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Польское аутентичное блюдо — "картофельный лежень"

20 января 2024 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Необычное блюдо с картофелем — видео рецепт
"Картофельный лежень". Фото: YouTube @UkraineFood
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это блюдо не только вкусное, но и утонченный образ жизни, отражающий многовековые традиции и гостеприимство Полесья. Мы раскроем все тонкости и секреты приготовления этого аутентичного блюда, которое не только сытное и вкусное, но и имеет в себе частицу души этого волшебного региона.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

  • мясо 500 гр;
  • капуста квашеная 300 гр;
  • картофель 1,200 гр;
  • яйцо 2 шт;
  • лук 1 шт;
  • смалец 2 ст.л;
  • масло сливочное 50 гр;
  • соль и перец по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать мясо и приготовить фарш, добавляя лук.

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Свинина с салом. Фото: YouTube @UkraineFood

На сковороде нужно обжарить фарш.

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Приготовление фарша. Фото: YouTube @UkraineFood

Затем нужно очистить картофель, нарезать кубиком и залить водой.

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Фарш на сковороде. Фото: YouTube @UkraineFood

Доводим до кипения, солим и варим до готовности.

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Приготовление пюре. Фото: YouTube @UkraineFood

К фаршу добавляем квашеную капусту. Все тщательно перемешать.

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Пюре в форме для запекания. Фото: YouTube @UkraineFood

Теперь в картофель добавляем сливочное масло и делаем обычное пюре. Затем добавляем два куриных яйца, все быстро перемешиваем.

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Добавление фарша. Фото: YouTube @UkraineFood

Пюре укладываем в форму для запекания первым слоем.

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Картофельное пюре. Фото: YouTube @UkraineFood

Затем выкладываем мясную начинку. Сверху накрываем слоем пюре и делаем узор с помощью вилки.

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Узор на пюре. Фото: YouTube @UkraineFood

Запекать нужно при 180°C в течение 30 минут.

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Готовое блюдо. Фото: YouTube @UkraineFood

Достаем наше блюдо и можно подавать на стол.

Раньше мы писали о рецепте из Галиции нежнейшего яблочного торта "небо во рту".

Также мы писали о гениальном салате из пекинской капусты.

Еще мы писали об особенностях пекинской капусты, о ее пользе и вреде.

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