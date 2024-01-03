Идеальный легкий салат на Новый год — видео

Постный салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Этот рецепт салат отлично подойдет для тех, кто придерживается поста на Новый год. Легкое и очень красивое блюда, которое станет изюминкой на праздничном столе. Обязательно попытайтесь приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно просто и доступно.

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Вам понадобится для соуса:

жидкость от консервированного горошка 150 мл;

соль 0.5 ч.л;

сахар 1-2 ст.л;

перец;

горчица 1 ч.л. с горкой;

сок лимона или 9% уксус 1 ст.л;

растительное масло 300-450 мл.

Такого количества соуса будет достаточно для 2 порций салата.

Для салата:

картошка 2 шт;

морковь 2 шт;

горошек 200 гр;

консервы (чем больше, тем вкуснее);

маринованный перец 300 гр;

майонез;

зелень;

лук 1 шт.

Для маринада лука:

соль 1 ч.л;

сахар 2-3 ч.л;

уксус 1 ст.л;

горячая вода 150 мл.

Способ приготовления

Сначала необходимо мелко нарезать один лук и замариновать с солью, сахаром, уксусом в горячей воде.

Маринованный лук. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее необходимо приготовить домашний майонез. Для этого необходимо взять жидкость от консервированного горошка, добавить соль, сахар, перец, сок лимона и чайную ложку горчицы. Добавить растительное масло и взбить блендером до белого цвета.

Приготовление майонеза. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее необходимо натереть картофель и выложить ее первым слоем. Смазать майонезом.

Картофель и морковь. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее нужно натереть морковь, она будет идти другим слоем в середине.

Картофель и майонез. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Теперь нам понадобится консерва, можно использовать скумбрию, тунец или сардину. Выкладываем рыбу на слой картофель.

Рыбная консерва. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Поверх рыбы выкладываем маринованный лук и смазываем майонезом.

Рыба и маринованный лук. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Сверху выкладываем консервированный горошек и натертую морковь. Смазываем майонезом.

Морковь и горошек. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Морковь нужно посолить и обильно смазать майонезом.

Слой майонеза и перец. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Украшаем салат маринованным перцем или перцем лечо. В центр можно положить нарезанную зелень.

Готовый салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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