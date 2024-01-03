Идеальный легкий салат на Новый год — видео

Постный салат с необычным соусом, который обязательно нужно приготовить
Этот рецепт салат отлично подойдет для тех, кто придерживается поста на Новый год. Легкое и очень красивое блюда, которое станет изюминкой на праздничном столе. Обязательно попытайтесь приготовить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно просто и доступно.
Вам понадобится для соуса:
- жидкость от консервированного горошка 150 мл;
- соль 0.5 ч.л;
- сахар 1-2 ст.л;
- перец;
- горчица 1 ч.л. с горкой;
- сок лимона или 9% уксус 1 ст.л;
- растительное масло 300-450 мл.
Такого количества соуса будет достаточно для 2 порций салата.
Для салата:
- картошка 2 шт;
- морковь 2 шт;
- горошек 200 гр;
- консервы (чем больше, тем вкуснее);
- маринованный перец 300 гр;
- майонез;
- зелень;
- лук 1 шт.
Для маринада лука:
- соль 1 ч.л;
- сахар 2-3 ч.л;
- уксус 1 ст.л;
- горячая вода 150 мл.
Способ приготовления
Сначала необходимо мелко нарезать один лук и замариновать с солью, сахаром, уксусом в горячей воде.
Далее необходимо приготовить домашний майонез. Для этого необходимо взять жидкость от консервированного горошка, добавить соль, сахар, перец, сок лимона и чайную ложку горчицы. Добавить растительное масло и взбить блендером до белого цвета.
Далее необходимо натереть картофель и выложить ее первым слоем. Смазать майонезом.
Далее нужно натереть морковь, она будет идти другим слоем в середине.
Теперь нам понадобится консерва, можно использовать скумбрию, тунец или сардину. Выкладываем рыбу на слой картофель.
Поверх рыбы выкладываем маринованный лук и смазываем майонезом.
Сверху выкладываем консервированный горошек и натертую морковь. Смазываем майонезом.
Морковь нужно посолить и обильно смазать майонезом.
Украшаем салат маринованным перцем или перцем лечо. В центр можно положить нарезанную зелень.
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