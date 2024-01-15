Как сохранить селедку на дольше

Сельдь с луком. Фото: Freepik

После разделки сельдь хранится не так долго. Возникает вопрос, что же делать с рыбой, которую не съели сразу? Есть несколько способов, которые способны продлить срок годности сельди.

Об этом сообщили Новини.LIVE.

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У многих возникают вопросы, сколько времени можно хранить соленую сельдь в холодильнике и как правильно это делать. Это касается как покупной сельди, так и засоленной в домашних условиях.

Сельдь с луком. Фото: Freepik

Чтобы сельдь сохранила свою свежесть, нужно нарезать филе на кусочки и также нарезать лук. В удобную емкость складываем рыбу с луком, добавляем немного уксуса и заливаем растительным маслом. Благодаря такому способу рыба может храниться намного дольше, около 5-7 дней. Без масла селедку можно хранить 2-3 дня. Такой метод хранения также подойдет для скумбрии.

Сельдь на столе. Фото: Freepik

Если вы же готовите сельдь самостоятельно, в рассоле она может храниться до 10 дней. После разделки ее желательно залить растительным маслом.

Сельдь сохраняет свои вкусовые качества и не портится.

Как заморозить селедку

Также соленую сельдь можно заморозить в морозильной камере. Для этого ее необходимо порезать на пластинки и просто сложить в удобную емкость. Размораживать такую рыбу нужно будет при комнатной температуре. Благодаря такому методу рыба сохраняет все свои вкусовые качества.

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