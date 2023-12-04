Рецепт салат для года Дракона 2024 — видео

Новый рецепт салата на праздничный стол "вишенка"
Этот салат, который называется "вишенка" отлично украсит ваш праздничный стол. Рецепт салата со свининой, свежим огурцом, кукурузой и яйцом очень прост, но поражает необычным сочетанием вкусов из-за одного ингредиента — вишни в собственном соку. Такой несложный салат с мясом и вишней точно удивит ваших гостей.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно, просто и доступно.
Вам понадобится:
- свинина отварная;
- 300 г;
- огурец 2 шт;
- яйцо 3 шт;
- вишня в собственном соке 150 г;
- кукурузка 150 г;
- майонез 3 ст. л;
- сухарики.
Способ приготовления
Сначала нужно сварить мясо, в этом рецепте используется свинина. Его нужно будет остудить в бульоне, в котором все варилось.
Затем нарезаем свежие огурцы. Выкладываем в салатник.
Нарезаем куриные яйца и добавляем к огурцам.
Мясо, которое остыло, также нарезаем и добавляем ко всем ингредиентам.
Далее нужно добавить консервированную кукурузу. Также добавляем вишни в собственном соку.
Все тщательно перемешать и добавить немного майонеза.
Все, вкусный салат готов. Перед самой подачей можно добавить сухарики.
Раньше мы писали, что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Дракона 2024 года.
Также мы писали, какие салаты приготовить в год Дракона 2024, чтобы привлечь деньги и удачу.
Читайте Новини.LIVE!