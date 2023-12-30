Идеальный праздничный салат — видео рецепт

Оливье с красной рыбой. Фото: Freepik

Все привыкли к салату оливье с колбасой или мясом. Предлагаем вам очень интересный вариант приготовления этого новогоднего салата, а именно – с красной рыбой.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Готуй, смакуй – Виталий Бугера.

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Вам понадобится:

красная рыба;

яйца;

картофель печеный;

морковь печеная;

горошек свежий;

огурец свежий;

укроп;

майонез.

Способ приготовления

Сначала нужно мелко нарезать морковь и картофель. Добавить в тарелку, в которой будете делать салат.

Морковь и картофель. Фото: YouTube @gotui_smakui

Затем нужно нарезать свежий огурец. Маринованные огурцы не так удачно будут сочетаться с красной рыбой.

Свежий огурец. Фото: YouTube @gotui_smakui

Нарезать красную рыбу на мелкие кубики и добавить в салатник.

Красная рыба. Фото: YouTube @gotui_smakui

Нарезать вареные яйца на кубики.

Куриные яйца. Фото: YouTube @gotui_smakui

Добавить свежий или свежемороженый консервированный горошек и нарезать укроп.

Добавление майонеза. Фото: YouTube @gotui_smakui

Добавить соль, чёрный перец, майонез и тщательно перемешать.

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