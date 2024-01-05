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Правильный и самый вкусный рецепт салата "мимоза", как готовят в ресторане

5 января 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Идеальная вариация салата мимоза — видео рецепт
Салат "мимоза". Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Мимоза — один из самых популярных салатов. Существует множество вариаций его приготовления, к нему добавляют картофель, морковь и даже рис, это делается только для увеличения массы готового продукта, но мы знаем правильный и самый вкусный рецепт, которым готовы поделиться.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Желтая морковь.

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Вам понадобится:

  • 1 банка рыбной консервы в масле (в этом рецепте тунец);
  • 1 луковица;
  • 100 г твердого сыра;
  • 200 г майонеза;
  • 5 яиц;
  • 50 г сливочного масла.

Способ приготовления

Сначала нужно натереть вареные яйца, отдельно белок, отдельно желток.

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Вареные яйца. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Также нужно очень мелко нарезать репчатый лук.

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Нарезанный лук. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Первым слоем выкладываем яичный белок. Затем выкладываем слой из тертого сыра.

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Яичный белок. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Сверху выкладываем рыбную консерву и натираем сливочное масло. Чтобы оно легко натиралось, его можно перед этим подержать в морозильной камере.

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Рыба и сливочное масло. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Затем выкладываем слой из яичного желтка.

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Яйца и рыба. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Затем делаем последний слой из рыбной консервы.

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Рыбная консерва. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Делаем слой из майонеза, его должно быть достаточно много.

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Слой майонеза. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Сверху украшаем яичным желтком и можно подавать на стол.

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Яичный желток. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Раньше мы писали рецепт салата "Снежная красавица", от которого невозможно оторваться.

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