Идеальная вариация салата мимоза — видео рецепт

Правильный и самый вкусный рецепт салата "мимоза", как готовят в ресторане
Мимоза — один из самых популярных салатов. Существует множество вариаций его приготовления, к нему добавляют картофель, морковь и даже рис, это делается только для увеличения массы готового продукта, но мы знаем правильный и самый вкусный рецепт, которым готовы поделиться.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Желтая морковь.
Вам понадобится:
- 1 банка рыбной консервы в масле (в этом рецепте тунец);
- 1 луковица;
- 100 г твердого сыра;
- 200 г майонеза;
- 5 яиц;
- 50 г сливочного масла.
Способ приготовления
Сначала нужно натереть вареные яйца, отдельно белок, отдельно желток.
Также нужно очень мелко нарезать репчатый лук.
Первым слоем выкладываем яичный белок. Затем выкладываем слой из тертого сыра.
Сверху выкладываем рыбную консерву и натираем сливочное масло. Чтобы оно легко натиралось, его можно перед этим подержать в морозильной камере.
Затем выкладываем слой из яичного желтка.
Затем делаем последний слой из рыбной консервы.
Делаем слой из майонеза, его должно быть достаточно много.
Сверху украшаем яичным желтком и можно подавать на стол.
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