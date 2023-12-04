Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рецепты arrow Новый рецепт салата на праздничный стол "вишенка" arrow

Новый рецепт салата на праздничный стол "вишенка"

4 декабря 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Рецепт салат для года Дракона 2024 — видео
Салат "вишенка". Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Этот салат, который называется "вишенка" отлично украсит ваш праздничный стол. Рецепт салата со свининой, свежим огурцом, кукурузой и яйцом очень прост, но поражает необычным сочетанием вкусов из-за одного ингредиента — вишни в собственном соку. Такой несложный салат с мясом и вишней точно удивит ваших гостей. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно, просто и доступно

Читайте также:

Вам понадобится: 

  • свинина отварная;
  • 300 г;
  • огурец 2 шт;
  • яйцо 3 шт;
  • вишня в собственном соке 150 г;
  • кукурузка 150 г;
  • майонез 3 ст. л;
  • сухарики. 

Способ приготовления 

Сначала нужно сварить мясо, в этом рецепте используется свинина. Его нужно будет остудить в бульоне, в котором все варилось. 

null
Вареное мясо. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Затем нарезаем свежие огурцы. Выкладываем в салатник. 

null
Нарезаннее огурцы. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Нарезаем куриные яйца и добавляем к огурцам. 

null
Нарезанное мясо. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Мясо, которое остыло, также нарезаем и добавляем ко всем ингредиентам. 

null
Добавление кукурузы. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее нужно добавить консервированную кукурузу. Также добавляем вишни в собственном соку. 

null
Добавление вишен. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Все тщательно перемешать и добавить немного майонеза.

null
Добавление сухариков. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Все, вкусный салат готов. Перед самой подачей можно добавить сухарики. 

null
Готовый салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раньше мы писали, что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Дракона 2024 года.

Также мы писали, какие салаты приготовить в год Дракона 2024, чтобы привлечь деньги и удачу. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице - 80x80

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

Актуальное по теме