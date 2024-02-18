Как приготовить низкокалорийный рецепт — видео фото

Низкокалорийный десерт. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень вкусный и простой шоколадный десерт. Вам понадобится всего 2 ингредиента — бананы и шоколад. Также по желанию можно добавить любые орехи. Полезный шоколадный десерт без масла, яиц и молока за 5 минут вашего времени. Также десерт можно использовать как крем для торта.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

Вам понадобится:

бананы 300 г;

шоколад 200 г.

Способ приготовления

Растопить шоколад любым удобным способом. Можно на водяной бане.

Черный шоколад. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Измельчить бананы при помощи блендера или вилки.

Черный шоколад. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать бананы с растопленным шоколадом.

Бананы на десерте. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выстелить форму пергаментом или пищевой пленкой.

Приготовление десерта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Поставить десерт в холодильник на 2-3 часа до полного застывания.

Приготовление десерта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Разрезать на кусочки и можно подавать.

Готовый десерт. Приготовление десерта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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