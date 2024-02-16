Как приготовить торт баунти — быстрый фото и видео рецепт

Торт "баунти". Фото: YouTube @AlinaFooDee

Рецепт торта "Баунти". Он получается очень вкусным, нежным и пропитанным. Напоминает конфеты Баунти с кокосовой начинкой, но еще вкуснее. Кокосовая начинка очень сочная, не приторно сладкая.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

Вам понадобится:

диаметр формы для выпекания 20 см;

яйца крупные 3 шт;

соль;

сахар 100 г;

мука 80 г;

какао 30 г;

молоко 50 г;

растительное масло 30 г;

разрыхлитель ½ ч.л.

Для пропитывания:

сливки или молоко для пропитывания 4-6 ст.л.

Для кокосовой начинки:

кокосовая стружка 200 г;

сахар 90 г;

ванильный сахар 10 г;

молоко 400 г;

манная крупа 2 ст.л;

сливочное масло 90 г.

Для шоколадной глазури:

молочный шоколад 80 г;

сливки 50 г.

Способ приготовления

Взбить яйца с сахаром и щепоткой соли до очень пышной светлой массы. Это займет около 10 минут.

Куриные яйца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Если провести венчиком, то след должен оставаться видимым 1-2 секунды.

Взбитые яйца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Влить растительное масло и молоко. Смешать муку, какао и разрыхлитель. Просеять.

Мука и какао. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить сухие ингредиенты в 3 подхода, аккуратно перемешивая тесто, стараясь сохранить его воздушность. Вылить тесто в форму, выпекать приблизительно 30 минут при температуре 180 °C.

Тесто для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Проверить готовность бисквита при помощи деревянной шпажки. Дать полностью остыть.

Приготовление крема. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать кокосовую стружку, сахар, ванильный сахар, манную крупу и молоко. Варить до загустения. Добавить сливочное масло. Дать начинке остыть до комнатной температуры.

Пропитанный корж. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Разрезать бисквит пополам. Пропитать коржи сливками или молоком. Выложить в форму один корж, сверху начинку, накрыть вторым коржом. Накрыть торт пищевой пленкой и поставить в холодильник на 6-8 часов.

Коржи для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нагреть сливки, добавить шоколад, дать шоколаду растаять.

Приготовление глазури. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Полить торт глазурью и поставить в холодильник на 15-20 минут, чтобы шоколадная глазурь застыла.

Кусочек торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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