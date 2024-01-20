Необычное блюдо с картофелем — видео рецепт

Польское аутентичное блюдо — "картофельный лежень"
Это блюдо не только вкусное, но и утонченный образ жизни, отражающий многовековые традиции и гостеприимство Полесья. Мы раскроем все тонкости и секреты приготовления этого аутентичного блюда, которое не только сытное и вкусное, но и имеет в себе частицу души этого волшебного региона.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.
Вам понадобится:
- мясо 500 гр;
- капуста квашеная 300 гр;
- картофель 1,200 гр;
- яйцо 2 шт;
- лук 1 шт;
- смалец 2 ст.л;
- масло сливочное 50 гр;
- соль и перец по вкусу.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать мясо и приготовить фарш, добавляя лук.
На сковороде нужно обжарить фарш.
Затем нужно очистить картофель, нарезать кубиком и залить водой.
Доводим до кипения, солим и варим до готовности.
К фаршу добавляем квашеную капусту. Все тщательно перемешать.
Теперь в картофель добавляем сливочное масло и делаем обычное пюре. Затем добавляем два куриных яйца, все быстро перемешиваем.
Пюре укладываем в форму для запекания первым слоем.
Затем выкладываем мясную начинку. Сверху накрываем слоем пюре и делаем узор с помощью вилки.
Запекать нужно при 180°C в течение 30 минут.
Достаем наше блюдо и можно подавать на стол.
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