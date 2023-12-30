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Оливье с красной рыбой — обратите внимание на этот рецепт

30 декабря 2023 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Идеальный праздничный салат — видео рецепт
Оливье с красной рыбой. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Все привыкли к салату оливье с колбасой или мясом. Предлагаем вам очень интересный вариант приготовления этого новогоднего салата, а именно – с красной рыбой.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Готуй, смакуй – Виталий Бугера.

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Вам понадобится:

  • красная рыба;
  • яйца;
  • картофель печеный;
  • морковь печеная;
  • горошек свежий;
  • огурец свежий;
  • укроп;
  • майонез.

Способ приготовления

Сначала нужно мелко нарезать морковь и картофель. Добавить в тарелку, в которой будете делать салат.

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Морковь и картофель. Фото: YouTube @gotui_smakui

Затем нужно нарезать свежий огурец. Маринованные огурцы не так удачно будут сочетаться с красной рыбой.

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Свежий огурец. Фото: YouTube @gotui_smakui

Нарезать красную рыбу на мелкие кубики и добавить в салатник.

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Красная рыба. Фото: YouTube @gotui_smakui

Нарезать вареные яйца на кубики.

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Куриные яйца. Фото: YouTube @gotui_smakui

Добавить свежий или свежемороженый консервированный горошек и нарезать укроп.

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Добавление майонеза. Фото: YouTube @gotui_smakui

Добавить соль, чёрный перец, майонез и тщательно перемешать.

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