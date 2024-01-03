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Постный салат с необычным соусом, который обязательно нужно приготовить

3 января 2024 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Идеальный легкий салат на Новый год — видео
Постный салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Этот рецепт салат отлично подойдет для тех, кто придерживается поста на Новый год. Легкое и очень красивое блюда, которое станет изюминкой на праздничном столе. Обязательно попытайтесь приготовить. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно просто и доступно

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Вам понадобится для соуса:

  • жидкость от консервированного горошка 150 мл;
  • соль 0.5 ч.л;
  • сахар 1-2 ст.л;
  • перец;
  • горчица 1 ч.л. с горкой;
  • сок лимона или 9% уксус 1 ст.л;
  • растительное масло 300-450 мл.

Такого количества соуса будет достаточно для 2 порций салата.

Для салата: 

  • картошка 2 шт;
  • морковь 2 шт;
  • горошек 200 гр;
  • консервы (чем больше, тем вкуснее);
  • маринованный перец 300 гр;
  • майонез;
  • зелень;
  • лук  1 шт.

Для маринада лука:

  • соль 1 ч.л;
  • сахар 2-3 ч.л;
  • уксус 1 ст.л;
  • горячая вода 150 мл.

Способ приготовления 

Сначала необходимо мелко нарезать один лук и замариновать с солью, сахаром, уксусом в горячей воде. 

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Маринованный лук. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее необходимо приготовить домашний майонез. Для этого необходимо взять жидкость от консервированного горошка, добавить соль, сахар, перец, сок лимона и чайную ложку горчицы. Добавить растительное масло и взбить блендером до белого цвета. 

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Приготовление майонеза. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее необходимо натереть картофель и выложить ее первым слоем. Смазать майонезом. 

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Картофель и морковь. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее нужно натереть морковь, она будет идти другим слоем в середине. 

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Картофель и майонез. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Теперь нам понадобится консерва, можно использовать скумбрию, тунец или сардину. Выкладываем рыбу на слой картофель. 

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Рыбная консерва. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Поверх рыбы выкладываем маринованный лук и смазываем майонезом. 

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Рыба и маринованный лук. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Сверху выкладываем консервированный горошек и натертую морковь. Смазываем майонезом. 

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Морковь и горошек. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Морковь нужно посолить и обильно смазать майонезом. 

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Слой майонеза и перец. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Украшаем салат маринованным перцем или перцем лечо. В центр можно положить нарезанную зелень. 

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Готовый салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Ранее мы писали про рецепт лучшей закуски на Новый год 2024 и Рождество, которая съедается самой первой. 

Также предлагаем ознакомиться с рецептом салата, который разметают первым со стола, потому что ему нет равных. 

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