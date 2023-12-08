Мало кто знает этот рецепт салата — видео

Новый салат из тунца, огурца и авокадо — сохраните до года Дракона 2024
Вкусный и простой салат без майонеза. Обязательно сохраните его к Новому году 2024, поскольку он идеально подходит для тех, кто собрался готовить блюда, которые понравятся Зеленому Дракону.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- тунец 1 банка;
- авокадо 1 шт. или 2 маленьких;
- огурец 1 шт;
- лук красный 0,5 шт;
- лимонный сок 1 ст.л;
- оливковое масло 1 ст.л;
- кинза;
- соль;
- черный молотый перец;
- сахар.
Способ приготовления
Сначала необходимо нарезать свежий огурец.
Далее нужно нарезать авокадо и лук четвертинками.
Всю жидкость из тунца нужно слить и добавить мясо ко всем ингредиентам.
Далее нужно мелко нарезать кинзу. Если вы не любите эту зелень, можно заменить на петрушку или укроп.
Смешать все ингредиенты. Добавить лимонный сок, растительное масло, соль, сахар и черный молотый перец.
Все тщательно перемешать, наш идеальный салат с тунцом готов.
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