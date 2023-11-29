Селедка под шубой в виде рулета — видео рецепт

Рулет с селедкой. Фото: YouTube @prostirecepti

Это очень интересная вариация приготовления салата "селедка под шубой". Готовится на сложно, а даже проще традиционного варианта шубы. Обязательно попробуйте повторить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

свекла 2 или 3 шт;

5 яиц;

крем сыр типа филадельфии 350 гр;

сельдь 1 шт;

йогурт 10% жирности 2 ст.л;

соль и специи по вкусу;

зелень для украшения.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать свеклу и запечь ее в духовке в фольге. Готовить в течение 35-40 минут при 180 градусах.

Свекла в фольге. Фото: YouTube @prostirecepti

В тарелку разбиваем 5 куриных яиц комнатной температуры и добавляем немного соли. Миксером вбиваем в воздушную пену.

Куриные яйца. Фото: YouTube @prostirecepti

Свеклу достаем, даем немного остыть. Далее ее нужно измельчить с помощью блендера до жидкого состояния.

Измельченная свекла. Фото: YouTube @prostirecepti

Измельченную свеклу добавляем к яйцам, взбиваем. Затем добавляем 50 мл. жидких сливок, еще раз взбиваем.

Яйца и свекла. Фото: YouTube @prostirecepti

Берем противень, выливаем свекольную смесь и выпекаем 20-25 минут при 180 градусах.

Крем сыр. Фото: YouTube @prostirecepti

Дальше нужно приготовить начинку. Для этого берем 300-350 грамм крем сыра и две столовые ложки йогурта. Все хорошо сбить блендером.

Крем сыр и сельдь. Фото: YouTube @prostirecepti

Достаем нашу свекольную лепешку переворачиваем ее на обратную сторону. Теперь нужно нарезать сельдь на мелкие кубики.

Рулет с селедкой. Фото: YouTube @prostirecepti

На корж выкладываем крем и кусочки сельди. Теперь нужно все завернуть в рулет. Накрываем пергаментом и отправляем в холодильник немного настояться.

Рулет с селедкой. Фото: YouTube @prostirecepti

Раньше мы писали о рецепте вкусной и бюджетной закуски из сельди.

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