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Нереально вкусный рецепт люля-кебаба по-домашнему в духовке

14 февраля 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Очень вкусные котлеты с овощами в духовке — видео и фото рецепт
Люля-кебаб по-домашнему. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт люля-кебаба по-домашнему в духовке. Простой, вкусный и способ приготовления. Нереально вкусное блюдо из фарша с овощами, обязательно попытайтесь приготовить. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • фарш 1 кг;
  • картофель 3 шт;
  • лук 3 шт;
  • морковь 1 шт;
  • чеснок 3 зубчика;
  • сливочное масло (небольшой кусочек);
  • перец 1 шт;
  • кориандр 1 ч.л;
  • соль 1,5 ч.л. или по вкусу;
  • черный молотый перец 1 ч.л;
  • кинза (небольшой пучок);
  • яйцо 1 шт.

Чтобы замариновать лук:

  • лук белый 0,5 шт;
  • кинза;
  • сахар 0,5 ч.л;
  • уксус 1 ч.л;
  • растительное масло 1 ч.л;
  • соль. 

Способ приготовления

Мелко нарезать лук и обжарить на сливочном масле.

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Лук на столе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Измельчить чеснок. Натереть морковь и картофель на крупной терке. Нарезать кинзу и перец.

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Тертая морковь. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить все овощи к фаршу. Добавить соль, кориандр, черный молотый перец и яйцо.

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Фарш с овощами. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Разделить фарш на 8 частей и сформировать большие котлеты.

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Фарш с овощами. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выстелить противень пергаментом и смазать его растительным маслом. 

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Фарш с овощами. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать котлеты приблизительно 40 минут при 180°C.

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Приготовление люля-кебаба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Чтобы замариновать лук: тонко нарезать лук и кинзу. Добавить уксус, сахар, соль и растительное масло. Хорошо перетереть и оставить на 15-20 минут.

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Приготовление люля-кебаба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Подавать люля-кебаб с лавашом, маринованным луком и помидорами.

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Готовый люля-кебаб. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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