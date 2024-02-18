Как приготовить низкокалорийный рецепт — видео фото

Низкокалорийный десерт без масла, яиц и молока — всего 2 ингредиента и 5 минут
Очень вкусный и простой шоколадный десерт. Вам понадобится всего 2 ингредиента — бананы и шоколад. Также по желанию можно добавить любые орехи. Полезный шоколадный десерт без масла, яиц и молока за 5 минут вашего времени. Также десерт можно использовать как крем для торта.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- бананы 300 г;
- шоколад 200 г.
Способ приготовления
Растопить шоколад любым удобным способом. Можно на водяной бане.
Измельчить бананы при помощи блендера или вилки.
Смешать бананы с растопленным шоколадом.
Выстелить форму пергаментом или пищевой пленкой.
Поставить десерт в холодильник на 2-3 часа до полного застывания.
Разрезать на кусочки и можно подавать.
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