Натуральное ли сливочное масло в магазинах

Сливочное масло. Фото: Freepik

Большинство людей уверены в том, что сливочное масло является полезным продуктом. Но у него есть свои особенности, как положительные, так и негативные.

Об этом на своем YouTube канале рассказал Doctorpetrik.

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В среднем порция сливочного масла составляет около 14 граммов, при этом в ней содержится около 114 килокалорий. Это достаточно большое количество энергии, поскольку в сливочном масле содержится много жира. В одной порции масла содержится около 11% витамина А, исходя из суточной потребности.

Сливочное масло. Фото: Freepik

В сливочном масле также содержится большое количество линолевой кислоты и масляной кислоты. Масляная кислота обладает рядом полезных свойств. Она также вырабатывается нашим организмом, что способствует работе кишечной микрофлоры. Считается, что жирные продукты, и сливочное масло в частности, способствуют похудению. Жиры вызывают длительное насыщение, что позволяет избавляться от лишнего веса.

Польза употребления сливочного масла

В сливочном масле содержится линолевая кислота. В многочисленных исследованиях она показала свою антиокнагенную активность. Ее применение приводило к снижению частоты возникновения онкологических заболеваний различных видов.

Сливочное масло. Фото: Freepik

Конъюгированная линолевая кислота способна снижать хроническое воспаление и его интенсивность. Это защищает стенки сосудов от образования атеросклеротических бляшек, уменьшает повреждение клеток и развитие возрастных изменений, так называемых нейродегенеративных процессов и уменьшает повреждение суставов.

Вред употребления сливочного масла

Все зависит от количества употребляемого масла. Если вы находитесь в энергетическом балансе, то естественно сливочное масло не будет вредно. А вот если вы переедаете и имеется лишний вес, либо повышен уровень "плохого холестерина", в таком случае употребление сливочного масла не будет приносить никакой пользы, а даже вредить. Употребление насыщенных жиров, которые содержатся в масле будет негативно сказываться на состоянии здоровья, как минимум, у вас быстрее разовьется жировой гепатоз, то есть воспаление печени.

Насыщенные жиры, сливочное масло в том числе, являются наиболее опасными для развития жирового гепатоза, при условии, что вы переедаете.

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