Очень вкусные котлеты с овощами в духовке — видео и фото рецепт

Люля-кебаб по-домашнему. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Рецепт люля-кебаба по-домашнему в духовке. Простой, вкусный и способ приготовления. Нереально вкусное блюдо из фарша с овощами, обязательно попытайтесь приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

фарш 1 кг;

картофель 3 шт;

лук 3 шт;

морковь 1 шт;

чеснок 3 зубчика;

сливочное масло (небольшой кусочек);

перец 1 шт;

кориандр 1 ч.л;

соль 1,5 ч.л. или по вкусу;

черный молотый перец 1 ч.л;

кинза (небольшой пучок);

яйцо 1 шт.

Чтобы замариновать лук:

лук белый 0,5 шт;

кинза;

сахар 0,5 ч.л;

уксус 1 ч.л;

растительное масло 1 ч.л;

соль.

Способ приготовления

Мелко нарезать лук и обжарить на сливочном масле.

Лук на столе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Измельчить чеснок. Натереть морковь и картофель на крупной терке. Нарезать кинзу и перец.

Тертая морковь. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить все овощи к фаршу. Добавить соль, кориандр, черный молотый перец и яйцо.

Фарш с овощами. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Разделить фарш на 8 частей и сформировать большие котлеты.

Фарш с овощами. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выстелить противень пергаментом и смазать его растительным маслом.

Фарш с овощами. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать котлеты приблизительно 40 минут при 180°C.

Приготовление люля-кебаба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Чтобы замариновать лук: тонко нарезать лук и кинзу. Добавить уксус, сахар, соль и растительное масло. Хорошо перетереть и оставить на 15-20 минут.

Приготовление люля-кебаба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Подавать люля-кебаб с лавашом, маринованным луком и помидорами.

Готовый люля-кебаб. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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