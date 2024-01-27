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Нежный десерт без сахара, муки и растительного масла — всего 100 калорий на 100 г

27 января 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Низкокалорийный десерт — видео рецепт
Десерт без сахара. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Простой и вкусный десерт без выпечки. Если вы хотите приготовить полезный и вкусный перекус, то это идеальный вариант

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • творог 600 г (можно брать любой жирности);
  • яйцо 2 шт.;
  • мед 100 г (десерт получается несладким, можно увеличить до 150-200 г);
  • ванилин на кончике ножа;
  • крахмал 40 г;
  • молоко 500 г (крем) + 100 г (для желатина);
  • желатин 18-20 г.

Способ приготовления 

Желатин залить молоком (100 г) и оставить на 10 минут, чтобы он набух.

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Яйца и мука. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать яйца с крахмалом и небольшим количеством молока. Когда масса станет полностью однородной, добавить оставшееся количество молока (всего в крем 500 г молока). 

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Приготовление мусса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Варить на умеренном огне, постоянно помешивая. Когда появятся первые пузыри кипения, заварить крем в течение 30-60 секунд, снять с огня.

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Приготовление мусса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Набухший желатин прогреть до температуры около 60 °С, ни в коем случае не кипятить, иначе он утратить свои желирующие свойства.

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Добавление творога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Блендером перебить творог, добавить крем и желатин, перебить до полной однородности. 

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Масса в форме. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залить в форму, накрыть пищевой пленкой и отправить в холодильник на 6-8 часов до полного застывания.

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Готовый десерт. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали про самый простой рецепт легендарного львовского сырника

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