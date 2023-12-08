Мало кто знает этот рецепт салата — видео

Салат с тунцом. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вкусный и простой салат без майонеза. Обязательно сохраните его к Новому году 2024, поскольку он идеально подходит для тех, кто собрался готовить блюда, которые понравятся Зеленому Дракону.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

тунец 1 банка;

авокадо 1 шт. или 2 маленьких;

огурец 1 шт;

лук красный 0,5 шт;

лимонный сок 1 ст.л;

оливковое масло 1 ст.л;

кинза;

соль;

черный молотый перец;

сахар.

Способ приготовления

Сначала необходимо нарезать свежий огурец.

Тунец в банке. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее нужно нарезать авокадо и лук четвертинками.

Нарезанный огурец. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Всю жидкость из тунца нужно слить и добавить мясо ко всем ингредиентам.

Авокадо для салата. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее нужно мелко нарезать кинзу. Если вы не любите эту зелень, можно заменить на петрушку или укроп.

Зелень и авокадо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать все ингредиенты. Добавить лимонный сок, растительное масло, соль, сахар и черный молотый перец.

Тунец и лук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Все тщательно перемешать, наш идеальный салат с тунцом готов.

Готовый лук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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