Низкокалорийный десерт — видео рецепт

Десерт без сахара. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Простой и вкусный десерт без выпечки. Если вы хотите приготовить полезный и вкусный перекус, то это идеальный вариант.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

творог 600 г (можно брать любой жирности);

яйцо 2 шт.;

мед 100 г (десерт получается несладким, можно увеличить до 150-200 г);

ванилин на кончике ножа;

крахмал 40 г;

молоко 500 г (крем) + 100 г (для желатина);

желатин 18-20 г.

Способ приготовления

Желатин залить молоком (100 г) и оставить на 10 минут, чтобы он набух.

Яйца и мука. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать яйца с крахмалом и небольшим количеством молока. Когда масса станет полностью однородной, добавить оставшееся количество молока (всего в крем 500 г молока).

Приготовление мусса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Варить на умеренном огне, постоянно помешивая. Когда появятся первые пузыри кипения, заварить крем в течение 30-60 секунд, снять с огня.

Приготовление мусса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Набухший желатин прогреть до температуры около 60 °С, ни в коем случае не кипятить, иначе он утратить свои желирующие свойства.

Добавление творога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Блендером перебить творог, добавить крем и желатин, перебить до полной однородности.

Масса в форме. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залить в форму, накрыть пищевой пленкой и отправить в холодильник на 6-8 часов до полного застывания.

Готовый десерт. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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