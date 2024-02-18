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Низкокалорийный десерт без масла, яиц и молока — всего 2 ингредиента и 5 минут

18 февраля 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить низкокалорийный рецепт — видео фото
Низкокалорийный десерт. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень вкусный и простой шоколадный десерт. Вам понадобится всего 2 ингредиента — бананы и шоколад. Также по желанию можно добавить любые орехи. Полезный шоколадный десерт без масла, яиц и молока за 5 минут вашего времени. Также десерт можно использовать как крем для торта. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

Вам понадобится: 

  • бананы 300 г;
  • шоколад 200 г. 

Способ приготовления 

Растопить шоколад любым удобным способом. Можно на водяной бане. 

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Черный шоколад. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Измельчить бананы при помощи блендера или вилки.

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Черный шоколад. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать бананы с растопленным шоколадом.

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Бананы на десерте. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выстелить форму пергаментом или пищевой пленкой.

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Приготовление десерта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Поставить десерт в холодильник на 2-3 часа до полного застывания. 

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Приготовление десерта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Разрезать на кусочки и можно подавать. 

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Готовый десерт. Приготовление десерта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали, про нежный десерт без сахара, муки и растительного масла — всего 100 калорий на 100 г. 

Еще мы писали про невероятный низкокалорийный десерт из творога и йогурта за 10 минут. 

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