Как приготовить торт баунти — быстрый фото и видео рецепт

Нереально вкусный рецепт торта Баунти — тает во рту
Рецепт торта "Баунти". Он получается очень вкусным, нежным и пропитанным. Напоминает конфеты Баунти с кокосовой начинкой, но еще вкуснее. Кокосовая начинка очень сочная, не приторно сладкая.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- диаметр формы для выпекания 20 см;
- яйца крупные 3 шт;
- соль;
- сахар 100 г;
- мука 80 г;
- какао 30 г;
- молоко 50 г;
- растительное масло 30 г;
- разрыхлитель ½ ч.л.
Для пропитывания:
- сливки или молоко для пропитывания 4-6 ст.л.
Для кокосовой начинки:
- кокосовая стружка 200 г;
- сахар 90 г;
- ванильный сахар 10 г;
- молоко 400 г;
- манная крупа 2 ст.л;
- сливочное масло 90 г.
Для шоколадной глазури:
- молочный шоколад 80 г;
- сливки 50 г.
Способ приготовления
Взбить яйца с сахаром и щепоткой соли до очень пышной светлой массы. Это займет около 10 минут.
Если провести венчиком, то след должен оставаться видимым 1-2 секунды.
Влить растительное масло и молоко. Смешать муку, какао и разрыхлитель. Просеять.
Добавить сухие ингредиенты в 3 подхода, аккуратно перемешивая тесто, стараясь сохранить его воздушность. Вылить тесто в форму, выпекать приблизительно 30 минут при температуре 180 °C.
Проверить готовность бисквита при помощи деревянной шпажки. Дать полностью остыть.
Смешать кокосовую стружку, сахар, ванильный сахар, манную крупу и молоко. Варить до загустения. Добавить сливочное масло. Дать начинке остыть до комнатной температуры.
Разрезать бисквит пополам. Пропитать коржи сливками или молоком. Выложить в форму один корж, сверху начинку, накрыть вторым коржом. Накрыть торт пищевой пленкой и поставить в холодильник на 6-8 часов.
Нагреть сливки, добавить шоколад, дать шоколаду растаять.
Полить торт глазурью и поставить в холодильник на 15-20 минут, чтобы шоколадная глазурь застыла.
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