советы от Клопотенко.

Также советуем ознакомиться с рецептом домашнего засолки скумбрии с чесноком.

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