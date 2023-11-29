Селедка под шубой в виде рулета — видео рецепт

Необычный рецепт салата "шуба", который все ищут к Новому году
Это очень интересная вариация приготовления салата "селедка под шубой". Готовится на сложно, а даже проще традиционного варианта шубы. Обязательно попробуйте повторить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.
Вам понадобится:
- свекла 2 или 3 шт;
- 5 яиц;
- крем сыр типа филадельфии 350 гр;
- сельдь 1 шт;
- йогурт 10% жирности 2 ст.л;
- соль и специи по вкусу;
- зелень для украшения.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать свеклу и запечь ее в духовке в фольге. Готовить в течение 35-40 минут при 180 градусах.
В тарелку разбиваем 5 куриных яиц комнатной температуры и добавляем немного соли. Миксером вбиваем в воздушную пену.
Свеклу достаем, даем немного остыть. Далее ее нужно измельчить с помощью блендера до жидкого состояния.
Измельченную свеклу добавляем к яйцам, взбиваем. Затем добавляем 50 мл. жидких сливок, еще раз взбиваем.
Берем противень, выливаем свекольную смесь и выпекаем 20-25 минут при 180 градусах.
Дальше нужно приготовить начинку. Для этого берем 300-350 грамм крем сыра и две столовые ложки йогурта. Все хорошо сбить блендером.
Достаем нашу свекольную лепешку переворачиваем ее на обратную сторону. Теперь нужно нарезать сельдь на мелкие кубики.
На корж выкладываем крем и кусочки сельди. Теперь нужно все завернуть в рулет. Накрываем пергаментом и отправляем в холодильник немного настояться.
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