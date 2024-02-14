Очень вкусные котлеты с овощами в духовке — видео и фото рецепт

Нереально вкусный рецепт люля-кебаба по-домашнему в духовке
Рецепт люля-кебаба по-домашнему в духовке. Простой, вкусный и способ приготовления. Нереально вкусное блюдо из фарша с овощами, обязательно попытайтесь приготовить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- фарш 1 кг;
- картофель 3 шт;
- лук 3 шт;
- морковь 1 шт;
- чеснок 3 зубчика;
- сливочное масло (небольшой кусочек);
- перец 1 шт;
- кориандр 1 ч.л;
- соль 1,5 ч.л. или по вкусу;
- черный молотый перец 1 ч.л;
- кинза (небольшой пучок);
- яйцо 1 шт.
Чтобы замариновать лук:
- лук белый 0,5 шт;
- кинза;
- сахар 0,5 ч.л;
- уксус 1 ч.л;
- растительное масло 1 ч.л;
- соль.
Способ приготовления
Мелко нарезать лук и обжарить на сливочном масле.
Измельчить чеснок. Натереть морковь и картофель на крупной терке. Нарезать кинзу и перец.
Добавить все овощи к фаршу. Добавить соль, кориандр, черный молотый перец и яйцо.
Разделить фарш на 8 частей и сформировать большие котлеты.
Выстелить противень пергаментом и смазать его растительным маслом.
Выпекать котлеты приблизительно 40 минут при 180°C.
Чтобы замариновать лук: тонко нарезать лук и кинзу. Добавить уксус, сахар, соль и растительное масло. Хорошо перетереть и оставить на 15-20 минут.
Подавать люля-кебаб с лавашом, маринованным луком и помидорами.
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