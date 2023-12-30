Идеальный праздничный салат — видео рецепт

Оливье с красной рыбой — обратите внимание на этот рецепт
Все привыкли к салату оливье с колбасой или мясом. Предлагаем вам очень интересный вариант приготовления этого новогоднего салата, а именно – с красной рыбой.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Готуй, смакуй – Виталий Бугера.
Вам понадобится:
- красная рыба;
- яйца;
- картофель печеный;
- морковь печеная;
- горошек свежий;
- огурец свежий;
- укроп;
- майонез.
Способ приготовления
Сначала нужно мелко нарезать морковь и картофель. Добавить в тарелку, в которой будете делать салат.
Затем нужно нарезать свежий огурец. Маринованные огурцы не так удачно будут сочетаться с красной рыбой.
Нарезать красную рыбу на мелкие кубики и добавить в салатник.
Нарезать вареные яйца на кубики.
Добавить свежий или свежемороженый консервированный горошек и нарезать укроп.
Добавить соль, чёрный перец, майонез и тщательно перемешать.
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