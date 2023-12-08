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Новый салат из тунца, огурца и авокадо — сохраните до года Дракона 2024

8 декабря 2023 06:45
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Мало кто знает этот рецепт салата — видео
Салат с тунцом. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Вкусный и простой салат без майонеза. Обязательно сохраните его к Новому году 2024, поскольку он идеально подходит для тех, кто собрался готовить блюда, которые понравятся Зеленому Дракону. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • тунец 1 банка;
  • авокадо 1 шт. или 2 маленьких;
  • огурец 1 шт;
  • лук красный 0,5 шт;
  • лимонный сок 1 ст.л;
  • оливковое масло 1 ст.л;
  • кинза;
  • соль;
  • черный молотый перец;
  • сахар. 

Способ приготовления 

Сначала необходимо нарезать свежий огурец. 

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Тунец в банке. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее нужно нарезать авокадо и лук четвертинками. 

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Нарезанный огурец. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Всю жидкость из тунца нужно слить и добавить мясо ко всем ингредиентам.

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Авокадо для салата. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее нужно мелко нарезать кинзу. Если вы не любите эту зелень, можно заменить на петрушку или укроп. 

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Зелень и авокадо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать все ингредиенты. Добавить лимонный сок, растительное масло, соль, сахар и черный молотый перец.

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Тунец и лук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Все тщательно перемешать, наш идеальный салат с тунцом готов. 

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Готовый лук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали про рецепт классического салата с крабовыми палочками — сохраните до Нового года 2024. 

Также советуем ознакомиться с рецептом салата, побившего все рекорды по скорости приготовления. 

А вот рецепт необычной закуски из обычной сельди к Новому году 2024. 

И рецепт одного из самых вкусных салатов на Новый год 2024, который съедят сразу. 

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