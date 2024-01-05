Идеальная вариация салата мимоза — видео рецепт

Салат "мимоза". Фото: Freepik

Мимоза — один из самых популярных салатов. Существует множество вариаций его приготовления, к нему добавляют картофель, морковь и даже рис, это делается только для увеличения массы готового продукта, но мы знаем правильный и самый вкусный рецепт, которым готовы поделиться.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Желтая морковь.

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Вам понадобится:

1 банка рыбной консервы в масле (в этом рецепте тунец);

1 луковица;

100 г твердого сыра;

200 г майонеза;

5 яиц;

50 г сливочного масла.

Способ приготовления

Сначала нужно натереть вареные яйца, отдельно белок, отдельно желток.

Вареные яйца. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Также нужно очень мелко нарезать репчатый лук.

Нарезанный лук. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Первым слоем выкладываем яичный белок. Затем выкладываем слой из тертого сыра.

Яичный белок. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Сверху выкладываем рыбную консерву и натираем сливочное масло. Чтобы оно легко натиралось, его можно перед этим подержать в морозильной камере.

Рыба и сливочное масло. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Затем выкладываем слой из яичного желтка.

Яйца и рыба. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Затем делаем последний слой из рыбной консервы.

Рыбная консерва. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Делаем слой из майонеза, его должно быть достаточно много.

Слой майонеза. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Сверху украшаем яичным желтком и можно подавать на стол.

Яичный желток. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Раньше мы писали рецепт салата "Снежная красавица", от которого невозможно оторваться.