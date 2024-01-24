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Особенности сливочного масла – польза и вред

24 января 2024 06:20
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Янина Томенко
Редактор
Натуральное ли сливочное масло в магазинах
Сливочное масло. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Большинство людей уверены в том, что сливочное масло является полезным продуктом. Но у него есть свои особенности, как положительные, так и негативные. 

Об этом на своем YouTube канале рассказал Doctorpetrik

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В среднем порция сливочного масла составляет около 14 граммов, при этом в ней содержится около 114 килокалорий. Это достаточно большое количество энергии, поскольку в сливочном масле содержится много жира. В одной порции масла содержится около 11% витамина А, исходя из суточной потребности. 

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Сливочное масло. Фото: Freepik

В сливочном масле также содержится большое количество линолевой кислоты и масляной кислоты. Масляная кислота обладает рядом полезных свойств. Она также вырабатывается нашим организмом, что способствует работе кишечной микрофлоры. Считается, что жирные продукты, и сливочное масло в частности, способствуют похудению. Жиры вызывают длительное насыщение, что позволяет избавляться от лишнего веса. 

Польза употребления сливочного масла 

В сливочном масле содержится линолевая кислота. В многочисленных исследованиях она показала свою антиокнагенную активность. Ее применение приводило к снижению частоты возникновения онкологических заболеваний различных видов. 

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Сливочное масло. Фото: Freepik

Конъюгированная линолевая кислота способна снижать хроническое воспаление и его интенсивность. Это защищает стенки сосудов от образования атеросклеротических бляшек, уменьшает повреждение клеток и развитие возрастных изменений, так называемых нейродегенеративных процессов и уменьшает повреждение суставов. 

Вред употребления сливочного масла 

Все зависит от количества употребляемого масла. Если вы находитесь в энергетическом балансе, то естественно сливочное масло не будет вредно. А вот если вы переедаете и имеется лишний вес, либо повышен уровень "плохого холестерина", в таком случае употребление сливочного масла не будет приносить никакой пользы, а даже вредить. Употребление насыщенных жиров, которые содержатся в масле будет негативно сказываться на состоянии здоровья, как минимум, у вас быстрее разовьется жировой гепатоз, то есть воспаление печени. 

Насыщенные жиры, сливочное масло в том числе, являются наиболее опасными для развития жирового гепатоза, при условии, что вы переедаете.  

Ранее мы писали про пользу киви и кому категорически нельзя есть эту ягоду. 

Еще мы писали, чем полезны лимоны и безопасно ли есть кожуру. 

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