Необычное блюдо с картофелем — видео рецепт

"Картофельный лежень". Фото: YouTube @UkraineFood

Это блюдо не только вкусное, но и утонченный образ жизни, отражающий многовековые традиции и гостеприимство Полесья. Мы раскроем все тонкости и секреты приготовления этого аутентичного блюда, которое не только сытное и вкусное, но и имеет в себе частицу души этого волшебного региона.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

мясо 500 гр;

капуста квашеная 300 гр;

картофель 1,200 гр;

яйцо 2 шт;

лук 1 шт;

смалец 2 ст.л;

масло сливочное 50 гр;

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать мясо и приготовить фарш, добавляя лук.

Свинина с салом. Фото: YouTube @UkraineFood

На сковороде нужно обжарить фарш.

Приготовление фарша. Фото: YouTube @UkraineFood

Затем нужно очистить картофель, нарезать кубиком и залить водой.

Фарш на сковороде. Фото: YouTube @UkraineFood

Доводим до кипения, солим и варим до готовности.

Приготовление пюре. Фото: YouTube @UkraineFood

К фаршу добавляем квашеную капусту. Все тщательно перемешать.

Пюре в форме для запекания. Фото: YouTube @UkraineFood

Теперь в картофель добавляем сливочное масло и делаем обычное пюре. Затем добавляем два куриных яйца, все быстро перемешиваем.

Добавление фарша. Фото: YouTube @UkraineFood

Пюре укладываем в форму для запекания первым слоем.

Картофельное пюре. Фото: YouTube @UkraineFood

Затем выкладываем мясную начинку. Сверху накрываем слоем пюре и делаем узор с помощью вилки.

Узор на пюре. Фото: YouTube @UkraineFood

Запекать нужно при 180°C в течение 30 минут.

Готовое блюдо. Фото: YouTube @UkraineFood

Достаем наше блюдо и можно подавать на стол.

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