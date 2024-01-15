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Советы по хранению сельди в холодильнике

15 января 2024 21:45
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Янина Томенко
Редактор
Как сохранить селедку на дольше
Сельдь с луком. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

После разделки сельдь хранится не так долго. Возникает вопрос, что же делать с рыбой, которую не съели сразу? Есть несколько способов, которые способны продлить срок годности сельди

Об этом сообщили Новини.LIVE. 

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У многих возникают вопросы, сколько времени можно хранить соленую сельдь в холодильнике и как правильно это делать. Это касается как покупной сельди, так и засоленной в домашних условиях. 

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Сельдь с луком. Фото: Freepik

Чтобы сельдь сохранила свою свежесть, нужно нарезать филе на кусочки и также нарезать лук. В удобную емкость складываем рыбу с луком, добавляем немного уксуса и заливаем растительным маслом. Благодаря такому способу рыба может храниться намного дольше, около 5-7 дней. Без масла селедку можно хранить 2-3 дня. Такой метод хранения также подойдет для скумбрии. 

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Сельдь на столе. Фото: Freepik

Если вы же готовите сельдь самостоятельно, в рассоле она может храниться до 10 дней. После разделки ее желательно залить растительным маслом. 

Сельдь сохраняет свои вкусовые качества и не портится. 

Как заморозить селедку 

Также соленую сельдь можно заморозить в морозильной камере. Для этого ее необходимо порезать на пластинки и просто сложить в удобную емкость. Размораживать такую рыбу нужно будет при комнатной температуре. Благодаря такому методу рыба сохраняет все свои вкусовые качества.  

Ранее мы писали про самый быстрый способ, как засолить скумбрию или сельдь

Также мы писали, чем на самом деле полезна сельдь и почему ее важно есть зимой. 

Еще советуем ознакомиться с рецептом домашнего засолки скумбрии с чесноком.

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