Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рецепты arrow Нереально вкусный рецепт торта Баунти — тает во рту arrow

Нереально вкусный рецепт торта Баунти — тает во рту

16 февраля 2024 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить торт баунти — быстрый фото и видео рецепт
Торт "баунти". Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт торта "Баунти". Он получается очень вкусным, нежным и пропитанным. Напоминает конфеты Баунти с кокосовой начинкой, но еще вкуснее. Кокосовая начинка очень сочная, не приторно сладкая. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

Вам понадобится: 

  • диаметр формы для выпекания 20 см;
  • яйца крупные 3 шт;
  • соль;
  • сахар 100 г;
  • мука 80 г;
  • какао 30 г;
  • молоко 50 г;
  • растительное масло 30 г;
  • разрыхлитель ½ ч.л.

Для пропитывания:

  • сливки или молоко для пропитывания 4-6 ст.л.

Для кокосовой начинки:

  • кокосовая стружка 200 г;
  • сахар 90 г;
  • ванильный сахар 10 г;
  • молоко 400 г;
  • манная крупа 2 ст.л;
  • сливочное масло 90 г.

Для шоколадной глазури:

  • молочный шоколад 80 г;
  • сливки 50 г. 

Способ приготовления 

Взбить яйца с сахаром и щепоткой соли до очень пышной светлой массы. Это займет около 10 минут.

null
Куриные яйца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Если провести венчиком, то след должен оставаться видимым 1-2 секунды. 

null
Взбитые яйца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Влить растительное масло и молоко. Смешать муку, какао и разрыхлитель. Просеять.

null
Мука и какао. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить сухие ингредиенты в 3 подхода, аккуратно перемешивая тесто, стараясь сохранить его воздушность. Вылить тесто в форму, выпекать приблизительно 30 минут при температуре 180 °C. 

null
Тесто для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Проверить готовность бисквита при помощи деревянной шпажки. Дать полностью остыть.

null
Приготовление крема. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать кокосовую стружку, сахар, ванильный сахар, манную крупу и молоко. Варить до загустения. Добавить сливочное масло. Дать начинке остыть до комнатной температуры.

null
Пропитанный корж. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Разрезать бисквит пополам. Пропитать коржи сливками или молоком. Выложить в форму один корж, сверху начинку, накрыть вторым коржом. Накрыть торт пищевой пленкой и поставить в холодильник на 6-8 часов.

null
Коржи для торта.  Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нагреть сливки, добавить шоколад, дать шоколаду растаять. 

null
Приготовление глазури.  Фото: YouTube @AlinaFooDee

Полить торт глазурью и поставить в холодильник на 15-20 минут, чтобы шоколадная глазурь застыла.

null
Кусочек торта.  Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали про идеальный рецепт заварного крема для любого торта. 

Еще писали про рецепт классического бисквита, проверенного годами, — всего три ингредиента. 

Также мы писали про рецепт ароматного торта "Красный бархат" ко Дню Св. Валентина. 

рецепты
лайфхаки
десерт
торт
выпечка

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме