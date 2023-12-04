Рецепт салат для года Дракона 2024 — видео

Салат "вишенка". Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Этот салат, который называется "вишенка" отлично украсит ваш праздничный стол. Рецепт салата со свининой, свежим огурцом, кукурузой и яйцом очень прост, но поражает необычным сочетанием вкусов из-за одного ингредиента — вишни в собственном соку. Такой несложный салат с мясом и вишней точно удивит ваших гостей.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно, просто и доступно.

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Вам понадобится:

свинина отварная;

300 г;

огурец 2 шт;

яйцо 3 шт;

вишня в собственном соке 150 г;

кукурузка 150 г;

майонез 3 ст. л;

сухарики.

Способ приготовления

Сначала нужно сварить мясо, в этом рецепте используется свинина. Его нужно будет остудить в бульоне, в котором все варилось.

Вареное мясо. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Затем нарезаем свежие огурцы. Выкладываем в салатник.

Нарезаннее огурцы. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Нарезаем куриные яйца и добавляем к огурцам.

Нарезанное мясо. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Мясо, которое остыло, также нарезаем и добавляем ко всем ингредиентам.

Добавление кукурузы. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее нужно добавить консервированную кукурузу. Также добавляем вишни в собственном соку.

Добавление вишен. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Все тщательно перемешать и добавить немного майонеза.

Добавление сухариков. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Все, вкусный салат готов. Перед самой подачей можно добавить сухарики.

Готовый салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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